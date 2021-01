Poftiți la circ 2020, ediția 4. Ana Baniciu a recunoscut câte kilograme are, de fapt

„Treaba asta cu scufundatul este o treabă dificilă, mai ales pentru mine, care am 45 de kilograme. Când te scufunzi oamenii ăia îți pun un tub imens de oxugen în spate, care are vreo 14 kilograme. Apoi îți mai pun în brâu niște greutăți, care mai cântăresc vreo 10 kilograme. Cu tot ce am pe mine eu nu pot să mă ridic de pe scaun”, a dezvăluit frumoasa Ana Baniciu, spre amrea surprindere a fanilor.

citește și: Poftiți la circ 2020, ediția 4. Liviu Vârciu, look nou! Ce trezire bruscă i-a dat Nea Marin

Sony Medini, directorul circului Bellucci, a apărut că este mai mult decât încântat de experiența trăită la scufundat, mai ales după ce a văzut și doi raci.

Acesta a mărturisit că, atunci când va avea ocazia, va mai face scufundări.

citește și: Poftiți la circ 2020, ediția 4. Cum s-au răzbunat Shift și What's Up pe Nea Marin! Ce a urmat

Nea Marin a revenit la Antena 1 cu un nou sezon al emisiunii Poftiți la circ, difuzat în fiecare luni, marţi şi miercuri, de la ora 20:30.

Invitații speciali vor ajunge să îndeplinească sarcini care mai de care mai solicitante - de la procurarea alimentelor, la vânzarea biletelor pentru spectacole, dar și activități în diverse locuri pentru a face rost de cele necesare evenimentelor desfășurate la circul Bellucci.