Vremea de Florii și de Paște 2026. Ce anunță meteorologii pentru sărbătorile pascale. Unde vor fi cele mai ridicate temperaturi

Mai sunt doar câteva săptămâni până la sărbătorile pascale, iar mulți dintre români vor deja să își facă planuri în funcție de vreme.

ANM anunță că în perioada sărbătorilor pascale, adică de Florii și de Paște, temperaturile vor crește peste normalul perioadei, urmând să se înregistreze ploi slabe în unele regiuni ale țării.

Duminica Floriilor, sărbătorită în acest an pe 5 aprilie, cu o săptămână înainte de Paște, va fi o zi cu valori termice mai ridicate decât cele normale pentru această dată din calendar.

Cum va fi vremea de Florii și de Paște 2026 - Ce anunță meteorologii

În săptămâna 30 martie – 5 aprilie, meteorologii anunță temperaturi care vor depăși temperatura medie anuală pentru această dată din calendar. Temperaturile vor crește ușor în majoritatea zonelor țări, iar precipitațiile sub formă de ploaie nu vor depăși cantități considerabile.

În această săptămână, temperaturile vor varia, cu maxime situate între 10-17 grade Celsius, în timp ce minimele vor fi cuprinse între 0-6 grade Celsius.

În Săptămâna Patimilor, între 6 – 12 aprilie, specialiștii anunță că temperaturile care se vor înregistra vor fi în jurul celor normale pentru această perioadă din an pe tot teritoriul României. În majoritatea regiunilor țării, cantitățile de precipitații sub formă de ploaie nu vor depăși mediile anuale pentru data la care ne aflăm în calendar.

Temperaturile maxime vor varia între 10-13 grade, în timp ce temperaturile minime vor fi situate între 0-7 grade pe teritoriul întregii țări.

Cu toate acestea, meteorologii anunță rafale de vânt de până la 90 km/h în zonele montane înalte, acolo unde e posibil să mai cadă și lapoviță.

Florinela Georgescu, directorul de prognoză al ANM, a explicat care vor fi schimbările care se vor petrece în perioada Floriilor și a Paștelui în ceea ce privește vremea pe teritoriul întregii țări.

„Cu materialele de care dispunem deocamdată, mergem pe ideea unei vremi schimbătoare atât pentru perioada Paștelui, dar de altfel pentru întreaga perioadă până atunci, pentru că avem semnale că activitatea ciclonică va fi mai importantă atât din spre Marea Mediterană, cât și dinspre Marea Neagră, cât și dinspre Oceanul Atlantic, deasupra unei mari părți a continentului european. Nu este neobișnuit pentru perioada de primăvară, dar aceasta înseamnă că săptămâna pascală nu va fi una cu o vreme constant frumoasă, dar nu putem exclude nici probabilitatea de avea zile cu temperaturi mai ridicate, dar și unele cu temperaturi mai scăzute și cu precipitații pe arii mai extinse. Semnalul actual este că aceste precipitații ar putea aduna pe partea de sud-vest a țării, în acea săptămână, cantități în jurul 20-25 l/m,” a explicat meteorologul despre cum va fi vremea de Florii și de Paște 2026, potrivit Digi24.

