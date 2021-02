Poftiți la circ, 23 februarie 2021. Fiica lui Nea Marin, ieșire nervoasă la circ. Ce i-au făcut circarii a supărat-o la culme

Dana, Sendy și Larisa munces de zor în circ, acolo unde este nevoie să facă curățenie de fiecare dată după un spectacol. Munca este multă, oboseala își spune cuvântul pentru fiecare, iar atunci când cineva face o glumă nesărată, spiritele se aprind.

Dani i-a spus Larisei în glumă că n-a muncit aproape deloc, dar se plânge mereu, moment în care fata cea mică a lui Nea Marin a aruncat tot ce avea în mână și a părăsit circul.

"M-am supărat foarte rău pentru că în momentul în care avem de făcut o treabă și nivelul de glumă și caterincă depășește nivelul de făcut treabă, atunci iau foc. A fost foarte prielnic pentru mine că am ieșit și am făcut ceea ce îmi doream. M-am descălțat și am mers pe plajă, m-am plimbat un pic și am intrat cu picioarele în mare și mi-am luat câteva scoici", povestește Larisa.