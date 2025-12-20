Cum va fi vremea în Ajunul Crăciunului și de Crăciun! Prognoza meteo completă pentru 20-27 decembrie 2025 pentru țară și București

Specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM) au emis o prognoză meteo pentru următoarea săptămână. Descoperă cum va fi vremea în perioada 20-27 decembrie 2025 în țară și în București. Vești importante despre Crăciun și Ajunul Crăciunului.

Descoperă în rândurile de mai jos cum va fi vremea în următoarea săptămână și care este prognoza meteo pentru perioada 20-27 decembrie 2025 în țară și în București.

Meteorologii de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM) au emis o prognoză meteo detaliată pentru fiecare zi din intervalul menționat, aducând astfel informații importante despre starea vremii de Crăciun și Ajunul Crăciunului. Vești importante pentru cei care au planuri în perioada următoare.

Cum va fi vremea în următoarea săptămână! Prognoza meteo completă pentru 20-27 decembrie 2025 pentru țară și București.

Descoperă în rândurile de mai jos cum va fi vremea în Ajunul Crăciunului, de Crăciun. Descoperă ce anunță meteorologii pentru fiecare dintre zilele ce urmează până pe 27 decembrie 2025, atât pentru București, cât și pentru restul țării.

Prognoza meteo pentru toată țara în intervalul 20.12.2025 ORA 08:00 - 21.12.2025 ora 09:00

În estul țării nebulozitatea va fi persistentă, iar în rest cerul va fi variabil și în zonele joase de relief se va înnora treptat noaptea. Local va fi ceață, cu precădere în prima parte a zilei și noaptea, iar trecător, pe arii restrânse vor fi ploi slabe sau va burnița. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în extremitatea de sud a Banatului și trecător pe litoral. Temperaturile maxime se vor încadra între 2 și 12 grade, cu cele mai ridicate valori în zonele deluroase din vestul teritoriului, iar cele minime vor fi cuprinse între -5 și 3 grade, mai ridicate pe litoral, spre 5...7 grade.

Prognoza meteo pentru București în intervalul 20.12.2025 ORA 08:00 - 21.12.2025 ora 09:00

Nebulozitatea va fi persistentă și mai ales dimineața și noaptea va fi ceață, posibil asociată cu burniță. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 5...6 grade, iar cea minimă de 0...2 grade.

Prognoza meteo pentru toată țara în intervalul 21.12.2025 ORA 08:00 - 22.12.2025 ora 09:00

Vremea va fi predominant închisă în zonele joase de relief, unde nebulozitatea va persista pe tot parcursul intervalului, în timp ce în zona montană cerul va fi variabil. Vor fi ploi slabe sau burniță, pe arii restrânse în sud și sud-est și cu totul izolat în rest. Mai ales la începutul zilei și noaptea se va semnala ceață, local în vestul, centrul și sudul țării și pe spații mici în rest. Vântul va sufla slab și moderat, trecător cu ușoare intensificări în sudul Banatului noaptea. Temperaturile se vor situa peste mediile multianuale specifice pentru ultima decadă a lunii decembrie în mare parte din țară, cu maxime ce se vor încadra în general între 2 și 10 grade și minime între -5 și 4 grade, ușor mai ridicate pe litoral, până spre 6...7 grade.

Prognoza meteo pentru București în intervalul 21.12.2025 ORA 08:00 - 22.12.2025 ora 09:00

Valorile termice se vor situa peste cele specifice perioadei. Cerul va fi mai mult noros, iar dimineața și noaptea vor fi condiții de ceață, posibil asociată cu burniță. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 8 grade și cea minimă va fi de 0...2 grade.

Prognoza meteo pentru toată țara în intervalul 22.12.2025 ORA 08:00 - 23.12.2025 ora 09:00

În cea mai mare parte a țării, valorile termice se vor situa peste cele normale în ultima decadă a lunii decembrie. Nebulozitatea va fi persistentă în sudul și în estul teritoriului unde pe alocuri vor fi ploi slabe și burniță, iar în Munții Banatului, în Carpații Meridionali și posibil în subcarpații sudici vor fi precipitații mixte; în celelalte regiuni cerul va fi variabil, cu înnorări temporare îndeosebi în zonele joase de relief, iar probabilitatea pentru precipitații va fi redusă. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în sudul Banatului și pe litoral. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 1 și 9 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între -3 și 5 grade, ușor mai scăzute în depresiunile intramontane. La începutul zilei și noaptea, se va semnala ceață (izolat asociată cu depunere de chiciură) local în zonele joase din vest, centru și sud-est și izolat în rest.

Prognoza meteo pentru București în intervalul 22.12.2025 ORA 08:00 - 23.12.2025 ora 09:00

Vremea va fi în general închisă, iar valorile termice, cu precădere cele din timpul nopții, se vor situa peste normele perioadei. Nebulozitatea va persista în mare parte a intervalului și trecător vor fi ploi slabe sau burniță. Vântul va sufla slab. Temperatura maximă va fi de 5...6 grade, iar cea minimă de 1...2 grade. Dimineața și noaptea vor fi condiții de ceață.

Prognoza meteo pentru toată țara în intervalul 23.12.2025 ORA 08:00 - 24.12.2025 ora 09:00

Regimul termic va fi în continuare caracterizat de valori peste cele obișnuite în această perioadă din an în cea mai mare parte a țării. Cerul va avea înnorări în general persistente în sudul și în estul teritoriului și va fi variabil la temporar noros în celelalte zone. Vor fi precipitații slabe mai ales ploaie și burniță pe alocuri în regiunile sudice și mixte pe arii restrânse la munte, iar noaptea și în Moldova. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în sudul Banatului, pe crestele montane și trecător pe litoral. Temperaturile maxime se vor încadra între 2 și 10 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între -2 și 6 grade, mai mici în depresiunile intramontane. Se va semnala ceață, mai ales la începutul zilei, pe alocuri în zonele joase din vest și din centru și izolat în rest.

Prognoza meteo pentru toată țara în intervalul 23.12.2025 ORA 08:00 - 24.12.2025 ora 09:00

Vremea se va menține în general închisă, dar cu valori termice peste cele obișnuite la această dată. Nebulozitatea va persista în mare parte a intervalului și trecător vor fi posibile ploi slabe sau burniță. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 6...8 grade, iar cea minimă de 2...3 grade.

Prognoza meteo pentru toată țara în intervalul 24.12.2025 ORA 08:00 - 27.12.2025 ORA 08:00

Vremea va fi în răcire, îndeosebi în sudul, estul și centrul țării. Probabilitatea pentru precipitații va fi mai ridicată în jumătatea sudică a teritoriului. Valorile termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, posibil ușor mai ridicate în regiunile vestice, dar și mai coborâte în cele nord-estice. Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile sudice și sudestice, dar și deficitar în cele nord-vestice, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal pentru acest interval.

Prognoza meteo pentru București în intervalul 24.12.2025 ORA 08:00 - 27.12.2025 ORA 08:00

Vremea se va răci, iar probabilitatea pentru precipitații va fi ridicată, mai ales în prima parte a intervalului. Din 24 decembrie 2025 se estimează o scădere treptată a maximelor termice, până la valori, în medie, de 2...3 grade, dar apoi se arată un semnal clar de încălzire între 21 și 23 decembrie, când se vor înregistra, în medie, 2...4 grade Celsius, arată meteoromania.ro.