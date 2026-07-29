Descoperă prognoza meteo completă pentru perioada 30 iulie - 24 august 2026. Meteorologii au oferit informații importante pentru cei cu concedii sau planuri de vacanță.

Descoperă cum va fi vremea în următoarele săptămâni, până pe data de 24 august 2026 | sursa foto: Profimedia

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a întocmit recent o prognoză meteo detaliată pentru perioada următoare. Descoperă în rândurile de mai jos la ce ar trebui să ne așteptăm în perioada 30 iulie - 24 august 2026 și care sunt temperaturile așteptate pentru următoarele săptămâni.

Cum va fi vremea până pe 24 august 2026! Prognoza meteo completă pentru București și toată țara pentru 30 iulie - 24 august 2026

Urmează luna preferată de români pentru vacanțe și concedii, așa că specialiștii din cadrul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au realizat prognoza meteo detaliată pentru următoarele săptămâni. Descoperă cum va evolua vremea începând cu data de 30 iulie 2026 și până pe data de 24 august 2026, dar și care sunt temperaturile minime sau temperaturile maxime așteptate în București, dar și în celelalte zone ale țării sau la munte.

Prognoza meteo pentru săptămâna 30 iulie 2026 – 3 august 2026

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Temperaturile înregistrate vor fi ceva mai ridicate față de valorile specifice acestei perioade din an, mai ales în regiunile nordice, centrale, sud-vestice și în cele vestice și nord-vestice, iar în extremitatea de sud-est a țării acestea se vor situa sub cele normale. La capitolul precipitații, acestea vor fi deficitare la nivelul întregii țări, dar în mod special în zonele montane.

În Banat, Crișana, Maramureș, Moldova, Muntenia, Oltenia și Transilvania, până pe 6 august 2026, vremea se va afla într-un proves de încălzire și va deveni chiar caniculară, iar disconfortul termic se va accentua, căci media temperaturilor maxime va crește de la 31 de grade Celsius la 39 de grade Celsius. Temperaturile minime se vor situa în jurul valorii de 14-21 de grade Celsius. În Dobrogea, până în jurul datei de 6 august 2026, temperaturile maxime vor crește și vor ajunge în jurul valorii de 34 de grade Celsius, iar cele minime în jurul valorii de 21-22 de grade Celsius.

Prognoza meteo pentru săptămâna 3 august 2026 – 10 august 2026

Gradele din termometre vor indica temperaturile medii mai ridicate decât cele normale pentru

această perioadă în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în regiunile vestice. Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în toate regiunile, mai ales în cele de munte.

În Banat, Crișana, Maramureș, Moldova, Muntenia, Oltenia și Transilvania, până pe 6 august 2026, vremea se va afla într-un proves de încălzire și va deveni chiar caniculară, iar disconfortul termic se va accentua, căci media temperaturilor maxime va crește de la 31 de grade Celsius la 39 de grade Celsius. Temperaturile minime se vor situa în jurul valorii de 14-21 de grade Celsius. În Dobrogea, până în jurul datei de 6 august 2026, temperaturile maxime vor crește și vor ajunge în jurul valorii de 34 de grade Celsius, iar cele minime în jurul valorii de 21-22 de grade Celsius.

Se va înregistra instabilitate atmosferică după data de 5 august 2026 în mai toate regiunile țării.

Prognoza meteo pentru săptămâna 10 august 2026 – 17 august 2026

Gradele din termometre vor indica, în majoritatea regiunilor (dar mai ales în cel evestice și nord-vestice) temperaturi mai ridicate față de temperatura medie pentru acest interval din an. Nivelul de precipitații va fi deficitar în vestul și nord-vestul țării, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Prognoza meteo pentru săptămâna 17 august 2026 – 24 august 2026

Mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în regiunile vestice. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Cum va fi vremea la munte în intervalul 30 iulie 2026 - 9 august 2026

Din 30 iulie 2026 și până în jurul datei de 5 august 2026, vremea se va încălzi treptat, media

maximelor urmând să ajungă în jurul a 25 de grade Celsius, iar a minimelor la 15...16 grade Celsius. Ulterior, valorile termice vor avea tendința de scădere ușoară până la finalul intervalului, dar vremea se va menține caldă, cu o medie a valorilor diurne în jurul a 23 de grade și a celor nocturne de 14...15 grade. Perioade cu manifestări de instabilitate atmosferică vor fi după data de 5 august 2026.

Sursa: meteoromania.ro