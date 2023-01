Poftiți pe la noi: Poftiți la târg, 11 ianuarie 2023. Eliza și Cosmin Natanticu, show total pe scenă. Ce s-a întâmplat

Deși Nea Marin lipsește, vedetele s-au organizat și au pus în scenă un show cu de toate, la Poftiți pe la noi: Poftiți la târg, ediția din 11 ianuarie 2023. Ei au adunat din Țara Oașului tot ce li s-a părut mai frumos și mai interesant și au pus totul într-un spectacol de zile mari.

Eliza Natanticu a cântat la Poftiți pe la noi: Poftiți la târg. Ce s-a întâmplat când băieții au intrat pe scenă alături de ea

Eliza Natanticu a intrat pe scenă pentru a cânta câteva piese de petrecere, care au adus buna dispoziție în sală. Însă, după doar câteva secunde, băieții nu au mai rezistat și și-au făcut apariția alături de ea, spre amuzamentul tuturor.

„Intră la refren”, au fost cuvintele lui Edi Stancu de la care a pornit totul.

Am intrat și noi să facem atmosferă. Cumva Lizzy s-a bucurat”, a spus soțul ei care a dansat și a stârnit hohote de râs, alături de Edi și Oase.

„Au intrat și dansatorii care mi-au dat un super vibe. Aveam nevoie de susținerea lor ca de aer”, a mărturisit aceasta.

Mai mult, ea a chemat-o pe scenă și pe invitata sa specială, Caroline, o tânără din zonă, alături de care a cântat și împreună au ridicat sala în picioare.

Cosmin Natanticu a făcut stand-up comedy la Poftiți pe la noi: Poftiți la târg. Ce a spus despre copilăria lui

Dar nici soțul ei nu s-a lăsat mai prejos. Cosmin Natanticu a pășit „împiedicat” în fața publicului, însă ce a urmat a stârnit hohote de râs. Comediantul a făcut stand-up comedy la Poftiți pe la noi: Poftiți la târg, ediția din 11 ianuarie 2023, spre bucuria celor prezenți.

„Aplauze pentru Răzvan și Dani”, a glumit el.

„Cel mai nasol lucru pe care l-am făcut când am pelcat în Asia Express e că am mers cu soția. Acum îmi pare rău că am zis asta, îmi cer scuze. Cel mai rău e că m-am întors cu ea”, a mai spus Natanticu.

„Eu când m-am născut, am fost atât de urât că tatăl meu aștepta în sala de așteptare la spital, a ieșit doctorul și i-a spus: Îmi pare rău, am făcut tot posibilul, dar s-a născut

Am fost atât de urât că mama mea a zis că preferă să rămânem amici, în loc să mă alăpteze.

Eram atât de urât că părinții mei au vrut să scape de mine, vă jur. Îmi amintesc că singurele mele jucării din cădiță erau un prăjitor de pâine și un toaster, bagate în priză”, a mai glumit comediantul.

Ce trebuie să știi despre noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți la târg

Nea Marin revine la Antena 1 cu o nouă invitație pentru telespectatori: Poftiți pe la noi! Poftiți la târg. Sezonul acesta, vedetele sunt puse la treabă pentru a organiza, în fiecare zonă în care ajung, un târg dedicat meșteșugarilor din acea parte de țară. Nu vor lipsi nici spectacolele de final, puse la punct cu rigurozitate de Nea Marin.

În premieră pentru show, filmările ajung în acest sezon și în Republica Moldova, mai exact pe lângă Orhei și la Cricova. Călătoria continuă apoi la Piatra Neamț, Câmpulung Moldovenesc, Bistrița și Negrești-Oaș. Printre vedetele care sunt gata să-i țină piept lui Nea Marin se numără Ruby, Adriana Trandafir, Iulia Albu, Adda și Cătălin Rizea, Cătălin Cazacu, Patrizia sau Andreea Antonescu.

„Pentru mine a fost unul din cele mai interesante sezoane și mă bucur foarte mult că scopul nostru a fost acela de a descoperi meșteșugari, tradiții, oameni care duc obiceiul mai departe. Sunt fericit că am organizat aceste târguri pentru ei și i-am ajutat să promoveze tot ce zona lor are mai frumos de oferit.

Liviu și Andrei au fost lângă mine și, cu toate comentariile lor, m-au ajutat să ducem treaba la bun sfârșit. A fost prima oară când am reușit să ajungem în Republica Moldova, am găsit datini extraordinare și o mâncare…nici nu am cuvinte! Sezonul ăsta a mai venit cu o premieră, deloc plăcută pentru mine. În ultima zi de filmare am ajuns la spital, o să vedeți exact ce s-a întâmplat!”, a declarat Nea Marin.

Poftiți pe la noi! Poftiți la târg se vede la Antena 1 și pe AntenaPlay, în fiecare luni, marți și miercuri de la ora 20.30.