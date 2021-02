Poftiți la circ 9 februarie 2021. Marian Capet, cu bormașina la înălțime. Cum s-a descurcat stilistul „Îmi tremură picioarele”

“Am fost supus la ditai riscul. Să îmi rup gâtul, să îmi sparg dinții, să îmi cadă părul din cap, pentru că am fost ridicat la înălțime pe scara aia! Și mie îmi e frică de înălțime, am fost că am tot felul de frici”, a fost prima reacție a lui Marian Capet, după ce s-a dat jos de pe scară.

Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu îl priveau pe Marian, dându-i indicații din când în când.

“Ai grijă să nu te curentezi!”, l-a atenționat Andrei. Ca să mai destindă puțin atmosfera și să îl mai scape pe colegul său de emoții, Doinița Oancea s-a gândit să îi deseneze ceva pe picior, însă ideea nu a fost deloc pe placul lui Marian, care a izbucnit de nervi. “Stai mă Oancea că mor! Ce ai scris? Blesteme? Tu faci incantații să pic cu scara!”, i-a spus Marian Capet. “Scriu Capet, cel mai tare”, au fost cuvintele de încurajare ale actriței.

“Când l-am văzut pe Capet cum ține bormașina și cum ține șurubul ăla...”, a fost comentariul de la care “băiatul” lui nea Marin nu s-a putut abține. Și după ce a văzut cât de mult se chinuie Capet, Vârciu a ținut să arate el cum se face treaba. Așa că s-a urcat pe scară și a continuat el treaba începută de Capet.

“Lasă că le pun eu! Du-te de aici!”, a spus Liviu Vârciu, hotărât să dea lecții cu bormașina. “Eu mi le-am făcut pe toate singur acasă! Nevoia te învață!”, a mărturisit concurentul de la Te Cunosc de Undeva.