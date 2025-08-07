Antena Căutare
Cum va fi vremea în weekend în București și în țară. Ce temperaturi anunță meteorologii pe 9 și 10 august

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza actualizată pentru weekendul 9-10 august 2025.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 07 August 2025, 12:25 | Actualizat Joi, 07 August 2025, 14:26
Cum va fi vremea în weekend în București și în țară

Potrivit informațiilor oferite de Administrația Națională de Meteorologie, canicula și disconfortul termic se vor intensifica în cea mai mare parte a țării.

Descoperă în rândurile de mai jos cum arată prognoza meteo la final de săptămână în țară și în București.

Cum va fi vremea în weekend în București și în țară. Ce temperaturi anunță meteorologii pe 9 și 10 august

Meteorologii de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM) au emis o prognoză meteo detaliată pentru fiecare zi, iar, potrivit specialiștilor, vremea va deveni caniculară. Disconfortul termic va crește, atingând sau chiar depășind pragul critic.

Prognoza meteo pentru toată țara pentru intervalul 09.08.2025 ora 09:00 - 10.08.2025 ora 09:00

Valorile termice vor continua să crească, vremea devenind călduroasă în majoritatea zonelor, iar în vestul și în sudul țării local va fi caniculă și disconfort termic ridicat, cu indice temperatură-umezeală (ITU) ce va atinge sau va depăși ușor pragul critic de 80 de unități.

Cerul va fi variabil în nord-estul țării și la munte și mai mult senin în restul zonelor. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 29 și 36 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 10 și 12 grade. În depresiunile Carpaților Orientali și 22...23 de grade pe litoral și în Dealurile de Vest. În a doua parte a nopții, în special în depresiuni, izolat se va forma ceață.

Prognoza meteo pentru București pentru intervalul 09.08.2025 ora 09:00 - 10.08.2025 ora 09:00

Vremea va deveni caniculară, iar disconfortul termic va crește, cu indice temperatură-umezeala (ITU) peste pragul critic de 80 de unități.

Cerul va fi mai mult senin și vântul slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 35-36 de grade, iar cea minimă de 18- 20 de grade.

Prognoza meteo pentru toată țara pentru intervalul 10.08.2025 ora 09:00 - 11.08.2025 ora 09:00

Canicula se va intensifica în vestul și în sudul țării și se va extinde și spre nord-vest și centru, astfel că disconfortul termic va fi accentuat, cu indice temperatură-umezeală (ITU) peste pragul critic de 80 de unități, însă vreme călduroasă va fi și în celelalte zone.

Temperaturile maxime se vor încadra în general între 30 și 38 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 13 și 23 de grade, ușor mai scăzute în depresiuni. Cerul va fi variabil la senin, cu înnorări trecătoare seara și noaptea în regiunile nord-estice unde pe arii restrânse, vor fi averse slabe, posibil însoțite de descărcări electrice.

Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în a doua parte a intervalului în regiunile vestice și estice. Dimineața și noaptea, în depresiunile intramontane, izolat vor fi condiții de ceață.

Prognoza meteo pentru București pentru intervalul 10.08.2025 ora 09:00 - 11.08.2025 ora 09:00

Canicula și disconfortul termic se vor intensifica; temperatura maximă se va situa în jurul a 37 de grade și indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.

Cerul va fi mai mult senin, iar vântul slab până la moderat. Minima termică va fi de 19-21 de grade.

O femeie căreia îi este foarte cald și un termometru înfipt în nisip pe plajă
Sursă: meteoromania.ro

