Home News Vremea Vremea de Florii și de Paște 2026. Ce anunță meteorologii pentru sărbătorile pascale. Unde vor fi cele mai ridicate temperaturi

Vremea de Florii și de Paște 2026. Ce anunță meteorologii pentru sărbătorile pascale. Unde vor fi cele mai ridicate temperaturi

Mai sunt doar câteva săptămâni până la sărbătorile pascale, iar mulți dintre români vor deja să își facă planuri în funcție de vreme.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 19 Martie 2026, 11:56 | Actualizat Joi, 19 Martie 2026, 12:24

ANM anunță că în perioada sărbătorilor pascale, adică de Florii și de Paște, temperaturile vor crește peste normalul perioadei, urmând să se înregistreze ploi slabe în unele regiuni ale țării.

Duminica Floriilor, sărbătorită în acest an pe 5 aprilie, cu o săptămână înainte de Paște, va fi o zi cu valori termice mai ridicate decât cele normale pentru această dată din calendar.

Cum va fi vremea de Florii și de Paște 2026 - Ce anunță meteorologii

În săptămâna 30 martie – 5 aprilie, meteorologii anunță temperaturi care vor depăși temperatura medie anuală pentru această dată din calendar. Temperaturile vor crește ușor în majoritatea zonelor țări, iar precipitațiile sub formă de ploaie nu vor depăși cantități considerabile.

Citește și: Când începe vacanța de Paște 2026. Cât durează și când se întorc elevii la școală

În această săptămână, temperaturile vor varia, cu maxime situate între 10-17 grade Celsius, în timp ce minimele vor fi cuprinse între 0-6 grade Celsius.

În Săptămâna Patimilor, între 6 – 12 aprilie, specialiștii anunță că temperaturile care se vor înregistra vor fi în jurul celor normale pentru această perioadă din an pe tot teritoriul României. În majoritatea regiunilor țării, cantitățile de precipitații sub formă de ploaie nu vor depăși mediile anuale pentru data la care ne aflăm în calendar.

Temperaturile maxime vor varia între 10-13 grade, în timp ce temperaturile minime vor fi situate între 0-7 grade pe teritoriul întregii țări.

Citește și: Cât costă carnea de miel înainte de Paște în 2026. Cu cât diferă prețurile față de anul 2025

Cu toate acestea, meteorologii anunță rafale de vânt de până la 90 km/h în zonele montane înalte, acolo unde e posibil să mai cadă și lapoviță.

Florinela Georgescu, directorul de prognoză al ANM, a explicat care vor fi schimbările care se vor petrece în perioada Floriilor și a Paștelui în ceea ce privește vremea pe teritoriul întregii țări.

„Cu materialele de care dispunem deocamdată, mergem pe ideea unei vremi schimbătoare atât pentru perioada Paștelui, dar de altfel pentru întreaga perioadă până atunci, pentru că avem semnale că activitatea ciclonică va fi mai importantă atât din spre Marea Mediterană, cât și dinspre Marea Neagră, cât și dinspre Oceanul Atlantic, deasupra unei mari părți a continentului european. Nu este neobișnuit pentru perioada de primăvară, dar aceasta înseamnă că săptămâna pascală nu va fi una cu o vreme constant frumoasă, dar nu putem exclude nici probabilitatea de avea zile cu temperaturi mai ridicate, dar și unele cu temperaturi mai scăzute și cu precipitații pe arii mai extinse. Semnalul actual este că aceste precipitații ar putea aduna pe partea de sud-vest a țării, în acea săptămână, cantități în jurul 20-25 l/m,” a explicat meteorologul despre cum va fi vremea de Florii și de Paște 2026, potrivit Digi24.

Citește și: Zile libere de Paște 2026: Cât durează minivacanța angajaților din România

Cum va fi vremea până pe 13 aprilie 2026! Prognoza meteo completă pentru București și toată țara pentru 17 martie-13 apr...
AS.ro Cum a ajuns celebrul român să câştige de la 4.000 de lei la 36.000 de euro pe lună Cum a ajuns celebrul român să câştige de la 4.000 de lei la 36.000 de euro pe lună
Observatornews.ro Finlanda, cea mai fericită ţară din lume pentru al 9-lea an consecutiv. Pe ce loc se află România Finlanda, cea mai fericită ţară din lume pentru al 9-lea an consecutiv. Pe ce loc se află România
Antena 3 Furie într-un paradis turistic european unde ar urma să fie mutați sute de deținuți periculoși. "Nu vrem să devenim Insula Diavolului" Furie într-un paradis turistic european unde ar urma să fie mutați sute de deținuți periculoși. "Nu vrem să devenim Insula Diavolului"
SpyNews Un nou trend periculos pe Internet. La ce riscuri se expun cele care vor să își subțieze nasul precum Kendall Jenner Un nou trend periculos pe Internet. La ce riscuri se expun cele care vor să își subțieze nasul precum Kendall Jenner

