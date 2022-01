Poftiți pe la noi: Poftiți prin țară, 4 ianuarie 2022. Jador a făcut dezvăluiri neașteptate despre trecutul său. Câți frați are

Cea de-a doua zi la nea Marin a început cu o trezire mai agitată pentru Liviu Vârciu, Andrei Ștefănescu, Ruby, Shift, Lino Golden și Jador. Invitații au fost chemați la masă de către gazda emisiunii pentru a pune la punct ce au de făcut și de data aceasta.

La scurt timp după ce au stabilit echipele și responsabilitățile pe care le au de îndeplinit, vedetele au plecat la localnicii din Botiza, județul Maramureș, pentru a-i ajuta la activitățile tradiționale zonei, printre care se numără și potcovitul cailor.

Citește și: Poftiți pe la noi: Poftiți prin țară, 3 ianuarie 2022. Jador și Lino Golden, peripeții la scos de cartofi. „Mi-a turnat vopsea”

Jador și Lino Golden au trăit o experință de neuitat în gospodăria oamenilor din Botiza. Mai mult decât atât, cei doi au învățat cu să potcovească un cal, lucru care i-a adus aminte lui Jador de trecutul său.

Ce destăinuiri a făcut Jador despre familia și tatăl lui

Printre cei care au rămas impresionați de meseriile pe care localnicii le practică de ani de zile se numără și Jador. Artistul a admirat cu drag munca a doi bărbați care încercau să potcovească un cal.

„Îmi place de mor!”, i-a spus lui nea Marin.

De asemenea, activitatea pe care a avut-o de făcut i-a adus aminte de câteva momente dificile din viața sa. Cântărețul a vorbit cu emoție despre tatăl său, frații, dar și trecutul lui.

Citește și: Poftiți pe la noi: Poftiți prin țară, 3 ianuarie 2022. Nea Marin și vedetele, clipe tensionate în timpul repetițiilor pentru dans

„Tata toată viața lui a fost plecat. Eu îl cunosc pe tatăl meu de 6 ani, nu-l știu de mic. Toată viața lui a fost plecat la muncă. Avea 5 copii, la 17 ani m-a făcut pe mine, iar după a plecat la muncă în străinătate, la sârbi, la germani, la italieni. (...) S-a întors acasă în urmă cu 6 ani, a terminat casa și și-a făcut un business al lui. Eu atunci l-am cunoscut cu adevărat pe tata”, i-a povestit Jador lui nea Marin.

„A fost greu, eu am rămas bărbatul cât a fost tata plecat, până am făcut 14 ani. Am grijă de toată lumea, am încă 4 frații mai mici. (...) Noi o terorizam pe mama, iar când venea tata acasă... luam bătaie toți. El avea pretenții mari de la mine. Dacă nu salutam lumea pe stradă, mă rupea cu bătaia.”, a mai adăugat el.

Ce surprize aduce noul sezon de „Poftiţi pe la noi: Poftiţi prin ţară!”, cu nea Marin

Dăruiește și primește, cu Antena 1. Timp de şapte sezoane a strunit vedetele și le-a pus la treabă pentru a da o mână de ajutor celor aflați la nevoie, iar începând din 6 decembrie 2021, Nea Mărin a revenit la Antena 1 cu un nou sezon al emisiunii „Poftiţi pe la noi: Poftiţi prin ţară!”, ce este difuzat în fiecare luni, marţi şi miercuri, de la ora 20:30.

În acest sezon, rolul lui Nea Marin va fi unul cu totul special: „De data aceasta, o să mă vedeţi în rol de primar prin mai multe localităţi din România. Sigur, vorbim de un primar cu drepturi limitate, dar unul care nu se va da în lături de la nimic pentru a organiza cel mai frumos târg pentru comunitate!”, a declarat acesta, completând: „De data aceasta am şi doi consilieri, pe Liviu şi pe Andrei, care, aşa cum probabil aţi intuit deja, mai mult mă vor încurca decât mă vor ajuta!”.

În cea de-a cincea săptămână a noului sezon, difuzată luni, marţi şi miercuri, de la 20:30, la Antena 1, cele șase vedete pe care Nea Marin le pofteşte alături de el tocmai în Botiza (județul Maramureș) sunt Liviu Vârciu, Andrei Ștefănescu, Ruby, Shift, Lino Golden și Jador. Cum se vor descurca aceştia şi dacă vor face faţă provocărilor, telespectatorii vor putea afla urmărind o nouă ediție a celui mai nou sezon, Poftiţi pe la noi: Poftiţi prin ţară!.