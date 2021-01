Poftiți la circ 2020, ediția 4. Liviu Vârciu, look nou! Ce trezire bruscă i-a dat Nea Marin

„Eu nu realizam că mă trezește cineva. Am deschis ochii un pic, mă uitam la el, am crezut că visez. Eu am crezut că sunt acasă, în pat. Nu-mi aduc aminte absolut nimic. Printr-un vis am simțit o pernă sau cred că a dat cu ceva. Și parcă iar ațipeam, iar îl vedeam în vis, iar ațipeam. Și m-am trezit, eram buimac, eu îl visasem că era închis la pușcărie, că era arestat. Și i-am zis să mă lase să dorm, să visez că îl eliberez”, a povestit ulterior Liviu Vârciu, pe care noul look îl prinde de minune.

„Uită-te la el, ce frumos îl trezesc eu și el nu vrea să se trezească. Uite ce mi-a făcut, ori m-am lovit în colțul patului, ori are unghii din alea de măgar și m-a tăiat”, a zis Nea Marin, arătându-și degetul însângerat.

Nea Marin a revenit la Antena 1 cu un nou sezon al emisiunii Poftiți la circ, difuzat în fiecare luni, marţi şi miercuri, de la ora 20:30.

Invitații speciali vor ajunge să îndeplinească sarcini care mai de care mai solicitante - de la procurarea alimentelor, la vânzarea biletelor pentru spectacole, dar și activități în diverse locuri pentru a face rost de cele necesare evenimentelor desfășurate la circul Bellucci.