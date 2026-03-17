Cum va fi vremea până pe 13 aprilie 2026! Prognoza meteo completă pentru București și toată țara pentru 17 martie-13 aprilie 2026

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a furnizat informații complete despre prognoza meteo pentru intervalul 17 martie-13 aprilie 2026.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a realizat prognoza meteo detaliată pentru intervalul 17 martie-13 aprilie 2026. Află în rândurile de mai jos cum va fi vremea în perioada următoare în București, dar și în celelalte zone ale țării și descoperă câte grade se vor înregistra în fiecare zonă.

Articolul continuă după reclamă

Prognoza meteo pentru săptămâna 17 martie 2026 – 23 martie 2026

Temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice și nord-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale. Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi deficitar la nivelul întregii țări.

În Banat, valorile termice vor fi, în general, în jurul valorilor normale pentru această perioadă din an, cu valori cuprinse între 13 și 15 grade Celsius. Temperaturile minime se vor situa între 1 și 4 grade Celsius.

În Crișana, în perioada 17-21 martie 2026, temperaturile se vor situa între 12 și 15 grade Celsius.

În Transilvania, până pe data de 21 martie 2026, temperaturile se vor situa între 9 și 13 grade Celsius.

În Maramureș, până pe 21 martie 2026 ne vom putea bucura de temperaturi de până la 14 grade Celsius,.

În Moldova, până pe 21 martie se vor înregistra valori maxime de până la 14 grade Celsius.

În Dobrogea și Muntenia, temperaturile maxime se vor opri la cel mult 10-15 grade Celsius.

În Oltenia, temperaturile vor crește până la 11-15 grade Celsius.

La munte, temperaturile maxime se vor situa între 0 și 4 grade Celsius, în timp ce minimele se vor situa între -2 și -6 grade Celsius.

Prognoza meteo pentru săptămâna 23 martie 2026 – 30 martie 2026

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în toate regiunile, dar mai ales în cele nordice. Cantitățile de precipații se vor situa în jurul celor normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării.

În Banat, în perioada 23-29 martie, valorile termice vor fi în medie de 15-17 grade Celsius. Temperaturile minime se vor situa între 1 și 4 grade Celsius.

În Crișana, în perioada 22-29 martie, temperaturile se vor situa între 14 și 16 grade Celsius.

În Transilvania, valorile termice înregistrate vor fi de 8 și 13 grade Celsius.

În Maramureș și Moldova, temperaturile vor crește ușor și vor atinge chiar și 13-16 grade Celsius.

În Dobrogea, Oltenia și Muntenia, valorile termice se vor situa între 10-15 grace Celsius.

Prognoza meteo pentru săptămâna 30 martie 2026 – 6 aprilie 2026

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a teritoriului. Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile sudice, estice, precum și la munte, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal.

Prognoza meteo pentru săptămâna 6 aprilie 2026 – 13 aprilie 2026

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval în majoritatea regiunilor.

Sursa: meteoromania