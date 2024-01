Noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea a debutat la Antena 1 pe 8 ianuarie 2024 și îi aduce lui Nea Mărin și echipei sale noi provocări în Delta Dunării. Peripețiile din Jurilovca se țin în lanț pe parcursul întregului nou sezon.

În cea de a treia ediție a noului sezon Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea, și-a făcut apariția Sonny Medini care a venit să-i țină locul lui Andrei Ștefănescu în timp ce el va fi plecat de la filmările anumitor ediții. Iată ce reacție a avut nea Marin când l-a văzut pe finul său în Jurilovca.

Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea, 10 ianuarie 2024. Înlocuitorul lui Andrei Ștefănescu l-a surprins pe nea Marin

Sonny Medini este patronul circului Belucci și finul de cununie al lui nea Marin. Italianul a venit în noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea ca înlocuitor al lui Andrei Ștefănescu, la rugămintea acestuia.

„Andrei m-a chemat și mi-a zis dacă pot să-l înlocuiesc în emisiune (...) și abia așteptam un telefon să mă aducă din nou la Poftiți pe la noi! Când am ajuns acolo am văzut o scenă imensă, foarte mulț oameni. Un loc superb. Nou nouț. Chiar m-am întrebat < <ce caută nea Marin aici?>>. Cred că Liviu și Andrei au făcut ceva ca să rezolve treburile acolo pentru că el singur nu cred că putea să rezolve” a spus Sonny cu privire la apariția lui în emisiune pe care o aștepta cu atât de mult drag.

Finul lui nea Marin nu a venit singur, ci însoțit de un grup pe care coregraful l-a observat de la mare depărtare.

„Veniți încoa!” îi îndeamnă bărbatul cu zâmbetul pe buze și cu mare bucurie făcându-le semn cu mâna.

„Am venit să te salvez. M-a trimis Andrei! Sunt asistentul lui.” îl întâmpină italianul pe nașul său cu entuziasm povestindu-i ulterior că a venit cu un număr pregătit pentru spectacol.

Cătălin Moroșanu, de asemenea, s-a bucurat să îl vadă pe Sonny pe care îl știa de la circ.

„A venit domnul Sonny! Nu cred. Wow! Mă bucur că a venit prietenul meu și am vorbit cu el! Nu mai primesc atât de multă bătaie de la domnul nea Mărin” a spus bucuros și Rikito Watanabe imediat ce l-a văzut pe italian.

„Ce surpriză! Mă bucur că ai venit! Ce ai slăbit nebunule” a mai strigat nea Marin la finul său.

Nu a trecut mult timp, iar coregraful și-a intrat în ritmul său cu care i-a obișnuit pe toți de-a lungul timpului, și, astfel, l-a întâmpinat pe Sonny cu două lovituri ca pe vremuri.

Ajuns de foarte puțin, Sonny a început să îi dea bătăi de cap lui nea Marin punându-i întrebari care știa cu siguranță că îl va scoate din sărite pe coregraf.

„Mai am o oră! Te distrug!” spunea nea Marin în timp ce îl chinuia pe italian și îl trimitea cât mai departe pentru a nu-l sustrage de la treaba pe care o avea de făcut.

Ce trebuie să știi despre noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea

Nea Mărin revine la Antena 1 cu un nou sezon al emisiunii Poftiți pe la noi!, ce va fi difuzat în fiecare luni, marţi şi miercuri, de la ora 20:30. Astfel, nu mai puțin de 24 de vedete vor fi puse la treabă, iar alături de Nea Mărin vor fi, și de această dată, Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu, dar și Sonny Medini și Rikito Watanabe.

Nea Mărin, alături de vedete, va străbate cele mai frumoase locuri din Dobrogea, o zonă care, așa cum a declarat chiar el, îi este foarte dragă: „Mă bucur că în acest sezon am ajuns și am descoperit Dobrogea, o zonă care mie îmi place foarte tare!”.

Mereu în căutare de locuri spectaculoase, dar și dornic de a descoperi obiceiurile și tradițiile fiecărei zone, Nea Mărin nu s-a oprit aici și a trecut granița la vecinii bulgari: „Dacă tot eram acolo, am trecut granița și în Bulgaria, ca să vedem cu ochii noștri de ce sunt românii atât de atrași de ofertele vecinilor. Am văzut de toate, și bune, și rele, și abia aștept să le descopere și cei de acasă.Așa cum s-a întâmplat în ultimele ediții, scopul nostru a fost acela de a pune vedetele la treabă și de a organiza spectacole pentru comunitățile în care am ajuns, spectacole care să promoveze și care să aducă bucurie oamenilor din zonele pe care le-am vizitat”, a declarat Nea Mărin.

„Pentru mine, nu a fost deloc un sezon liniștit, pentru că a mai apărut o problemă în viața mea: Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu au început să mi se pară ascultători, după ce i-am cunoscut pe Rikito Watanabe și Sonny Medini. Ce pot să vă spun e că mi-au mâncat zilele. O să vedeți și de ce!”, a mai spus Nea Mărin despre cele patru “ajutoare” ale sale.

