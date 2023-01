Poftiți pe la noi: Poftiți la târg, 2 ianuarie 2023. Jador, „speriat” de laboratorul de chimie. Ce l-a pus Nea Marin să facă

Ajunse la o școală din Bistrița-Năsăud, vedetele au început ziua destul de lejer, având sarcina de a se ocupa de mici activități pentru a îmbunătăți aspectul unității de învățământ, fără posibilitatea de a „trage chiulul.”

Trimis într-un labatorator de chimie cu sarcina de a curăța eprubetele, Jador a refuzat categoric, motivând că aceasta ar fi „treabă de femei.” Cântărețul a explicat că preferă să care bănci alături de Liviu și Andrei, încercând să se tocmească cu Nea Marin. Acesta din urmă nu s-a lăsat însă înduplecat, iar cei doi au dat startul primei dispute a zilei.

Reacția lui Jador atunci când a fost rugat să facă treabă în laboratorul de chimie, la Poftiți pe la noi: Poftiți la târg, 2 decembrie 2023. Cum l-a păcălit pe Nea Marin

„Vrei să te bat?”, i-a zis Nea Marin artistului. „Bate-mă, dar du-te tu acolo”, a replicat Jador, care tot încerca să se esciveze. În cele din urmă, sub amenințarea bătăii, Jador a cedat și a intrat în laborator. Cu toate acestea, cântărețul a găsit o modalitate de a-l păcăli pe Nea Marin și de a se sustrage de la treabă.

Jador a udat epubetele pe desupra cu puțină apă, ca să pară spălate, iar treaba să pară terminată. „Jador e pus pe șotii, e pus pe glume (..) Le-a botezat!”, a remarcat Maria Buză.

„Am luat puțină apă pe mâini, am stropit alea și am zis că gata, sunt spălate”, a recunoscut el. Cu gândul la bătaia pe care nu a mai apucat-o să i-o dea lui Jador, Nea Marin s-a ciondănit apoi și cu Liviu și Andrei, care au primit o corecție cu nuielușele. Iată momentul în video-ul de mai sus!

Ce trebuie să știi despre noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți la târg

Nea Marin revine la Antena 1 cu o nouă invitație pentru telespectatori: Poftiți pe la noi! Poftiți la târg. Sezonul acesta, vedetele sunt puse la treabă pentru a organiza, în fiecare zonă în care ajung, un târg dedicat meșteșugarilor din acea parte de țară. Nu vor lipsi nici spectacolele de final, puse la punct cu rigurozitate de Nea Marin.

În premieră pentru show, filmările ajung în acest sezon și în Republica Moldova, mai exact pe lângă Orhei și la Cricova. Călătoria continuă apoi la Piatra Neamț, Câmpulung Moldovenesc, Bistrița și Negrești-Oaș. Printre vedetele care sunt gata să-i țină piept lui Nea Marin se numără Ruby, Adriana Trandafir, Iulia Albu, Adda și Cătălin Rizea, Cătălin Cazacu, Patrizia sau Andreea Antonescu.

„Pentru mine a fost unul din cele mai interesante sezoane și mă bucur foarte mult că scopul nostru a fost acela de a descoperi meșteșugari, tradiții, oameni care duc obiceiul mai departe. Sunt fericit că am organizat aceste târguri pentru ei și i-am ajutat să promoveze tot ce zona lor are mai frumos de oferit.

Liviu și Andrei au fost lângă mine și, cu toate comentariile lor, m-au ajutat să ducem treaba la bun sfârșit. A fost prima oară când am reușit să ajungem în Republica Moldova, am găsit datini extraordinare și o mâncare…nici nu am cuvinte! Sezonul ăsta a mai venit cu o premieră, deloc plăcută pentru mine. În ultima zi de filmare am ajuns la spital, o să vedeți exact ce s-a întâmplat!”, a declarat Nea Marin.

Poftiți pe la noi! Poftiți la târg se vede la Antena 1 și pe AntenaPlay, în fiecare luni, marți și miercuri de la ora 20.30.