Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea, 10 ianuarie 2024. Cătălin Moroșanu a răbufnit în fața lui nea Marin înainte de spectacol

Noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea a debutat la Antena 1 pe 8 ianuarie 2024 și îi aduce lui Nea Mărin și echipei sale noi provocări în Delta Dunării. Peripețiile din Jurilovca se țin în lanț pe parcursul întregului nou sezon.

În cea de a treia ediție a noului sezon Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea, Cătălin Moroșanu a avut o reacție la care nimeni nu s-ar fi așteptat. Nea Marin, deși a încercat să îl ajute, nu a putut să-i rezolve problema, așa că a venit cu o altă soluție. Iată la ce concluzie au ajuns luptătorul de kickbox și coregraful.

Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea, 10 ianuarie 2024. Cătălin Moroșanu a răbufnit

Supărat pentru că și-a dorit ca momentul lui din timpul spectacolului să fie unul cu adevărat special și pentru că nu se va putea întâmpla acest lucru, Cătălin are o reacție ieșită de sub control. Iată ce problemă i-a stat în cale și cu ce propunere a venit nea Marin.

„Eu în timpul programului pe care trebuie să-l fac eu am nevoie de un head-set. Și head-set-ul ăsta este foarte important pentru că eu vorbesc!” îi spunea Cătălin lui nea Marin.

Coregraful se interesează de microfonul pe care l-a comandat, dar află că nu există altul înafară de cel care va sta pe stativ.

În acest moment Cătălin Moroșanu izbucnește de nervi pentru că nu știe cum va reuși să facă mișcările conform planului său cu head-set-ul.

„Ori faci profesionist, ori nu mai faci deloc” a mai adăgat luptătorul de kickbox.

„Nea Marine! (...) nu mai fac nimic că m-am enervat. Cum să fac la stativ măi nea Marine? Unde vorbesc cu oamenii? Am vrut să iau copiii în față. Aveam o coregrafie. Cu cine să fac eu acum?” strigă supărat Cătălin.

Nea Marin ia o decizie care, surprinzător, îl liniștește oarecum pe luptător, dar îl și dezamăgește în același timp:

„Nu mai facem. Gata. Stop! Nu te mai chinui! Nu mai facem! Gata, îl scot! Gata! Moroșică, n-ai avut baftă, la revedere! Gata!” i-a spus coregraful.

„E o mare problemă, nu că nu e! A mai adăugat supărat nea Mărin.

Trecând la următoarele indicații, nea Marin îi dă o altă sarcină pe care să o ducă la bun sfârșit.

„Deci tu la 16:30 ești aici. Vin oamenii prin rotație. Eu văd cum îi aduc pe toți ca să facă și un pic de amplasamente. Vedem noi cum! Hai!” a spus nea Marin plecând nervos din cauza faptului că se afla în criză de timp.

Astfel că, planul lui Moroșanu cu dansul personalizat pică.

Ce trebuie să știi despre noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea

Nea Mărin revine la Antena 1 cu un nou sezon al emisiunii Poftiți pe la noi!, ce va fi difuzat în fiecare luni, marţi şi miercuri, de la ora 20:30. Astfel, nu mai puțin de 24 de vedete vor fi puse la treabă, iar alături de Nea Mărin vor fi, și de această dată, Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu, dar și Sonny Medini și Rikito Watanabe.

Nea Mărin, alături de vedete, va străbate cele mai frumoase locuri din Dobrogea, o zonă care, așa cum a declarat chiar el, îi este foarte dragă: „Mă bucur că în acest sezon am ajuns și am descoperit Dobrogea, o zonă care mie îmi place foarte tare!”.

Mereu în căutare de locuri spectaculoase, dar și dornic de a descoperi obiceiurile și tradițiile fiecărei zone, Nea Mărin nu s-a oprit aici și a trecut granița la vecinii bulgari: „Dacă tot eram acolo, am trecut granița și în Bulgaria, ca să vedem cu ochii noștri de ce sunt românii atât de atrași de ofertele vecinilor. Am văzut de toate, și bune, și rele, și abia aștept să le descopere și cei de acasă.Așa cum s-a întâmplat în ultimele ediții, scopul nostru a fost acela de a pune vedetele la treabă și de a organiza spectacole pentru comunitățile în care am ajuns, spectacole care să promoveze și care să aducă bucurie oamenilor din zonele pe care le-am vizitat”, a declarat Nea Mărin.

„Pentru mine, nu a fost deloc un sezon liniștit, pentru că a mai apărut o problemă în viața mea: Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu au început să mi se pară ascultători, după ce i-am cunoscut pe Rikito Watanabe și Sonny Medini. Ce pot să vă spun e că mi-au mâncat zilele. O să vedeți și de ce!”, a mai spus Nea Mărin despre cele patru “ajutoare” ale sale.

