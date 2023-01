Poftiți pe la noi: Poftiți la târg, 10 ianuarie 2023. Liviu Vârciu și nea Marin, ceartă aprigă la primele ore ale dimineții

Când nea Marin a bătut la ușa lui liviu Vârciu, acesta a fost vizibil nemulțumit și când a deschis a încpeut să-și exprime supărările. Liviu Vârciu i-a reproșat „tăticului” său că de la 7:00 dimineața a început să facă gălăgie, perturbându-i astfel somnul.

Liviu Vârciu a explicat că ușile deschise de nea Marin de dimineață l-au scos din sărite.

„La 07:10 a început să iasă pe ușă. Apoi s-a dus înapoi în cameră. Pentru ce Doamne Iartă-mă a urcat iar, eu nu înțeleg. A venit înapoi să se schimbe. De 4 ori a urcat el, deci de 8 ori s-a deschis ușa. A deschis o dată când a coborât și a închis-o și a deschis-o iar când a urcat. De 8 ori numai el. Apoi și doamna Mioara (soția lui nea Marin), apoi trebuia să iasă Edi (n.r. Stancu).

„Aveam starea de să-l omor. Dacă eu eram rege nea Marin nu mai apuca ziua de astăzi. Bine, îmi părea rău apoi. Îi puneam să-l facă înapoi din bucăți că mi s-ar fi făcut dor de el”, a spus Liviu Vârciu.

„Ce vrei să fac acum să merg ca o căprioară să nu simtă Liviu și Andrei că suntem în casă”, a spus nea Marin, precizând că scările și ușile mai scârțâie.

După reproșurie care i-au fost aduse, nea Marin l-a apăsat pe ochi pe Liviu cu o ventuză, apoi a mers și la celelalte vedete pentru a le da deșteptarea. Aceeași ventuză i-a lipit-o și lui Andrei Ștefănescu pe chelie.

„Pentru mine a fost unul din cele mai interesante sezoane și mă bucur foarte mult că scopul nostru a fost acela de a descoperi meșteșugari, tradiții, oameni care duc obiceiul mai departe. Sunt fericit că am organizat aceste târguri pentru ei și i-am ajutat să promoveze tot ce zona lor are mai frumos de oferit.

Liviu și Andrei au fost lângă mine și, cu toate comentariile lor, m-au ajutat să ducem treaba la bun sfârșit. A fost prima oară când am reușit să ajungem în Republica Moldova, am găsit datini extraordinare și o mâncare…nici nu am cuvinte! Sezonul ăsta a mai venit cu o premieră, deloc plăcută pentru mine. În ultima zi de filmare am ajuns la spital, o să vedeți exact ce s-a întâmplat!”, a declarat Nea Marin.

