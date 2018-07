În cea de-a treia ediție „Poftiți la Nea Mărin”, difuzată luni și marți, de la ora 20.00, la Antena 1. Sânziana Buruiană, nedespărțită de fetița ei: „Am adus-o cu mine și la Nea Mărin, încă o alăptez”

Sânziana Buruiană împreună cu Pepe, Romică Țociu și Minodora formează echipa de vedete a lui Nea Mărin din cea de-a treia ediție a reality show-ului „Poftiți la Nea Mărin”, difuzată luni și marți, de la ora 20.00, la Antena 1.

Tânăra mămică susține însă că este nedespărțită de fetița ei și, pentru că încă o mai alăptează, a luat-o cu ea la mare, chiar dacă acolo a fost extrem de ocupată cu sarcinile primite de la Nea Mărin.

„Am adus-o cu mine pentru că eu încă o alăptez, deși are 2 ani și patru luni. Dimineața și seara, după munca în restaurant, are și ea programul ei de alăptare. Oricum, de când o am pe ea muncesc în fiecare zi de ca și cum aș fi la Nea Mărin. Adică de la 7 dimineața, la miezul nopții. De data asta până și Nea Mărin a fost mai grijuliu, a bătut încet la ușă, nu ca până acum când se cutremura camera”, spune Sânziana Buruiană care îl va ajuta pe Nea Mărin să-și administreze restaurantul de pe malul Mării Negre și chiar să mai deschidă o nouă terasă.

Cum va reuși Sânziana să facă provocărilor la care este supusă de Nea Mărin alături de Minodora, Pepe și Romică Țociu, și cum se va împărți între sarcinile pe care le avea și familia ei, telespectatorii vor vedea luni și marți, de la ora 20.00, în cadrul emisiunii „Poftiți la Nea Mărin”, difuzată la Antena 1.

Unde ne putem întâlni zi de zi :)

Site-ul emisiunii este https://a1.ro/poftiti-la-nea-marin

Canalul YouTube al emisiunii este aici >> http://www.youtube.com/Antena1AntenaTVGroup.

Pagina de Facebook este aici >> https://www.facebook.com/poftitipelanoiantena1