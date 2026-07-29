Antena Căutare
Home News Vremea Cum va fi vremea până pe 24 august 2026! Prognoza meteo completă pentru București și toată țara pentru 30 iulie - 24 august 2026

Cum va fi vremea până pe 24 august 2026! Prognoza meteo completă pentru București și toată țara pentru 30 iulie - 24 august 2026

Descoperă prognoza meteo completă pentru perioada 30 iulie - 24 august 2026. Meteorologii au oferit informații importante pentru cei cu concedii sau planuri de vacanță.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 29 Iulie 2026, 16:29 | Actualizat Miercuri, 29 Iulie 2026, 17:04
Galerie
Descoperă cum va fi vremea în următoarele săptămâni, până pe data de 24 august 2026 | sursa foto: Profimedia
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a întocmit recent o prognoză meteo detaliată pentru perioada următoare. Descoperă în rândurile de mai jos la ce ar trebui să ne așteptăm în perioada 30 iulie - 24 august 2026 și care sunt temperaturile așteptate pentru următoarele săptămâni.

Cum va fi vremea până pe 24 august 2026! Prognoza meteo completă pentru București și toată țara pentru 30 iulie - 24 august 2026

Urmează luna preferată de români pentru vacanțe și concedii, așa că specialiștii din cadrul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au realizat prognoza meteo detaliată pentru următoarele săptămâni. Descoperă cum va evolua vremea începând cu data de 30 iulie 2026 și până pe data de 24 august 2026, dar și care sunt temperaturile minime sau temperaturile maxime așteptate în București, dar și în celelalte zone ale țării sau la munte.

Prognoza meteo pentru săptămâna 30 iulie 2026 – 3 august 2026

Articolul continuă după reclamă

Temperaturile înregistrate vor fi ceva mai ridicate față de valorile specifice acestei perioade din an, mai ales în regiunile nordice, centrale, sud-vestice și în cele vestice și nord-vestice, iar în extremitatea de sud-est a țării acestea se vor situa sub cele normale. La capitolul precipitații, acestea vor fi deficitare la nivelul întregii țări, dar în mod special în zonele montane.

În Banat, Crișana, Maramureș, Moldova, Muntenia, Oltenia și Transilvania, până pe 6 august 2026, vremea se va afla într-un proves de încălzire și va deveni chiar caniculară, iar disconfortul termic se va accentua, căci media temperaturilor maxime va crește de la 31 de grade Celsius la 39 de grade Celsius. Temperaturile minime se vor situa în jurul valorii de 14-21 de grade Celsius. În Dobrogea, până în jurul datei de 6 august 2026, temperaturile maxime vor crește și vor ajunge în jurul valorii de 34 de grade Celsius, iar cele minime în jurul valorii de 21-22 de grade Celsius.

Prognoza meteo pentru săptămâna 3 august 2026 – 10 august 2026

Gradele din termometre vor indica temperaturile medii mai ridicate decât cele normale pentru
această perioadă în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în regiunile vestice. Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în toate regiunile, mai ales în cele de munte.

În Banat, Crișana, Maramureș, Moldova, Muntenia, Oltenia și Transilvania, până pe 6 august 2026, vremea se va afla într-un proves de încălzire și va deveni chiar caniculară, iar disconfortul termic se va accentua, căci media temperaturilor maxime va crește de la 31 de grade Celsius la 39 de grade Celsius. Temperaturile minime se vor situa în jurul valorii de 14-21 de grade Celsius. În Dobrogea, până în jurul datei de 6 august 2026, temperaturile maxime vor crește și vor ajunge în jurul valorii de 34 de grade Celsius, iar cele minime în jurul valorii de 21-22 de grade Celsius.

Se va înregistra instabilitate atmosferică după data de 5 august 2026 în mai toate regiunile țării.

Prognoza meteo pentru săptămâna 10 august 2026 – 17 august 2026

Gradele din termometre vor indica, în majoritatea regiunilor (dar mai ales în cel evestice și nord-vestice) temperaturi mai ridicate față de temperatura medie pentru acest interval din an. Nivelul de precipitații va fi deficitar în vestul și nord-vestul țării, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Prognoza meteo pentru săptămâna 17 august 2026 – 24 august 2026

Mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în regiunile vestice. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Cum va fi vremea la munte în intervalul 30 iulie 2026 - 9 august 2026

Din 30 iulie 2026 și până în jurul datei de 5 august 2026, vremea se va încălzi treptat, media
maximelor urmând să ajungă în jurul a 25 de grade Celsius, iar a minimelor la 15...16 grade Celsius. Ulterior, valorile termice vor avea tendința de scădere ușoară până la finalul intervalului, dar vremea se va menține caldă, cu o medie a valorilor diurne în jurul a 23 de grade și a celor nocturne de 14...15 grade. Perioade cu manifestări de instabilitate atmosferică vor fi după data de 5 august 2026.

colaj foto cu femeie care tine un termometru in mana, poza cu litoralul romanesc si poza cu castelul peleș
+1
Mai multe fotografii

