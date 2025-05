După ani în care le-a arătat vedetelor ce înseamnă cu adevărat munca, Nea Mărin schimbă foaia și vine cu o nouă provocare în cel mai recent sezon „Poftiți pe la noi”, difuzat începând de luni, 2 iunie, de la ora 20.30, la Antena 1.

„Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere”, noua provocare lansată de Nea Mărin vedetelor începe din 2 iunie la Antena 1. Ca în fiecare sezon, locurile prin care ajung sau muncile pe care le au de făcut, scot la iveală lucruri neștiute despre cei care participă.

Capet despre noul sezon „Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere”: „Eu eram aproape leșinat când ajungeam la jocuri!”

Marian Capet, care are deja ștate vechi în emisiune, are o mare frică de pești. „Pentru mine, groaza cea mai mare în acest sezon a fost să locuiesc într-un hotel plutitor. Vedeam câți pești sunt în apă și ce credeți, mie mi-e frică de pești. Nu pot să-i văd, nu pot să le simt mirosul, nici nu se pune problema să-i mănânc, nimic! Îmi plac cumvă ăia colorați din acvariu, dar și de ăia mi-e puțin scârbă. Așa că, în fiecare minut din zi mă așteptam ca Nea Mărin să vină cu un pește după mine și să mă terorizeze cu el. Eu de data asta l-am mințit că nu mai am nicio treabă, dar nici nu puteam să merg pe încredere 100% că îl știți cum e”, a povestit Capet.

Mai mult, acesta mai spune: „Lucrurile nu s-au oprit aici. Am stat în stres și tensiune în fiecare zi, pentru că niciodată nu știam ce joc urmează. Locuind pe apă, mă gândeam că sigur vom avea vreo întrecere în care să fie și pești, așa că drumul până la locație pentru mine era un chin, eram aproape leșinat, transpirat, distrus când ajungeam acolo”, a mai adăugat Capet.

Dacă întâlnirea de care i-a fost cel mai teamă a avut sau nu loc până la urmă, telespectatorii vor descoperi în noul sezon al emisiunii.

Sub sloganul „Poftiți la întrecere”, vedetele lasă deoparte rolul de gazde sau ajutoare și intră în joc, la propriu: devin concurenți în competiții savuroase, unde spiritul de echipă, îndemânarea și concentrarea sunt esențiale. În fiecare episod, două echipe formate din vedete se vor duela în câte un joc-surpriză, plin de umor și adrenalină. Iar miza merită tot efortul: învingătorii se vor bucura de o zi de răsfăț și relaxare, în timp ce învinșii vor da o mână de ajutor comunității, în stilul inconfundabil marca Nea Mărin.

