Poftiți pe la noi: Poftiți la târg, 6 decembrie 2022. Ruby a făcut un gest impresionant. Cum a reușit să salveze un pui de pisică

Ruby a dovedit că are un suflet extrem de bun. Cântăreața iubește foarte mult animalele și și-a dat toată silința să salveze o pisicuță.

Ruby a găsit în satul Butuceni din Republica Moldova o pisică cu trei picioare rupte și a cerut ajutor medical pentru a o salva: „Am un pisic pe care l-am găsit cu trei picioare avariate. Mai are un picior bun”, a explicat Ruby care nu a mai coborât la masă și nu a mai participat la sarcinile date de nea Marin, până când nu a fost asigurată că pisica primește îngrijiri medicale.

Nea Marin, surprins de Ruby cu o pisică pe care a vrut să o ducă la veterinar. Cu ce „l-a amenințat” cântăreața pe Nea Marin Primarul din comună a venit să o ajute

Momentul în care Ruby a cerut ajutor pentru pisică s-a petrecut la o stână. Ruby l-a amenințat pe nea Marin că nu mai participă la sarcini dacă nu o ajută să salveze pisica.

„Eu crezi că am chef de stână? Îți zic de atâtea ori să faci ceva. Du-mă la doctor că o iau razna altfel și trebuie să ne internezi pe amândouă și pe mine și pe pisică. Am stat în mașină până când am fost asigurată că pisica este pe mâini bune”, a spus Ruby.

În cele din urmă, la fața locului a sosit primărița care a ajutat-o pe Ruby să salveze pisica.

„A venit primărița și s-a implicat. A pus mâna pe telefon, a sunat un veterinar, a luat o mașină, pune transport, pune șofer, pune vetrinarul să salveze un suflețel”, a explicat Liviu Vârciu.

Ce trebuie să știi despre noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți la târg

Nea Marin revine la Antena 1 cu o nouă invitație pentru telespectatori: Poftiți pe la noi! Poftiți la târg. Sezonul acesta, vedetele sunt puse la treabă pentru a organiza, în fiecare zonă în care ajung, un târg dedicat meșteșugarilor din acea parte de țară. Nu vor lipsi nici spectacolele de final, puse la punct cu rigurozitate de Nea Marin.

În premieră pentru show, filmările ajung în acest sezon și în Republica Moldova, mai exact pe lângă Orhei și la Cricova. Călătoria continuă apoi la Piatra Neamț, Câmpulung Moldovenesc, Bistrița și Negrești-Oaș. Printre vedetele care sunt gata să-i țină piept lui Nea Marin se numără Ruby, Adriana Trandafir, Iulia Albu, Adda și Cătălin Rizea, Cătălin Cazacu, Patrizia sau Andreea Antonescu.

“Pentru mine a fost unul din cele mai interesante sezoane și mă bucur foarte mult că scopul nostru a fost acela de a descoperi meșteșugari, tradiții, oameni care duc obiceiul mai departe. Sunt fericit că am organizat aceste târguri pentru ei și i-am ajutat să promoveze tot ce zona lor are mai frumos de oferit. Liviu și Andrei au fost lângă mine și, cu toate comentariile lor, m-au ajutat să ducem treaba la bun sfârșit. A fost prima oară când am reușit să ajungem în Republica Moldova, am găsit datini extraordinare și o mâncare…nici nu am cuvinte! Sezonul ăsta a mai venit cu o premieră, deloc plăcută pentru mine. În ultima zi de filmare am ajuns la spital, o să vedeți exact ce s-a întâmplat!”, a declarat Nea Marin.

Poftiți pe la noi! Poftiți la târg se vede la Antena 1 și pe AntenaPlay, în fiecare luni, marți și miercuri de la ora 20.30.

