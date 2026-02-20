Antena Căutare
Home News Vremea Avertizare ANM: un nou ciclon deasupra României aduce ninsori abundente în weekendul 21-22 februarie. Ce zone sunt afectate

Avertizare ANM: un nou ciclon deasupra României aduce ninsori abundente în weekendul 21-22 februarie. Ce zone sunt afectate

Avertizare ANM: un nou ciclon deasupra României aduce ninsori abundente în weekendul 21-22 februarie. Ce zone sunt afectate

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 20 Februarie 2026, 08:31 | Actualizat Vineri, 20 Februarie 2026, 09:20
Galerie
În weekend meteorologii anunță din nou ninsori abundente în mai multe zone din țară. | Shutterstock

ANM anunță că România se va confrunta din nou cu un episod de ninsori abundente ce vor acoperi aproape întreaga țară. Un nou ciclon care ajunge deasupra României aduce ninsori abundente în majoritatea zonelor din țară.

După ce marți noapte spre miercuri ninsoarea a dus la strat consistent de zăpadă în peste 11 de județe din țară, în weekend viscolul și ninsoarea vor duce la formarea unui nou strate de zăpadă.

Se anunță ninsori abundente în weekendul 21-22 februarie 2026

Elena Mateescu, directorul ANM, a anunțat la Antena 3 că în acest weekend ne vom confrunta din nou cu ninsori și zăpezi.

Articolul continuă după reclamă

"Se va forma un nou ciclon, iar în noaptea de vineri spre sâmbătă este posibil să consemnăm ninsoare. Va fi şi foarte rece în weekend, cu nopţi geroase: -15, -10 grade Celsius. În special în depresiuni, în Moldova, iar în Capitală aşteptăm -7, chiar -8 grade Celsius. (...) Un nou ciclon se va forma și va aborda zona ţării noastre, astfel încât precipitaţiile sub formă de ploaie, o dată cu pătrunderea masei de aer reci, în noaptea de vineri spre sâmbătă este posibil să consemnăm ninsoare.

Citește și: Codul portocaliu, prelungit pentru București și Ilfov! Alte județe, sub Cod galben. Cum va fi vremea pe 18 și 19 februarie 2026

Trebuie să luăm partea bună a unui avertisment Ro-Alert, când ANM emite un Cod portocaliu sau roşu. Ne facem meseria, rolul nostru este să salvăm vieţi. Va fi şi foarte rece în weekend, nopţi geroase: -15, -10 grade Celsius. În special în depresiuni, în Moldova, iar în Capitală aşteptăm -7 grade Celsius", a transmis Elena Mateescu.

După ce iarna își va mai face simțită prezența în acest weekend, apoi temperaturile vor crește brusc, iar asta poate duce la inundații severe.

Topirea cantităților mari de zăpadă acumulate peste weekend. va duce la inundații în unele județe.

"Vestea bună e că după 24 ne aşteptăm la o încălzire semnificativă: 14-18 grade Celsius în regiunile extracarpatice. Atenţie: strat de zăpadă consistent, precipitaţii posibil lichide, topirea stratului de zăpadă. Se vor emite alertele hidrologice lând în considerare cumulul de factori: topirea statului de zăpadă, precipitaţii lichide asociate, pe fondul încălzirii vremii. Vom avea din nou situaţii de fenomene de iarnă până în data de 24 februarie, după care o încălzire bruscă. Finalul de iarnă este cald", a mai adăugat directorul ANM.

Citește și: Cod roșu de ninsoare în județul Ilfov și municipiul București. Ce se întâmplă cu traficul aerian în aceste condiții meteo

Codul portocaliu, prelungit pentru București și Ilfov! Alte județe, sub Cod galben. Cum va fi vremea pe 18 și 19 februar...
Înapoi la Homepage
AS.ro Julia Sauter le-a dezvăluit celor de la Golden Skate realitatea cruntă, la 15 ani după ce a ales România Julia Sauter le-a dezvăluit celor de la Golden Skate realitatea cruntă, la 15 ani după ce a ales România
Observatornews.ro Ultimele imagini postate de fotbalistul Mario Cofaru, călcat de tren. Avea gluga pe cap şi căştile în urechi Ultimele imagini postate de fotbalistul Mario Cofaru, călcat de tren. Avea gluga pe cap şi căştile în urechi
Antena 3 Vremea se schimbă radical. ANM a anunțat prognoza pe 4 săptămâni. Unde va fi cel mai cald Vremea se schimbă radical. ANM a anunțat prognoza pe 4 săptămâni. Unde va fi cel mai cald
SpyNews Dana Badea a recunoscut! Costel Biju a fost bărbatul vieții ei! Cum a reacționat „Regele TikTok-ului” atunci când a auzit Dana Badea a recunoscut! Costel Biju a fost bărbatul vieții ei! Cum a reacționat „Regele TikTok-ului” atunci când a auzit

