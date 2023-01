Poftiți pe la noi: Poftiți la târg, 2 ianuarie 2023. Cum a ajuns Nea Marin să intre în Cartea Recordurilor. Povestea coregrafului

Vremea a continuat să fie capricioasă, iar Nea Marin, însoțit de Adriana Trandafir și Jador, a vizitat Casa Costumului Popular, acolo unde cu toții au rămas uimiți de frumoasele straie tradiționale păstrate ca noi chiar și după peste 100 de ani.

Jador a încercat să destindă atmosfera și și-a permis o mică glumă cu gazda. „Fata dumneavoastră unde e?”, a întrebat-o el pe Virgina Linul, care este doctor în istorie și etnografie și totodată artist popular. Aceasta a explicat că a fost atrasă de costume populare de când se știe, meserie pe care a învățat-o de la mama ei.

Nea Marin a dezvăluit cum a reușit să intre în Cartea Recordurilor, la Poftiți pe la noi: Poftiți la târg

Nea Marin a făcut rapid o dezvăluire neașteptată. „Eu cu doamna colaborez aproape de 20 de ani. Am intrat împreună în Cartea Recordurilor în 2017”, a spus el, arătând și spre o imagine care poate să ateste acest lucru, amplasată chiar la intrare. Vedetele au încercat să îl găsească pe coregraf în poza ce îngloba peste 10 000 de oameni.

„Am reușit să stabilim, la Năsăud, două recorduri mondiale. Primul, ca număr de persoane îmbrăcate în același timp în același loc. Și al doilea, ca număr de persoane îmbrăcate în același timp, în același loc prinși în roată, joc specific zonei noastre. (..)

Trebuia un vătaf să vină să instruiască oamenii în jocul tradițional. Și l-am chemat pe Nea Marin. Cine era mai potrivit să stăpânească 10 000 de oameni?”, a explicat gazda.

„Am simțit cum se mișcă pământul sub picioarele mele. Să simți 10 000 de oameni care dansează în același timp..”, și-a amintit coregraful de marele moment.

Adriana Trandafir a rămas impresionată de colecția de costume populare. „Uite cum îmi bate inima de emoție”, le-a zis ea colegilor săi, vădit surprinsă, iar apoi ea și Jador au făcut o glumă „deocheată”, care a stârnit amuzamentul celor prezenți.

Vedetele au învățat despre istoria costumelor și au putut privi imagini de colecție cu strămoșii noștri purtând respectivele straie populare. Jador a întrebat apoi unde sunt costumele populare ale romilor. „Ce discriminare aici, eu am ieșit”, a glumit el.

