Avertizare ANM: un nou ciclon deasupra României aduce ninsori abundente în weekendul 21-22 februarie. Ce zone sunt afectate

ANM anunță că România se va confrunta din nou cu un episod de ninsori abundente ce vor acoperi aproape întreaga țară. Un nou ciclon care ajunge deasupra României aduce ninsori abundente în majoritatea zonelor din țară.

După ce marți noapte spre miercuri ninsoarea a dus la strat consistent de zăpadă în peste 11 de județe din țară, în weekend viscolul și ninsoarea vor duce la formarea unui nou strate de zăpadă.

Se anunță ninsori abundente în weekendul 21-22 februarie 2026

Elena Mateescu, directorul ANM, a anunțat la Antena 3 că în acest weekend ne vom confrunta din nou cu ninsori și zăpezi.

Articolul continuă după reclamă

"Se va forma un nou ciclon, iar în noaptea de vineri spre sâmbătă este posibil să consemnăm ninsoare. Va fi şi foarte rece în weekend, cu nopţi geroase: -15, -10 grade Celsius. În special în depresiuni, în Moldova, iar în Capitală aşteptăm -7, chiar -8 grade Celsius. (...) Un nou ciclon se va forma și va aborda zona ţării noastre, astfel încât precipitaţiile sub formă de ploaie, o dată cu pătrunderea masei de aer reci, în noaptea de vineri spre sâmbătă este posibil să consemnăm ninsoare.

Citește și: Codul portocaliu, prelungit pentru București și Ilfov! Alte județe, sub Cod galben. Cum va fi vremea pe 18 și 19 februarie 2026

Trebuie să luăm partea bună a unui avertisment Ro-Alert, când ANM emite un Cod portocaliu sau roşu. Ne facem meseria, rolul nostru este să salvăm vieţi. Va fi şi foarte rece în weekend, nopţi geroase: -15, -10 grade Celsius. În special în depresiuni, în Moldova, iar în Capitală aşteptăm -7 grade Celsius", a transmis Elena Mateescu.

După ce iarna își va mai face simțită prezența în acest weekend, apoi temperaturile vor crește brusc, iar asta poate duce la inundații severe.

Topirea cantităților mari de zăpadă acumulate peste weekend. va duce la inundații în unele județe.

"Vestea bună e că după 24 ne aşteptăm la o încălzire semnificativă: 14-18 grade Celsius în regiunile extracarpatice. Atenţie: strat de zăpadă consistent, precipitaţii posibil lichide, topirea stratului de zăpadă. Se vor emite alertele hidrologice lând în considerare cumulul de factori: topirea statului de zăpadă, precipitaţii lichide asociate, pe fondul încălzirii vremii. Vom avea din nou situaţii de fenomene de iarnă până în data de 24 februarie, după care o încălzire bruscă. Finalul de iarnă este cald", a mai adăugat directorul ANM.

Citește și: Cod roșu de ninsoare în județul Ilfov și municipiul București. Ce se întâmplă cu traficul aerian în aceste condiții meteo