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Filmul Căsătoria e disponibil acum în AntenaPLAY. Vezi producția cu Mihai Bendeac, Vlad Drăgulin & Liviu Pintileasa în rolurile principale.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Filmul Căsătoria e disponibil acum în AntenaPLAY. Vezi producția cu Mihai Bendeac, Vlad Drăgulin & Liviu Pintileasa în rolurile principale.
Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Codul portocaliu, prelungit pentru București și Ilfov! Alte județe, sub Cod galben. Cum va fi vremea pe 18 și 19 februarie 2026
Codul portocaliu, prelungit pentru București și Ilfov! Alte județe, sub Cod galben. Cum va fi vremea pe 18 și 19...
Gustări sănătoase care îți taie pofta de mâncare până la ora cinei. Vezi ce poți să alegi
Gustări sănătoase care îți taie pofta de mâncare până la ora cinei. Vezi ce poți să alegi Catine.ro
Cod roșu de ninsoare în județul Ilfov și municipiul București. Ce se întâmplă cu traficul aerian în aceste condiții meteo
Cod roșu de ninsoare în județul Ilfov și municipiul București. Ce se întâmplă cu traficul aerian în aceste...
Yadhira Carrillo a trecut peste un divorț, boală și cancerul surorii sale. Cum a reușit actrița să depășească cele mai dificile momente din viața personală
Yadhira Carrillo a trecut peste un divorț, boală și cancerul surorii sale. Cum a reușit actrița să... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Volodimir Zelenski, acuzat grav de generalul Valeri Zalujnîi: e vinovat pentru eșecul contraofensivei și a vrut să-l intimideze cu o percheziție
Volodimir Zelenski, acuzat grav de generalul Valeri Zalujnîi: e vinovat pentru eșecul contraofensivei și a vrut... Libertatea.ro
Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc se pregătesc de marele eveniment: „Lucrurile trebuie făcute la timpul lor”
Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc se pregătesc de marele eveniment: „Lucrurile trebuie făcute la timpul lor” AntenaSport
S-au despărțit în mare secret, însă abia acum s-a aflat de separarea lor! Cele două vedete au avut o relație tumultoasă și marcată de controverse
S-au despărțit în mare secret, însă abia acum s-a aflat de separarea lor! Cele două vedete au avut o relație... Elle
„Regele TikTok-ului”, părăsit din nou de Sibel. Și-a luat cei doi copii și a plecat de acasă
„Regele TikTok-ului”, părăsit din nou de Sibel. Și-a luat cei doi copii și a plecat de acasă Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Scovergi cu dulceață, ca la bunica. Rețeta tradițională
Scovergi cu dulceață, ca la bunica. Rețeta tradițională HelloTaste.ro
Ministrul Apărării anunță că vrea să modifice legea pentru ca Steaua București să poată promova în Liga 1: „Dezlegăm frânele”
Ministrul Apărării anunță că vrea să modifice legea pentru ca Steaua București să poată promova în Liga 1:... Antena3.ro
Primele imagini cu telefoanele Samsung Galaxy S26 au ajuns pe Internet. Cum ar arăta viitoarele smartphone-uri
Primele imagini cu telefoanele Samsung Galaxy S26 au ajuns pe Internet. Cum ar arăta viitoarele smartphone-uri useit
Monica Bîrlădeanu, probleme pe pârtie! Ce a pățit actrița în vacanță, la Saint Moritz
Monica Bîrlădeanu, probleme pe pârtie! Ce a pățit actrița în vacanță, la Saint Moritz BZI
Baraj aproape gata, oprit pentru că era autorizat pe vremea lui Ceaușescu. Finalizată 90%, construcția de la Mihăileni, din Munții Apuseni, este blocată de activiștii Declic
Baraj aproape gata, oprit pentru că era autorizat pe vremea lui Ceaușescu. Finalizată 90%, construcția de la... Jurnalul
Dr. Vlad Ciurea trage un semnal de alarmă! Prăjitura faimoasă care topește neuronii și accelerează îmbătrânirea creierului
Dr. Vlad Ciurea trage un semnal de alarmă! Prăjitura faimoasă care topește neuronii și accelerează... Kudika
Un mare mgazin revine în România. Este adus de un șeic arab
Un mare mgazin revine în România. Este adus de un șeic arab Redactia.ro
Schema prin care doi bărbați
Schema prin care doi bărbați "au dat lovitura" în București cu apartamente închiriate ilegal: 19 păgubiți Observator
Proprietățile medicinale ale sucului de merișoare. Ce efecte poate avea în organism
Proprietățile medicinale ale sucului de merișoare. Ce efecte poate avea în organism MediCOOL
Penne cu pui și ciuperci în sos cremos. Un preparat simplu și hrănitor
Penne cu pui și ciuperci în sos cremos. Un preparat simplu și hrănitor HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Când tăcerea vorbește: de ce copilul tău adult nu-ți răspunde la mesaje
Când tăcerea vorbește: de ce copilul tău adult nu-ți răspunde la mesaje DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
WhatsApp introduce o nouă funcție, cerută de utilizatori de ani de zile. Ce vei putea face pe platformă
WhatsApp introduce o nouă funcție, cerută de utilizatori de ani de zile. Ce vei putea face pe platformă UseIT
Chifle pufoase cu gem de caise în interior, potrivite pentru micul dejun
Chifle pufoase cu gem de caise în interior, potrivite pentru micul dejun Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x