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Thrillerul The Ex-Wife te prinde într-un joc psihologic fără scăpare. Sezonul 1 e disponibil acum în AntenaPLAY
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Thrillerul The Ex-Wife te prinde într-un joc psihologic fără scăpare. Sezonul 1 e disponibil acum în AntenaPLAY
Videoclipul zilei
Insula Iubirii Spania se vede acum în AntenaPLAY! Show-ul suprem vine cu noi surprize!
Citește și
Cum va fi vremea până pe 13 aprilie 2026! Prognoza meteo completă pentru București și toată țara pentru 17 martie-13 aprilie 2026
Cum va fi vremea până pe 13 aprilie 2026! Prognoza meteo completă pentru București și toată țara pentru 17...
Prințul William a distribuit o fotografie emoționantă cu Prințesa Diana din colecția sa privată. Cum a sărbătorit fiul Regelui Charles Ziua Mamei din Marea Britanie
Prințul William a distribuit o fotografie emoționantă cu Prințesa Diana din colecția sa privată. Cum a... Catine.ro
Cum va fi vremea până pe 23 martie 2026! Prognoza meteo completă pentru București și toată țara pentru 24 februarie-23 martie 2026
Cum va fi vremea până pe 23 martie 2026! Prognoza meteo completă pentru București și toată țara pentru 24...
Serenay Sarikaya a îmbrăcat o ținută cu decolteu adânc. Cum arată cea mai recentă alegere vestimentară a vedetei
Serenay Sarikaya a îmbrăcat o ținută cu decolteu adânc. Cum arată cea mai recentă alegere vestimentară a vedetei Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Un susținător aprig al lui Vladimir Putin întoarce armele împotriva sa: îl numește „ilegitim” și cere judecarea lui pentru „crime de război”
Un susținător aprig al lui Vladimir Putin întoarce armele împotriva sa: îl numește „ilegitim” și cere... Libertatea.ro
„A pierdut tot”. Lovitura uriașă primită de Miodrag Belodedici, după divorțul dureros de Sandra
„A pierdut tot”. Lovitura uriașă primită de Miodrag Belodedici, după divorțul dureros de Sandra AntenaSport
Cele mai cool & elegante cupluri de vedete la Premiile Oscar 2026! Vezi galeria foto aici
Cele mai cool & elegante cupluri de vedete la Premiile Oscar 2026! Vezi galeria foto aici Elle
Un nou trend periculos pe Internet. La ce riscuri se expun cele care vor să își subțieze nasul precum Kendall Jenner
Un nou trend periculos pe Internet. La ce riscuri se expun cele care vor să își subțieze nasul precum Kendall Jenner Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Ciorbă de urzici cu cartofi și morcovi, plină de gust și vitamine
Ciorbă de urzici cu cartofi și morcovi, plină de gust și vitamine HelloTaste.ro
Furie într-un paradis turistic european unde ar urma să fie mutați sute de deținuți periculoși.
Furie într-un paradis turistic european unde ar urma să fie mutați sute de deținuți periculoși. "Nu vrem să... Antena3.ro
Apple împlinește 50 de ani. Cum a sărbătorit gigantul tech aniversarea
Apple împlinește 50 de ani. Cum a sărbătorit gigantul tech aniversarea useit
Israelul a trimis mesaje de amenințare Libanului de pe numere românești! Conflictul pare departe de final!
Israelul a trimis mesaje de amenințare Libanului de pe numere românești! Conflictul pare departe de final! BZI
Secretul podului de la Pucioasa care nu se mai termină: se așteaptă uscarea betonului turnat
Secretul podului de la Pucioasa care nu se mai termină: se așteaptă uscarea betonului turnat Jurnalul
Zodia Berbec în 2026: 10 lucruri de care să ții cont dacă vrei să atragi banii
Zodia Berbec în 2026: 10 lucruri de care să ții cont dacă vrei să atragi banii Kudika
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte Redactia.ro
Postul Paștelui, tot mai scump. Verdețurile se vând la preț de lux în piețe
Postul Paștelui, tot mai scump. Verdețurile se vând la preț de lux în piețe Observator
Metode de detoxifiere a organismului. Cum poți elimina în mod natural toxinele din corp
Metode de detoxifiere a organismului. Cum poți elimina în mod natural toxinele din corp MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să pregătești copilul pentru schimbarea orei de vară
Cum să pregătești copilul pentru schimbarea orei de vară DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Console de gaming care acum valorează o avere. Ce dispozitiv se vinde cu mii de dolari
Console de gaming care acum valorează o avere. Ce dispozitiv se vinde cu mii de dolari UseIT
Burger vegetal din năut și spanac. Rețetă de post sănătoasă
Burger vegetal din năut și spanac. Rețetă de post sănătoasă Hello Taste
