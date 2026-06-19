Avertizare cod galben de caniculă! În ce zone temperaturile ajung la 36 de grade Celsius

Meteorologii anunţă, vineri, că vremea se încălzeşte şi devine caniculară, fiind emisă avertizare cod galben. Maximele termice vor fi cuprinse vineri între 24 - 25 de grade pe litoral şi 32 de grade în vest şi sud-vest, apoi vor fi în creştere.

Duminică şi luni, în anumite zone temperaturile ajung la 36 de grade Celsius, potrivit news.ro.

Potrivit ANM, vremea va deveni treptat călduroasă în cea mai mare parte a ţării, iar disconfortul termic va fi în accentuare îndeosebi în vest şi sud-vest, unde local va fi caniculă.

”Maximele termice vor fi cuprinse vineri (19 iunie) între 24...25 de grade pe litoral şi 32 de grade în vest şi sud-vest, apoi vor fi în creştere, astfel încât duminică şi luni se vor înregistra valori de până la 34...36 de grade”, a transmis ANM.

Avertizările emise de ANM. Caniculă și tempretauri ridicate

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Meteorologii au emis o avertizare cod galben, ziua de sâmbătă, în intervalul orar 12 – 21.

”Sâmbătă (20 iunie) în Crişana, Banat, Maramureş, vestul şi centrul Transilvaniei şi în vestul Olteniei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată”, anunţă ANM.

Maximele termice vor fi cuprinse între 30 şi 34 de grade, cu cele mai mari valori în Câmpia de Vest, unde şi indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge izolat pragul critic de 80 de unităţi.

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Sunt vizate judeţele Alba, Arad, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Caraş-Severin, Hunedoara, Mehedinţi, Maramureş, Mureş, Sibiu, Sălaj, Satu Mare şi Timiş.

De asemenea, în intervalul 19 iunie, ora 10 - 22 iunie, ora 21, pentru municipiul Bucureşti va fi în vigoare un mesaj de informare meteorologică pentru vreme călduroasă şi disconfort termic.