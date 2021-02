Poftiți la circ, 22 februarie 2021. Liviu Vârciu si Circul Bellucci, farsă pentru Nea Marin, chiar de ziua lui!

"Am închis ușa, am crezut că e o glumă. Am bătut la altă ușă: Soni! Băi, ce e cu toți italienii? Ați venit să mă ajutați la treabă?", spune Nea Marin bucuros că are mână bună de lucru: "De abia aștept să muncim împreună!".

Între timp, Liviu a luat legătura cu familia lui Nea Marin și i-a strâns pe toți pe plajă.

Anul acesta, Nea Marin s-a întors în forță la mare și și-a pus în cap să dea o mână de ajutor prietenilor de la Circo Bellucci, împreună cu echipa sa.

Nea Marin a revenit la Antena 1 cu un nou sezon al emisiunii Poftiți la circ, difuzat în fiecare luni, marţi şi miercuri, de la ora 20:30.

Invitații speciali vor ajunge să îndeplinească sarcini care mai de care mai solicitante - de la procurarea alimentelor, la vânzarea biletelor pentru spectacole, dar și activități în diverse locuri pentru a face rost de cele necesare evenimentelor desfășurate la Circul Bellucci.