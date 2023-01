Poftiți pe la noi: Poftiți la târg, 2 ianuarie 2023. Jador a furat mașina primarului și a fugit. Pedeapsa lui Nea Marin

Alergat de Nea Marin în urma unei pozne de mai devreme, care s-a lăsat cu o bătaie cu perne în toată regula, Jador a găsit o alternativă destul de..extremă pentru a scăpa de gazda emisiunii. Cântărețul a observat mașina primarului nesupravegheată și a fugit fără camerele de filmat ale show-ului, dându-le palpitații colegilor săi.

Jador a fugit cu mașina primarului, fără camerele de filmat, la Poftiți pe la noi: Poftiți la târg. Ce l-a așteptat la întoarcere

„Eu când văd o mașină..instinctul meu e să văd dacă are cheie și fug. Și am fugit! (..) Cât noroc să am?!”, a exclamat Jador atunci când și-a dat seama că erau cheile uitate în contact. La aflarea veștii, lui Nea Marin i se putea citi pe chip surprinderea, dar și indignarea.

„Cu mașina primarului?! Îl omor”, a rostit Nea Marin în gura mare, când i-a fost adusă la cunoștință isprava lui Jador.

„Cum adică să ia o mașină să plece cu ea? E nebun?”, a întrebat retoric și actrița Adriana Trandafir, în cadrul testimonialelor.

Momentul de glorie nu a fost unul lung, căci artistul s-a întors în cele din urmă, cu coada între picioare. „Am dat o tură și m-am întors, că nu prea aveai ce să faci la ora aia..Eu recunosc, nu am toate țiglele pe casă”, a concluzionat și Jador.

La întoarcerea lui Jador în autocar, Nea Marin a ticluit un plan de „executare” a cântărețului, pe măsura faptei sale. Jador a crezut că nimeni nu va mai vorbi cu el tot drumul, însă în scurt timp a încasat-o de la gazda emisiunii, atunci când se aștepta cel mai puțin.

„Când a venit, nu l-a băgat nimeni în seamă pentru că toți s-au supărat. (..) Eu stau chiar în spatele lui și l-am luat la omor”, a explicat Nea Marin.

Adriana Trandafir a sărit însă în ajutorul cântărețului și a încercat să îl domolească pe Nea Marin. „Mi-a dat în cap, am cucuie, am bătături”, a zis Jador, care nu putea să nu simtă tratamentul clasic al lui Nea Marin pe propria piele, în urma șotiilor puse la cale.

Ce trebuie să știi despre noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți la târg

Nea Marin revine la Antena 1 cu o nouă invitație pentru telespectatori: Poftiți pe la noi! Poftiți la târg. Sezonul acesta, vedetele sunt puse la treabă pentru a organiza, în fiecare zonă în care ajung, un târg dedicat meșteșugarilor din acea parte de țară. Nu vor lipsi nici spectacolele de final, puse la punct cu rigurozitate de Nea Marin.

În premieră pentru show, filmările ajung în acest sezon și în Republica Moldova, mai exact pe lângă Orhei și la Cricova. Călătoria continuă apoi la Piatra Neamț, Câmpulung Moldovenesc, Bistrița și Negrești-Oaș. Printre vedetele care sunt gata să-i țină piept lui Nea Marin se numără Ruby, Adriana Trandafir, Iulia Albu, Adda și Cătălin Rizea, Cătălin Cazacu, Patrizia sau Andreea Antonescu.

„Pentru mine a fost unul din cele mai interesante sezoane și mă bucur foarte mult că scopul nostru a fost acela de a descoperi meșteșugari, tradiții, oameni care duc obiceiul mai departe. Sunt fericit că am organizat aceste târguri pentru ei și i-am ajutat să promoveze tot ce zona lor are mai frumos de oferit.

Liviu și Andrei au fost lângă mine și, cu toate comentariile lor, m-au ajutat să ducem treaba la bun sfârșit. A fost prima oară când am reușit să ajungem în Republica Moldova, am găsit datini extraordinare și o mâncare…nici nu am cuvinte! Sezonul ăsta a mai venit cu o premieră, deloc plăcută pentru mine. În ultima zi de filmare am ajuns la spital, o să vedeți exact ce s-a întâmplat!”, a declarat Nea Marin.

Poftiți pe la noi! Poftiți la târg se vede la Antena 1 și pe AntenaPlay, în fiecare luni, marți și miercuri de la ora 20.30.