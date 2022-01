Poftiți pe la noi: Poftiți prin țară, 5 ianuarie 2022. Nea Marin, surprins de apariția unui preot: „Am simțit că m-a captivat”

Ruby, Shift, Lino Golden și Jador au avut parte de o vreme mohorâtă în a treia zi alături de nea Marin. Deși au crezut că vor scăpa de treabă, gazda emisiunii nu le-a dat pace și i-a chemat la micul dejun pentru a discuta despre sarcinile pe care le au de îndeplinit.

Nea Marin și invitații lui au avut parte de o surpriză de-a dreptul spectaculoasă încă de la primele ore ale dimineții. După câteva replici savuroase dintre el și Liviu Vârciu, un preot și-a făcut apariția la masa lor și i-a lăsat pe toți cu gura căscată.

Cum a reacționat nea Marin când l-a auzit cântând pe preot

Unul dintre cele mai senzaționale momente ale ediției 15 din „Poftiţi pe la noi: Poftiţi prin ţară!” a fost apariția preotului la micul dejun. Nea Marin și vedetele au amuțit când l-au auzit pe bărbat cântând o piesă din Maramureș.

„Am auzit prima dată o voce cântând moroșănește. O voce superbă! Când m-am uitat am văzut un domn cu părul și barba albă. E prima oară în viața mea când am simțit că m-a atras, m-a captivat omul ăsta cum cânta”, a mărturisit gazda emisunii, vizibil surprinsă.

„A intrat cu energie tare bună și cu un chip angelic”, a zis Liviu Vârciu.

Preotul le-a dezvăluit că este pensionar și că face cu drag această meserie: „Sunt un preot bătrân, pensionar, din `74 am venit aici, iar preoteasa mea a prins rădăcini și n-am mai putut să o dezradacinez de aici. Aici am casă și am venit să vă invităm la muzeu, în centru”

Invitații au rămas impresionați de poveștile preotului și l-au ascultat cu mare atenție.

„Omul ăsta este din povești”, a remarcat Jador.

„Zici că-i Moș Crăciun!”, a mai adăugat Ruby.

Ce surprize aduce noul sezon de „Poftiţi pe la noi: Poftiţi prin ţară!”, cu nea Marin

Dăruiește și primește, cu Antena 1. Timp de şapte sezoane a strunit vedetele și le-a pus la treabă pentru a da o mână de ajutor celor aflați la nevoie, iar începând din 6 decembrie 2021, Nea Mărin a revenit la Antena 1 cu un nou sezon al emisiunii „Poftiţi pe la noi: Poftiţi prin ţară!”, ce este difuzat în fiecare luni, marţi şi miercuri, de la ora 20:30.

În acest sezon, rolul lui Nea Marin va fi unul cu totul special: „De data aceasta, o să mă vedeţi în rol de primar prin mai multe localităţi din România. Sigur, vorbim de un primar cu drepturi limitate, dar unul care nu se va da în lături de la nimic pentru a organiza cel mai frumos târg pentru comunitate!”, a declarat acesta, completând: „De data aceasta am şi doi consilieri, pe Liviu şi pe Andrei, care, aşa cum probabil aţi intuit deja, mai mult mă vor încurca decât mă vor ajuta!”.

În cea de-a cincea săptămână a noului sezon, difuzată luni, marţi şi miercuri, de la 20:30, la Antena 1, cele șase vedete pe care Nea Marin le pofteşte alături de el tocmai în Botiza (județul Maramureș) sunt Liviu Vârciu, Andrei Ștefănescu, Ruby, Shift, Lino Golden și Jador. Cum se vor descurca aceştia şi dacă vor face faţă provocărilor, telespectatorii vor putea afla urmărind o nouă ediție a celui mai nou sezon, Poftiţi pe la noi: Poftiţi prin ţară!.