Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea, 10 ianuarie 2024. Cum a fost dansul vedetelor: „Apoteotic!”. Nea Marin a plătit o poliță

Noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea a debutat la Antena 1 pe 8 ianuarie 2024 și îi aduce lui Nea Mărin și echipei sale noi provocări în Delta Dunării. Peripețiile din Jurilovca se țin în lanț pe parcursul întregului nou sezon.

În cea de a treia ediție a noului sezon Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea a avut loc marele spectacol pe care nea Marin și echipa l-au organizat de-alungul zilelor petrecute împreună.

Dansul pe care l-au repetat atâtea zile la rând s-a dovedit a fi un real succes spre bucuria tuturor, fiecare dintre ei simțind cu adevărat că au reușit să ducă la bun sfârșit ceea ce și-au propus.

„A fost apoteotic! A fost așa o descărcare, de talent, de muzică, de tradiție, de folclor, de nou și de vechi în același timp! Câtă energie am pus, nu mai simțeam nici piciorul că mă doare. A fost așa o energie! A fost o seară minunată!” a spus Paula plină de entuziasm.

„Am explodat! Ne-am știut toți pașii. Era să-mi sară mâna din umăr că am probleme. N-a contat! În capul meu era «Îl pun la loc, dă-l încolo de umăr!» A fost așa o bucurie cum nu pot să vă descriu în cuvinte” a mărturisit Tania despre momentul dansului.

Echipa a plecat spre cazare cu barca, iar nea Marin a găsit momentul perfect pentru a se răzbuna pentru stresul pe care l-a primit din partea lui Sonny și lui Rikito pe tot parcursul zilei.

„Acum e momentul să mă răcoresc!” spune nea Marin cu privire la decizia de a sări peste japonez și italian.

Astfel, coregraful a sărit pe ei chinuindu-i cu palme și lovituri exact așa cum o face de obicei.

„M-au rupt! M-au distrus! Mi-au luat toată energia aia a mea” a mai adăugat coregraful.

Ajunși la cazare, nea Marin îl sună pe Andrei pentru a-l trage la răspundere cu privire la faptul că i-a trimis circul (pe Sonny) care i-a dat bătăi de cap pe tot parcursul zilei.

„Sonny mi-a dat teroare cum nu mi-ați dat voi în șase ani!” i-a mai transmis coregraful lui Andrei.

Seara s-a încheiat într-un mod emoționant cu o dezvăluire a coregrafului care i-a atins pe toți la inimă.

„Un început de sezon Poftiți pe la noi, nu cred că am avut atât de bun din prima săptămână. Vă mulțumesc din suflet! Drum bun acasă! Să găsiți totul bine! Să vă dea Dumnezeu sănătate și vă aștept și în celelalte sezoane!” a fost discursul emoționant al lui nea Marin.

Ce trebuie să știi despre noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea

Nea Mărin revine la Antena 1 cu un nou sezon al emisiunii Poftiți pe la noi!, ce va fi difuzat în fiecare luni, marţi şi miercuri, de la ora 20:30. Astfel, nu mai puțin de 24 de vedete vor fi puse la treabă, iar alături de Nea Mărin vor fi, și de această dată, Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu, dar și Sonny Medini și Rikito Watanabe.

Nea Mărin, alături de vedete, va străbate cele mai frumoase locuri din Dobrogea, o zonă care, așa cum a declarat chiar el, îi este foarte dragă: „Mă bucur că în acest sezon am ajuns și am descoperit Dobrogea, o zonă care mie îmi place foarte tare!”.

Mereu în căutare de locuri spectaculoase, dar și dornic de a descoperi obiceiurile și tradițiile fiecărei zone, Nea Mărin nu s-a oprit aici și a trecut granița la vecinii bulgari: „Dacă tot eram acolo, am trecut granița și în Bulgaria, ca să vedem cu ochii noștri de ce sunt românii atât de atrași de ofertele vecinilor. Am văzut de toate, și bune, și rele, și abia aștept să le descopere și cei de acasă.Așa cum s-a întâmplat în ultimele ediții, scopul nostru a fost acela de a pune vedetele la treabă și de a organiza spectacole pentru comunitățile în care am ajuns, spectacole care să promoveze și care să aducă bucurie oamenilor din zonele pe care le-am vizitat”, a declarat Nea Mărin.

„Pentru mine, nu a fost deloc un sezon liniștit, pentru că a mai apărut o problemă în viața mea: Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu au început să mi se pară ascultători, după ce i-am cunoscut pe Rikito Watanabe și Sonny Medini. Ce pot să vă spun e că mi-au mâncat zilele. O să vedeți și de ce!”, a mai spus Nea Mărin despre cele patru “ajutoare” ale sale.

