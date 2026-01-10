Cum arată Elizabeth Hurley în costum de baie la 60 de ani. Ipostazele incendiare în care s-a fotografiat la început de an

Elizabeth Hurley a pus pe jar suflarea masculină când a apărut într-un costum de baie minuscul la vârsta de 60 de ani.

Fanii eu rămas surprinși să vadă cât de bine se menține în formă faimoasa actriță. | Profimedia

Elizabeth Hurley, celebra actriță cunoscută ca „Bond Girl”, a pozat în costum de baie la 60 de ani pentru fanii ei de pe Instagram.

Celebra divă de la Hollywood, acum în vârstă de 60 de ani, a participat la începutul acestui an la o petrecere cu tematica filmului care a făcut-o celebră, cel cu James Bond.

Cum arată acum Elizabeth Hurley la 60 de ani în costum de baie

Pentru această petrecere, Elizabeth a purtat un costum de baie alb, asortat cu o blană albă pe deasupra și un pistol argintiu de jucărie la cureaua perechi minuscule de bikini.

Cu un trup de invidiat, o siluetă perfect sculptată, Elizabeth nu pare să aibă mai mult de 30 de ani în aceste fotografii.

Fanii eu rămas surprinși să vadă cât de bine se menține în formă faimoasa actriță. Nu are doar un corp perfect lucrat la sală, ci și un chip tânăr, care nu pare să înregistreze trecerea timpului. Mulți dintre cei care o admiră și o cunosc încă de la începutul carierei sale spun că arată acum exact așa cum arăta și în tinerețe când a debutat în cariera ei de actrița.

Vedeta muncește din greu la sală și investește foarte mult timp și resurse pentru a se menține în formă, dorindu-și să își păstreze mereu aspectul tânăr și fresh. De asemenea, Elizabeth Hurley a povestit în repetate rânduri că este foarte atentă la alimentația ei și nu face niciodată excese.

Elizabeth Hurley a intrat în noul an alături de numeroase vedete la petrecere, printre care și Billy Ray Cyrus și fiul acestuia, Damian. La petrecerea de Revelion, actrița a pozat în costum de baie lângă o figurină din carton a lui Daniel Craig, actorul care îl interpretează pe James Bond.

Comentariile laudative ale fanilor nu au întârziat să apară, iar noua ei postare de pe Instagram a adunat peste 110K aprecieri.

“Femeia asta are 60 de ani? Cum e posibil? Ce poțiune a băut?”, “Ești o zeiță!”, “Dumnezeu a fost într-o stare foarte bună atunci când te-a creat”, “Nu pot să cred că încă arată atât de bine”, “Cum se face că nu îmbătrânești deloc? Arăți minunat”, “Glumești? Cum poți să arăți atât de bine?” – acestea au fost doar câteva dintre comentariile fanilor săi.

Vedeta a vorbit recent despre noua ei relație, fiind acum iubita cântărețului Billy Ray Cyrus, în vârstă de 64 ani. Cei doi și-au oficializat relația la începutul anului 2025.

Actrița a declarat că ea și cântărețul country, în vârstă de 64 de ani, sunt „foarte fericiți”. Hurley, în vârstă de 60 de ani, a mărturisit că, în ciuda faimei lor, viața de zi cu zi împreună nu e la fel de strălucitoare cum s-ar aștepta fanii.

Elizabeth a subliniat că, în loc să-și petreacă timpul la petreceri sau evenimente mondene, cei 2 preferă activitățile simple și relaxante. Cum ar fi mersul la cumpărături sau să privească după păsări, un hobby comun în SUA.

