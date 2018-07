Marlena a vărsat lacrimi amare. SECRETUL trist al vieții ei

Marlena a vărsat lacrimi amare, după ce Nea Mărin a rugat-o să cânte. Ea a dezvăluit apoi că ar fi trebuit să aibă o carieră în muzică și o familie fericită, dar că greșeli din tinerețe au împiedicat-o să reușească.

„Eu nu știam că Marlen a noastră are o voce așa de frumoasă”, a spus Iuliana Luciu.

„Mi-a plăcut extraordinar cum cântă”, a spus și Jean de la Craiova.

Marlena a povestit că ea ar fi trebuit, de fapt, să aibă o carieră în muzică.

„Dar asta este, când ești tânăr și faci prostii, nu mai contează.. Eu am cântat când am fost tânără, am cântat cu Ansamblul Plaiurile Bistriței, cu maestrul Gheorghe Sârbu, am făcut Școala Populară de Artă. Acesta a fost visul meu. Dar greșelile făcute în tinerețe m-au dus pe un drum greșit”, a spus Marlena.

„Mi-am ales partenerul greșit în viață. Mi-am ales partenerii greșit. Nu că ar fi fost ei răi, am avut eu încredere în ei. M-am tot dus greșit, am tot căzut în groapă, m-a scos bunuțul Dumnezeu, eu tot în groapă m-am băgat, până la un moment dat, când m-am trezit cu trei copii. Aici a fost lovitura mea maximă. Deja aveam 40 de ani, trei copii, două căsătorii ratate, vise eșuate. Tot timpul am luptat pentru copii, pentru familie. Acesta e regretul cel mai mare, că nu am reușit să le ofer familie la copii”, a mai spus ea.