Sursa: meteoromania.ro

Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Din ce afacere a făcut Victor Piţurcă o avere. A fost dat de gol de un „rival”: „A câştigat 20-30 de milioane de euro” Din ce afacere a făcut Victor Piţurcă o avere. A fost dat de gol de un &#8222;rival&#8221;: &#8222;A câştigat 20-30 de milioane de euro&#8221;
Observatornews.ro Momentul când un copil aflat pe trotinetă este lovit de un obiect neidentificat, căzut din cer, în Brăila Momentul când un copil aflat pe trotinetă este lovit de un obiect neidentificat, căzut din cer, în Brăila
Antena 3 Se schimbă regulile pentru cei care vor să își construiască o casă sau un garaj, la țară, dar și pentru dezvoltatorii imobiliari Se schimbă regulile pentru cei care vor să își construiască o casă sau un garaj, la țară, dar și pentru dezvoltatorii imobiliari
SpyNews Sorin Gonțea nu mai arată ca atunci când a câștigat Power Couple 2024! Ce look are acum fostul soț al Daianei Anghel Sorin Gonțea nu mai arată ca atunci când a câștigat Power Couple 2024! Ce look are acum fostul soț al Daianei Anghel
Premiera Insula Iubirii | Spania. Descoperă cuplurile care își pun iubirea la încercare în show-ul fenomen. Vezi acum cel mai nou sezon!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Premiera Insula Iubirii | Spania. Descoperă cuplurile care își pun iubirea la încercare în show-ul fenomen. Vezi acum cel mai nou sezon!
Comentarii


Citește și
Weekend cu 6 avertizări meteo de cod galben. Pentru ce zone au anunțat meteorologii caniculă, vijelii, grindină și rafale
Weekend cu 6 avertizări meteo de cod galben. Pentru ce zone au anunțat meteorologii caniculă, vijelii, grindină...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Avertizare cod galben de caniculă! În ce zone temperaturile ajung la 36 de grade Celsius
Avertizare cod galben de caniculă! În ce zone temperaturile ajung la 36 de grade Celsius
Cine este actorul principal al serialului turcesc
Cine este actorul principal al serialului turcesc "Între iad și rai". Detalii despre Emin Günenç Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Cine este românca prezentă pe scenă lângă Trump la finala Mondialului: „Când a venit la mine Yamal… am leșinat!”
Cine este românca prezentă pe scenă lângă Trump la finala Mondialului: „Când a venit la mine Yamal… am... AntenaSport
Brigitte Macron, decizie radicală după ce femeile care au susținut că ea s-a născut bărbat au fost achitate. Ce hotărâre a luat Prima Doamnă a Franței
Brigitte Macron, decizie radicală după ce femeile care au susținut că ea s-a născut bărbat au fost achitate. Ce... Elle
Ioana Ginghină, detalii despre căsnicia cu Alexandru Papadopol. Ce i-a lipsit în fosta relație
Ioana Ginghină, detalii despre căsnicia cu Alexandru Papadopol. Ce i-a lipsit în fosta relație Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
Un bărbat a crezut că a dat lovitura când a cumpărat o casă. Când i-a deschis ușa, a avut un șoc și acum nu mai știe cum să scape de ea
Un bărbat a crezut că a dat lovitura când a cumpărat o casă. Când i-a deschis ușa, a avut un șoc și acum nu... Antena3.ro
Compania Apple a fost dată în judecată de către utilizatori. De ce e acuzată
Compania Apple a fost dată în judecată de către utilizatori. De ce e acuzată useit
PNL vrea sesiune parlamentară extraordinară pentru legile PNRR! ”România nu își permite să piardă miliarde de euro!”
PNL vrea sesiune parlamentară extraordinară pentru legile PNRR! ”România nu își permite să piardă miliarde... BZI
Tupeu 2026: magazin online de droguri, cu livrare la domiciliu. Cele mai noi metode de vânzări de stupefiante: prin curier rapid
Tupeu 2026: magazin online de droguri, cu livrare la domiciliu. Cele mai noi metode de vânzări de stupefiante: prin... Jurnalul
Crina Matei, mesaj emoționant pentru fiica ei, la 4 ani de la adopție! Cuvintele care au emoționat mii de români: Minunea mea
Crina Matei, mesaj emoționant pentru fiica ei, la 4 ani de la adopție! Cuvintele care au emoționat mii de români:... Kudika
Zodia care va avea parte de o minune în acest weekend. O să curgă multe lacrimi de fericire
Zodia care va avea parte de o minune în acest weekend. O să curgă multe lacrimi de fericire Redactia.ro
Experiment. Peștele din Dunăre se apropie ca preț de cel din import. Cât costă kilogramul
Experiment. Peștele din Dunăre se apropie ca preț de cel din import. Cât costă kilogramul Observator
Proprietățile medicinale ale ceaiului de anason. Cum te poate ajuta această băutură
Proprietățile medicinale ale ceaiului de anason. Cum te poate ajuta această băutură MediCOOL
Antena 1 | V2
Antena 1 | V2 HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să-l înveți pe copil să spună „Nu” fără frică
Cum să-l înveți pe copil să spună „Nu” fără frică DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Antena 1 | Show
Antena 1 | Show Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x