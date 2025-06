Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 18 iunie 2025. Vedetele au organizat o petrecere surpriză pentru nea Marin. Ce a urmat

În ediția 9 din Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, de pe 18 iunie 2025, vedetele au organizat o petrecere surpriză pentru ziua onomastică a lui nea Marin. De asemenea, echipele au avut de trecut o probă de-a dreptul dificilă.

Oana Matache, Radu Siffredi, Carmen Negoiță și sora ei, Andreea au avut parte de o ultimă zi intensă la nea Marin. Gazda emisiunii a avut grijă să le dea trezirea, încă de la primele ore ale dimineții, în stilul său caracteristic, dar cu ajutorul boxei.

Nici bine nu s-a ridicat din pat că Sonny Medini și-a amintit că este ziua de nume a lui nea Marin. De asemenea, Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu nu au uitat de această ocazie specială, pregătindu-i o surpriză: un cântec personalizat.

Prin ce probă au trecut vedetele în ediția 9 din Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, de pe 18 iunie 2025

Deși au plecat obosiți la drum după două zile epuizante de muncă, vedetele au așteptat cu nerăbdare să afle ce probă le-a pregătit nea Marin. Încă de când se aflau la micul dejun, Liviu Vârciu, Andrei Ștefănescu, Sonny Medini și Rikito Watanabe și-au stabilit strategiile pentru a câștiga ultimul joc din această săptămână.

Toți au rămas uimiți atunci când au văzut că au ajuns într-o livadă de pomi fructiferi. Un lucru este cert, gazda emisiunii le-a pregătit o adevărată provocare concurenților și o surpriză „băieților săi” de suflet.

După urările făcute de Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu la primele ore ale dimineții, nea Marin a decis să le mulțumească și să-i răsplătească cu o „bătaie” chiar înainte de probă.

„Vreau să vă mulțumesc că mi-ați urat o zi frumoasă, dar în primul rând vreau să le mulțumesc băieților mei. Au fost primii care mi-au urat cele bune. Toate cu beep”, a spus acesta.

„Atenție aici, că vă privește! 5 litri de suc de mere, 3 litri de suc de pere și 2 litri de suc de piersici, exact în ordinea asta. Aveți aici un vas în care aveți detergent și periuță pentru spălat sticle. Cu acest obiect trebuie să curățați cotorul mărului. Mărul trebuie tocat cât mai mărunt pentru a putea să-l introduceți în aparat și să-l stoarceți. Cu o singură găleată o să plecați să adunați din livadă fructele, doi dintre voi veți rămâne aici și veți spăla sticlele.

Cu sticlele plecați prin sat pe la oameni, faceți schimb, dați sucurile și aduceți legume. Care îmi aduce mai mult de 10 kilograme de legume este câștigător, minim 10 kilograme”, a mai adăugat nea Marin.

Așadar, echipele trebuie să umple 10 sticle cu suc de mere, 6 sticle cu suc de pere, iar 4 sticle cu suc de piersică.

Andrei Ștefănescu s-a accidentat în livada cu pomi fructiferi la Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere

În timp ce alerga pentru a culege mere, Andrei Ștefănescu a suferit o accidentare dureroasă. Artistul a călcat strâmb, însă nu a renunțat la competiție.

„Eu am probleme mari cu glezna, exact cu glezna aia am călcat strâmb. Am simțit că mi s-a înnegrit imaginea. Am călcat pe un măr, mi-am făcut piciorul praf. M-am speriat foarte tare, am transpirat instant când am auzit când a trosnit”, a spus artistul.

„Am șchiopătat câteva minute, i-am dat lui Radu găleata grea să o care pentru că nu mai puteam să mă țin pe picioare. Știu că e o perioadă de câteva minute în care adrenalina își face efectul și poți să duci la bun sfârșit măcar jumătate de oră”, a mai adăugat el.

Cine a câștigat ultima probă a săptămânii de la Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, de pe 18 iunie 2025

Echipa roșie a reușit să strângă cele mai multe legume din sat în cel mai scurt timp. Așadar, nea Marin i-a declarat câștigători pe Liviu Vârciu, Andrei Ștefănescu, Oana Matache și Radu Siffredi. Aceștia s-au bucurat enorm când au aflat că vor avea parte de o nouă zi de relaxare.

„Diferența nu a fost prea mare. Au ajuns mai târziu cu câteva minute cei din echipa galbenă. Și au adus o grămadă de produse”, a spus gazda emisiunii.

Înfrângerea echipei galbene a adus o discuție acidă între Carmen Negoiță, Sonny Medini, Rikito Watanabe și Andreea. Aceștia au încercat să găsească vinovatul pentru faptul că au pierdut proba.

„Astăzi ne așteaptă o zi interesantă! Le-am pus gând rău”, au spus Carmen Negoiță și sora ei, Andreea.

„Trebuie să schimbăm tactica în echipa noastră. Sincer, nu mi-e frică de muncă, dar sunt dezamăgit că am pierdut proba”, a dezvăluit Sonny Medini.

Vedetele au pregătit o petrecere surpriză pentru onomastica lui nea Marin în ediția 9 din Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, de pe 18 iunie 2025

În ediția 9 din Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, de pe 18 iunie 2025, Liviu Vârciu, Andrei Ștefănescu, Sonny Medini, Rikito Watanabe, Oana Matache, Radu Siffredi, Carmen Negoiță și sora ei, Andreea, au decis să-i facă o surpriză lui nea Marin, chiar de ziua lui onomastică.

Cele două echipe și-au unit forțele și au organizat o petrecere spectaculoasă pentru gazda emisiunii. Nea Marin a fost așteptat cu covorul roșu, preparate alese și muzică bună la Băltenii de Jos.

„L-am văzut emoționat și nu știa în ce ordine să ne ia să ne salute, nu știa ce să facă mai repede. L-am văzut pentru prima dată când nu știa ce să facă, el mereu știe ce să facă”, a spus Carmen Negoiță.

A urmat o horă uriașă, multe urări și glume savuroase. De asemenea, Liviu Vârciu a fost la un pas de o „bătaie”.

„Mie mi se pare că a fost de film, am răs încontinuu”, a dezvăluit Radu Siffredi.

