Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 7 iulie 2025. Ce echipă a câștigat jocul de la aerodrom! Ce a pățit Sonny, în planor

În ediția 17 a emisiunii „Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere”, din data de 7 iulie 2025, vedetele au fost din nou puse la treabă de către Nea Marin. Descoperă ce sarcini au primit și cât de bine s-au descurcat.

În ediția trecută a emisiunii „Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere”, echipa roșie formată din Liviu Vârciu, Andrei Ștefănescu, Selina și Victor Slav a câștigat jocul de îndemânare pus la cale de Nea Marin într-un parc tematic din Deva. Echipa galbenă formată din Melinda Gărdescu, Joaquin Bonilla, Rikito Watanabe și Sonny Medini a pierdut confruntarea, așa cei patru au muncit, privind cu jind la cei din echipa roșie, atât la cetatea Devei, cât și la lotul olimpic de gimnastică și la un restaurant.

Totuși, nu au lipsit și certurile, discuțiile aprinse, ciondănelile și bătăile din care au ieșit scântei.

Marți, în ediția din 7 iulie 2025, vedetele au avut parte de o nouă zi plină de neprevăzut, la Deva. Trezirea s-a dat de dimineață, dar fără Nea Marin. De data aceasta, vedetele au fost nevoite să meargă singure la masă, căci gazda emisiunii a avut anumite treuri de rezolvat. Descoperă ce s-a întâmplat în ediția 17 din 7 iulie 2025 a emisiunii „Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere”.

Ce s-a întâmplat în ediția 17 a emisiunii „Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere” de marți, 7 iulie 2025

După ce au luat bătaie la șase jocuri, Sonny Medini și Rikito Watanabe și-au propus să se încarce cu multă energie, pentru o nouă zi plină de provocări. Liviu Vârciu și-a făcut apariția și toți au pornit cu mașina spre destinație. Așa cum era de așteptat, nu a durat mult până ce Liviu Vârciu a început un conflict cu Riki și Sonny.

„Eu am realizat că bătăile astea fac bine, te pregătesc pentru joc, de fapt. Se încălzesc băieții”, a fost de părere Victor Slav.

„E o bătaie de încălzire, ca să intrăm pe teren încălziți”, a confirmat Liviu Vârciu.

Nu mică a fost surpriza tuturor atunci când mașina s-a apropiat de un aerodrom.

„Din momentul ăla nu am mai putut să judec, am zis că sărim din avioane. Eu am rău din înălțime. Am zis clar că e pierdere totală, fiindcă din echipa adverse toți ziceau că se aruncă din avion cu parașuta”, a zis Liviu Vârciu.

Cine a câștigat jocul lui Nea Marin în ediția 17 a emisiunii „Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere” din data de 7 iulie 2025

Acolo, Nea Marin îi aștepta pe toți, purtând geacă de piele și ochelari model pilot.

„Prima întrebare: vreau să știu care dintre voi ațți mai sărit cu parașuta. Niciunul? Care dintre voi a mai zburat cu planorul? Niciunul? Eu să știu că dimineață am zburat. E ușor, e simplu. Am ceva pregătit și pentru cei ce nu vor sări: un bici”, a zis Nea Marin.

„Doi dintre voi vor monta o parașută, dar o să fie deschisă. Voi o închideți. Când e gata, pusă în spatele unuia dintre voi, plecați de aici în punctul doi, unde vă spun eu. Cei doi vor merge la planor și încep să monteze planorul. Numai când e gata strânsă parașuta, pusă în rucsac, puteți pleca. Veți avea un specialist și acolo, la montat, dar și aici, la planor. Ați montat planorul, veniți cu el până îl aduceți aici, la punctul roși și la punctul galben. Cei care ajung cu planorul primii aici sunt câștigători”, a mai completat acesta, în ediția de marți, 7 iulie 2025, a emisiunii „Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere”.

„Aveți puțin zahăr? Mi s-a făcut rău”, a zis Melinda Gărdescu apoi, după ce și-a făcut scenarii că va fi nevoită să sară cu parașuta sau să zboare cu planorul.

Inima tuturor a revenit la loc după ce s-a realizat faptul că nimeni nu va avea parte de genul acesta de adrenalină. Apoi, fiecare echipă a făcut o „ședință” pentru a stabili ce probă face fiecare. Jocul a început și toată lumea a fugit la punctele de lucru.

„În momentul ăla îți vine adrenalina, o stare de nebun, vrei să faci mai bine decât ceilalți”, a zis Sonny Medini.

Au fost doze uriașe de adrenalină, tensiuni, strategii și multe momente dificile. La final, bucuria a fost mare pentru Sonny Medini și Rikito Watanabe, care au reuști să câștige alături de Melinda Gărdescu și Joaquinn Bonilla.

„Echipa galbenă e câștigătoare”, a fost vestea dată de Nea Marin.

După ce au pierdut 8 jocuri, iată că scorul a devenit, în sfârșit, 8 la 1 pentru echipa galbenă. Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu, în schimb, au devenit negri de supărare, semn că această înfrângere nu le-a picat deloc bine, după ce au dominat clasamentul ediție după ediție.

La final, Sonny Medini a avut parte de un zbor de neuitat cu planorul. Au urmat scamatoriile, rotațiile și supradozele de adrenalină și senzații de neuitat! După cum a spus chiar el, forțele au fost atât de mari încât simțea cum i se întinde pielea pe față!

Apoi, vedetele câștigătoare au mers către următoarea oprire: un parc tematic destinat pasionaților de tir. Ceilalți, pierzătorii, au mers cu Nea Marin la mocănița din Brad.

„Oameni buni, evapă! Clădirile vechi, antice și de demult!”, a zis Nea Marin, uimit de cum arată singura fabrică din România care mai repară locomotive cu abur.

Aici, vedetele au fost puse la muncă, sub atenta supraveghere a lui Nea Marin. Au pus mâna pe mături și a urmat curățenia. Andrei a avut chiar ocazia să dea cu ciocanul și să modeleze o piesă de fier încins. Liviu Vârciu a fost fascinate de fabrică și a filmat totul.

Locul s-a dovedit a fi unul extrem de fascinant. Nu au lipsit nici momentele în care Nea Marin i-a „încins” pe cei care au încercat să nu scape de muncă sau să îl păcălească.

Între timp, Sonny Medini, Rikito Watanabe, Melinda Gărdescu și Joaquin Bonilla s-au distrat pe cinste la tir cu arma.

La final, ziua s-a terminat cu o vizită în centrul orașului Brad, unde viceprimarul i-a întâmpinat cu drag. Acolo, vedetele au savurat mâncare tradițională, dar și un moment artistic pe măsură și un documentar interesant.

