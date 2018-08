Meteo 29 august 2018. Cum va fi vremea miercuri în România

Meteo din 29 august aduce o vreme extrem de caldă, cu temperaturi peste limita normalului, dar nu vom scăpa nici de ploi. Prognoza meteo anunță câte zile de caniculă vom avea.

Meteo România, 29 august 2018

Potrivit vremea.ro, miercuri vremea va fi frumoasa in toata tara, doar cu totul izolat la munte in cursul dupa-amiezii urmand sa se semnaleze cateva averse slabe de ploaie insotite de descarcari electrice. Vantul va sufla moderat in sud-est si mai mult slab in restul teritoriului. Temperaturile maxime se vor incadra in general intre 23 si 28 de grade in Transilvania si Maramures, 26-31 de grade in Banat si Crisana, 29-34 de grade in Oltenia, Muntenia si Dobrogea (cu cele mai ridicate valori asteptate a se inregistra in Lunca Dunarii) si 24-29 de grade in Moldova.

Meteo București, 29 august 2018

Încă 7 zile consecutive de caniculă în București, anunță meteorologii. Potrivit vremea ido, temperaturile nu vor scădea sub pragul de 30 de grade Celsius, însă disconfortul termic crescut va face căldura să fie resimțită la parametrii tot mai mari. Vremea de miercuri, 29 august 2018, se anunță extrem de călduroasă la București. Maximele și minimele termice se vor încadra între 30°C și 18°C, iar șansele să plouă sunt nule. Vântul va fi variabil pe timpul zilei, dar și pe timpul nopții. Cerul se menține parțial înnorat pe timpul nopții, iar ziua norii se vor dispersa aproape în întregime. Așadar, vremea toridă va cotinua la București până la data ce 5 septembrie 2018.

Prognoza meteo la munte, 29 august 2018

La munte sunt anunțate ploi în prima parte a zilei, însă fără a mai fi însoțite de descărcări electrice. Maximele și minimele zilei se vor încadra între 25°C și 13°C. Ploile vor avea loc atât ziua, cât și noaptea, iar cantitățile de apă vor fi însemnate: 1 l/m² pe timpul zilei și 4 l/m² pe timpul nopții. Vremea se va ameliora și la munte, urmând o binemeritată pauză de la ploi. Însă nu prea mult timp, căci aversele vor reveni din data de 5 septembrie.