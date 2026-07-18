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Weekend cu 6 avertizări meteo de cod galben. Pentru ce zone au anunțat meteorologii caniculă, vijelii, grindină și rafale

Sâmbătă dimineața, ANM a emis nu mai puțin de 6 avertizări cod galben, valabile pentru 18 și 19 iulie 2026. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 18 Iulie 2026, 11:19 | Actualizat Sambata, 18 Iulie 2026, 11:25
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Weekend cu 6 avertizări meteo de cod galben | Shutterstock
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ANM a anunțat caniculă sâmbătă în Maramureş, nord-vestul Transilvaniei, Crişana, Banat, vestul şi sudul Olteniei, sud-vestul şi centrul Munteniei, inclusiv în Capitală, şi instabilitate atmosferică în întreg arcul carpatic. Duminică, sunt prognozate ploi şi vijelii în aproape toată ţara, în timp ce şapte judeţe şi București se vor confrunta cu temperaturi de până la 37 de grade.

Weekend cu 6 avertizări meteo de cod galben

Mai întâi, meteorologii au emis un cod galben de caniculă, disconfort termic ridicat, noapte tropicală, în Maramureș, nord-vestul Transilvaniei, Crișana, Banat, vestul și sudul Olteniei, sud-vestul și centrul Munteniei pentru perioada: 18 iulie, ora 12 – 19 iulie, ora 10

„Sâmbătă (18 iulie), în Maramureș, nord-vestul Transilvaniei, Crișana, Banat, vestul și sudul Olteniei, sud-vestul și centrul Munteniei, va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi de 34...37 de grade, iar nopțile vor fi tropicale cu minime în general de 20...22 de grade”, se arată în anunțul ANM.

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A doua avertizare este de cod galben de instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ pentru perioada 18 iulie, ora 12 – 18 iulie, ora 17

„Sâmbătă (18 iulie), în zonele montane, în Maramureș, vestul și estul Transilvaniei, nordul și nord-estul Olteniei, nordul Munteniei și în nord-vestul Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (viteze la rafală de 50...70 km/h) și grindină de mici și medii dimensiuni (1...3 cm). În intervale scurte de timp (1...3 ore) cantitățile de apă vor fi de 20...30 l/mp și izolat de peste 40...50 l/mp”, au precizat meteorologii.

A treia avertizare: cod galben de instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului, vijelii, averse însemnate cantitativ, pentru intervalul: 18 iulie, ora 17 – 18 iulie, ora 21

„Sâmbătă seara (18 iulie), în Oltenia, vestul, nordul și centrul Munteniei și local în Carpații Meridionali și Orientali vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. Aceasta se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice și grindină de mici și medii dimensiuni (1...3 cm), iar în sudul teritoriului în special prin intensificări ale vântului, vijelii (viteze la rafală de 50...70 km/h). Cantitățile de apă vor fi de 20...30 l/mp și izolat de peste 40 l/mp”, au transmis meteorologii, potrivit meteoromania.ro.

A patra avertizare este de cod galben de instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ, intensificări ale vântului și vijelii, în Interval de valabilitate: 18 iulie, ora 21 – 19 iulie, ora 10

„În noaptea de sâmbătă spre duminică în Banat, Crișana, Maramureș, vestul Olteniei și nord-vestul Transilvaniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50...70 km/h), averse torențiale, descărcări electrice și grindină de mici și medii dimensiuni (1...3 cm). În intervale scurte de timp (1...3 ore) cantitățile de apă vor fi de 15...25 l/mp și izolat de peste 40 l/mp”, au transmis meteorologii.

A cincea avertizare este pentru intervalul 19 iulie, ora 12 – 20 iulie, ora 10. Meteorologii anunță cod galben de caniculă, disconfort termic ridicat, noapte tropicală

„Duminică (19 iulie), în sudul Olteniei și al Munteniei va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi de 34...37 de grade, iar noaptea va fi tropicală cu minime în general de 20...22 de grade”, este anunțul transmis de ANM.

Iar a șasea avertizare anunță cod galben de instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ, intensificări ale vântului și vijelii, în perioada: 19 iulie, ora 10 – 19 iulie, ora 23

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„Duminică (19 iulie), în zonele montane, în Maramureș, Transilvania și Moldova, precum și în nordul Crișanei și al Munteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (viteze la rafală de 50...70 km/h și izolat de peste 80 km/h) și grindină de mici și medii dimensiuni (1...4 cm). În intervale scurte de timp (1...3 ore) cantitățile de apă vor fi de 20...30 l/mp și izolat de peste 40...60 l/mp”, au precizat meteorologii.

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