Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea, 29 ianuarie 2024. Cătălin Cazacu a simțit nevoia să se retragă și să își sune părinții

Ajunși la cea mai bătrână femeie din sat, Riki, Sonny și Cătălin Cazacu s-au arătat deschiși să facă o faptă bună.

În curtea bătrânei aveau să descopere că peisajul din jur are corespondent complementare trăirilor interioare ale doamnei Maria, uitată de copii și de nepoți, plângând și pomenind la sfârșit memoria soțului, a fetei sale și a nepoatei care în urmă cu trei luni s-a stins din viață. Singură, la un capăt de sat, dorindu-și cât mai repede să vină trecerea.

Povestea celei mai bătrâne femeii din sat a fost greu de primit în sufletele și mințile invitaților, care au asistat neputincioși la povești care ar atinge fiecare suflet. Decesele celor mai iubiți oameni și singurătatea absolută, tăcerea asurzitoare și regretele, care îi învăluie existența doamnei Maria, în vârstă de 90 de ani, sunt copleșitoare.

„Am ajuns la doamna Maria, discutasem cu dânsa și știam că nu își dorește să o ajutăm cu nimic pentru că în percepția dânsei nu aveam cu ce să o ajutăm!”, spune Cătălin Cazacu.

Deși vedetele s-au dus cu cele mai pure intenții să o ajute pe cea mai bătrână femeie din sat, acesta refuza vehement orice sprijin: „L-am lăsat pe Cătălin să vorbească cu ea, iar eu cu Riki ne-am dus să facem curat în curte, să măturăm! Încercam să fim de ajutor pentru ea, chiar dacă ea nu voia, noi din toată inima noastră, din toată dragostea am prestat ajutor”, spune Sonny.

Cătălin Cazacu a stat de vorbă cu doamna Velicu Maria despre familia sa: „Am trei nepoate. Una în Franța, una în Cehia plecată cu soțul și cu doi copii și una în București!”, spune ea.

„Dintre lucrurile pe care și le dorește cel mai mult este un telefon din partea nepoților, din partea copiilor!”, a spus Cătălin Cazacu. Acesta a întrebat-o care este cea mai mare dorință a sa, dar a primit un răspuns cutremurător: „Să mor, asta vreau!”.

„Mi-a luat Dumnezeu fata, care era un înger de fată și mi-a luat-o când aveam nevoie de ea! Nici nu mai am lacrimi să plâng, acum mi-a murit și nepoata care îmi venea aici, îi plăcea să pescuiască. A murit și ea, acum trei luni. Asta e viața. Foarte greu este, dar ce să fac!? Uite, n-am putut să mor, am vrut, dar nu am putut, m-am rugat la Dumnezeu și la Maica Domnului. Dacă atâtea zile mi-a dat Dumnezeu și crucea asta așa de grea, trebuie să o duc”, spune doamna Maria Velicu.

Cătălin Cazacu s-a retras deoparte și a început să plângă: „E foarte greu să vezi un om care are o singură dorință. A fost o discuție destul de grea pentru mine, eu mi-am pierdut bunicii la 10 ani. Din partea mamei nu i-am prins și din partea tatălui au plecat devreme. Nu m-am bucurat de ei. Mi-am sunat părinții pentru că nu îi sunasem de ceva timp. E ciudat că trebui să-ți aduci aminte de situațiile astea doar în momentul în care vezi sau simți diferite lucruri, pentru că așa suntem construiți, apreciem ceva doar când nu îl mai aveam. Uităm să apreciem lucrurile pe care nu o să le avem la nesfârșit cu noi, familia, oamenii din jurul nostru, niciodată nu știm când toate astea se vor termina.”, spune Cătălin Cazacu.

Nea Marin a revenit la Antena 1 cu un nou sezon al emisiunii Poftiți pe la noi!, ce va fi difuzat în fiecare luni, marţi şi miercuri, de la ora 20:30. Sezonul poate fi urmărit integral pe AntenaPLAY.

Astfel, nu mai puțin de 24 de vedete vor fi puse la treabă, iar alături de Nea Marin vor fi, și de această dată, Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu, dar și Sonny Medini și Rikito Watanabe.

Nea Marin, alături de vedete, va străbate cele mai frumoase locuri din Dobrogea, o zonă care, așa cum a declarat chiar el, îi este foarte dragă: „Mă bucur că în acest sezon am ajuns și am descoperit Dobrogea, o zonă care mie îmi place foarte tare!”.

Mereu în căutare de locuri spectaculoase, dar și dornic de a descoperi obiceiurile și tradițiile fiecărei zone, Nea Marin nu s-a oprit aici și a trecut granița la vecinii bulgari.

