Ultima dorință a celebrei actrițe Brigitte Bardot înainte să moară. Unde și-a dorit să fie înmormântată

Brigitte Bardot, una dintre cele mai emblematice figuri ale cinematografiei franceze și un simbol al luptei pentru protecția animalelor, și-a exprimat clar ultima dorință înainte de moarte! Ce și-a dorit.

Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 30 Decembrie 2025, 11:26 | Actualizat Marti, 30 Decembrie 2025, 14:19
Aceasta și-a dorit să fie înmormântată în grădina casei sale din Saint-Tropez, aproape de mare, înconjurată de cei pe care i-a iubit cel mai mult – animalele sale.

Informația a fost confirmată de Wendy Bouchard, jurnalistă și prietenă apropiată a actriței, într-o declarație pentru FranceInfo. „Va fi înmormântată în grădina ei de lângă mare. Aşa a dorit ea şi dorinţa ei va fi respectată. Să fie îngropată lângă cei pe care i-a iubit, animalele sale”, a precizat Bouchard. Potrivit acesteia, Brigitte Bardot va odihni la Saint-Tropez, locul cu care a fost profund legată de-a lungul vieții, potrivit news.ro.

Pentru Brigitte Bardot, animalele nu au fost doar o cauză publică, ci un sprijin esențial încă din copilărie. Wendy Bouchard a reamintit rolul fundamental pe care acestea l-au avut în viața actriței: „Animalele au salvat-o. De mică, a crescut alături de aceste animale. Afecţiunea pe care poate nu a primit-o în sânul familiei i-a fost oferită de animale”. Prietena sa a subliniat și legătura profundă pe care Bardot o simțea cu suferința lor: „Împărtăşea suferinţa şi vulnerabilitatea animalelor”.

Angajamentul său neobosit pentru protecția animalelor a marcat generații întregi. Un moment de referință rămâne campania sa împotriva vânătorii de pui de focă, în 1977, care „a cutremurat o parte a lumii”, după cum apreciază jurnalista de la ICI. De-a lungul anilor, impactul său global a fost evident inclusiv prin miile de scrisori primite anual, de ziua ei, „din întreaga lume, în toate limbile”.

Fundația „Brigitte Bardot”, înființată de actriță în 1986 la Saint-Tropez, a devenit una dintre cele mai importante organizații pentru protecția animalelor din Franța, cu acțiuni atât la nivel național, cât și internațional. Într-un comunicat prin care a anunțat decesul fondatoarei sale, la vârsta de 91 de ani, organizația a dat asigurări că misiunea sa va continua: „Moştenirea sa rămâne vie în acţiunile întreprinse cu aceeaşi pasiune şi aceeaşi fidelitate faţă de idealurile sale”.

Brigitte Bardot însăși rezuma astfel schimbarea de direcție din viața sa: „Mi-am dedicat tinereţea şi frumuseţea oamenilor. Acum îmi dedic înţelepciunea, experienţa şi tot ce am mai bun animalelor”. O declarație care explică, poate cel mai bine, de ce ultima sa dorință a fost să rămână pentru totdeauna alături de ele.

La începutul lunii decembrie, celebra actriță și cântăreață își anunța fanii prin intermediul unui comunicat că starea ei de sănătate este stabilă. Așadar, vestea că Brigitte Bardot a murit a luat pe toată lumea prin surprindere.

Aceasta a lăsat în urma ei multă tristețe, dar și o fundație ce îi poartă numele. Actrița a decis să părăsească lumea cinematografiei în urmă cu aproximativ 50 de ani pentru a se dedica în totalitate activismului pentru protecția animalelor, protestând împotriva uciderii animalelor în diferite țări.

Brigitte Bardot, cea mai frumoasă femeie a secolului XX și un adevărat simbol al cinematografiei franceze, a murit la vârsta de 91 de ani. Vestea tristă a fost făcută de Fundația Brigitte Bardot într-un comunicat de presă.

