E nevăzător, dar pianul nu are nicio necunoscută pentru el! Loredana Groza, în lacrimi după momentul lui Amir: ”Mi-a rupt inima!”

Este nevăzător, însă acest lucru nu-l împiedică să cânte ca și cum ar fi un copil obișnuit. Ba mai mult, el a făcut-o pe Loredana să plângă de emoție.

”Mi-a rupt inima, efectiv. Am închis ochii pentru că am vrut să simt, să înțeleg muzica lui. Pentru că noi nu avem cum să înțelegem muzica lui. Și în momentul ăla mi-au țâșnit lacrimile. În momentul ăla s-a produs magia. A fost ca o rugăciune colectivă. Am simțit că ne spunea povestea lui, ne spunea despre singurătatea lui.”, a declarat Loredana.

”O sală întreagă s-a ridicat în picioare. Te aplaudă, Amir!”, i-a spus și Dan Negru.