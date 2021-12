Poftiți pe la noi: Poftiți prin țară, 13 decembrie 2021. Nea Marin, surprins de invenția unui localnic din Malaia. Ce a construit

Nicolai Tand și Sonny au fost puși de nea Marin să caute var pentru târgul care va avea loc pe stadion. Cei doi și-au luat sarcina în serios și au găsit un localnic care i-a ajutat, însă nu au scăpat de supravegherea atentă a gazdei „Poftiți pe la noi: Poftiți prin țară”.

Cei doi invitați au rămas impresionați de invenția făcut de bărbatul din comuna Mălaia, judetul Vâlcea. Totodată, localnicul le-a explicat în detaliu cum a reușit să contruiască cu mâinile sale varnița.

„Asta este varnița zidită, unde băgam piatra de var. Am făcut o groapă în pământ și am zidit-o cu piatră de râu. Mă pricep, am făcut o boltă, care să nu se dărâme atunci când bagi lemnele în ea.”, a spus bărbatul.

Cum a reacționat nea Marin când a văzut „buncărul” cu pietre al localnicului din Mălaia

Nea Marin și-a făcut simțită prezența imediat, după ce i-a dat o mică „bătaie” lui Sonny. Apariția sa l-a încântat pe localnicul care nu s-a putut abține și i-a povestit despre invenția pe care a realizat-o.

„Aoleu, ia uite-l pe nea Marin, numai la televizor v-am văzut. De la prima vedere mi-a intrat în suflet”, a mai adăugat bărbatul.

„Gazda emisiunii „Poftiți pe la noi: Poftiți prin țară” a rămas cu gura căscată când a aflat la ce este bună varnița: „Ca să ajungă la 800 de grade, ca piatra aia să ardă să ajungă în punctul de a se topi. Cu ce patos povestea omul ăla celor doi colegi ai mei despre meseria cu care s-a ocupat toată viața: să ardă calcar, să facă var”, a mărturisit nea Marin.

Ce surprize aduce noul sezon de „Poftiţi pe la noi: Poftiţi prin ţară!”, cu Nea Mărin

În acest sezon, rolul lui Nea Mărin va fi unul cu totul special: „De data aceasta, o să mă vedeţi în rol de primar prin mai multe localităţi din România. Sigur, vorbim de un primar cu drepturi limitate, dar unul care nu se va da în lături de la nimic pentru a organiza cel mai frumos târg pentru comunitate!”, a declarat acesta, completând: „De data aceasta am şi doi consilieri, pe Liviu şi pe Andrei, care, aşa cum probabil aţi intuit deja, mai mult mă vor încurca decât mă vor ajuta!”.

În cea de-a patra ediţie a noului sezon, difuzată luni, marţi şi miercuri, de la 20:30, la Antena 1, cele cinci vedete pe care Nea Mărin le pofteşte alături de el tocmai în Comuna Mălaia, Vâlcea sunt Ilona Brezoianu, Oase, Florin Ristei, Nicolai Tand, Răzvan Babană (fostul concurent al sezonului 7 din Chefi la cuțite) şi Sonny . Cum se vor descurca aceştia şi dacă vor face faţă provocărilor, telespectatorii vor putea afla urmărind o nouă ediție a celui mai nou sezon, Poftiţi pe la noi: Poftiţi prin ţară!, de la 20:30, pe Antena 1.