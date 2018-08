Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu dau o petrecere dominicană la ”Poftiți la Nea Mărin”

A șasea ediție a reality show-ului ”Poftiți la Nea Mărin” difuzatã în această seară, de la ora 20.00, la Antena 1, întețește competiția între vedete.

Dacă până în acest moment Liviu și Andrei au stat în umbra în ceea ce privește administrarea propriei afaceri de pe malul Mării Negre, se pare că acum sunt mai hotărâți ca niciodată să îi demonstreze lui Nea Mărin că se pot transforma în niște adversari de temut: ”Până acum nu am reușit să câștigăm, sau nu am vrut. Vă dați seama ce război se isca dacă noi am fi câștigat banii. Pentru a-i lăsa o umbră de liniște lui Nea Mãrin, îi vom da de înțeles că noi nu mai avem nicio șansă să câștigăm...când venim cu suma finală, îl nimicim.”, afirmă Andrei Ștefănescu încrezător.

Tocmai din acest motiv, cei doi vor să organizeze o petrecere tematică cu iz exotic, la recomandarea lui Fernando, fost concurent ”Chefi la cuțite”, ce s-a decis să li se alăture. Seara dominicană de la terasa administrată de Liviu și Andrei va include lecții de salsa, bachata și merengue, dar și un meniu special pentru toți invitații ce le vor trece pragul. Și pentru ca bucatele să se evidențieze prin gustul lor sofisticat, tot Fernando va fi cel ce le va propune băieților o rețetă dominicană adaptată la ”bucătăria” slab utilată pe care o au la dispoziție: ”El a pus piper, a mai stat o tură a mai pus o mână de piper. La un moment dat îmi ceruse iar piperul”. ”Lui Liviu au început să îi curgă lacrimile după ce a gustat.”, adaugă Fernando nedumerit.

Dacă pentru Liviu și Andrei organizarea petrecerii va fi una cu peripeții, în tabăra lui Nea Mărin, Adriana Trandafir, Carmen Tănase, Nicolai Tand și Cătălin Oprișan vor lucra umăr la umăr pentru a învinge competiția, planificând o seară specială în stilul anilor ’80. Ce echipă va reuși să atragă cei mai mulți clienți, dar și cine va câștiga premiul, telespectatorii Antena 1 vor afla în seara aceasta, de la ora 20:00, la ”Poftiți la Nea Mărin”.

