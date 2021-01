Poftiți la circ 2020, ediția 4. Cum s-au răzbunat Shift și What's Up pe Nea Marin! Ce a urmat

A fost o zi extrem de grea pentru Shift, Ana Baniciu, Raluka și What's Up, vedetele care au acceptat provocarea de-a munci pentru familia care se ocupă de circul Bellucci din generație în generație.

Nea Marin i-a pe toți la treabă și fiecare a muncit din greu, pe tot parcursul zilei. Supărat că a făcut munci istovitoare, What's Up l-a convins pe Shift să pună la cale un plan ca să se răzbune pe gazda emisiunii.

Shift și What's Up au plănuit o răzbunare pe Nea Marin la „Poftiți la circ”

„Mi-a venit stupida idee de-a mă răzbuna pe Nea Marin și pe Vârciu și am zis hai să luăm șase pungi goale, am luat un balon eu, un balon el, le dăm cadou frumos și după dăm cu apă. Păi cât m-a muncit și m-a chinuit pe mine azi, o să râdă mămica de mine, de cum am șters mese. Nu că e o rușine, dar m-a muncit”, a dezvăluit What's Up.