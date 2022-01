Poftiți pe la noi: Poftiți prin țară, 4 ianuarie 2022. Liviu Vârciu, mărturisire cu lacrimi în ochi despre copilăria sa. Ce a spus

Nea Marin și Liviu Vârciu au avut parte de o „ceartă” în cea de-a doua zi în Botiza, județul Maramureș. Deși a plecat de la stână și a vrut să se întoarcă la cazare, artistul nu a putut lăsa lucrurile așa și a vrut să-i demonstreze lui nea Marin cât de important este pentru el.

Cântărețul a oprit în locul în care vedetele trebuia să ajungă pentru a face rost de pâine. Acesta a vorbit cu gazdele și au căzut de comuna acord să le ajute el pentru a-i da lui nea Marin pâinea când se va întoarce de la stână.

În timp ce frământa aluatul pentru pâine, Liviu Vârciu și-a adus aminte cu drag de copilărie și de bunica lui. Artistul a dezvăluit faptul că aceasta îl punea tot timpul să frământe aluatul pentru cozonaci.

Ce a mărturisit Liviu Vârciu despre copilăria lui la „Poftiţi pe la noi: Poftiţi prin ţară!”, cu nea Marin

Liviu Vârciu a vorbit cu lacrimi în ochi despre copilăria petrecută la bunici: „Eu am fost cumva băiatul ei, că am fost dat de mic. Cum era pe vremuri, mamei mele îi era foarte greu să aibă 2 copii, mai era și tata, mai și muncea. Acum știu și eu cât de greu era pentru că am și eu 2 copii, chiar 3, dar fata mea cea mare nu e lângă mine ca să știu cât de greu e.”

„Și am trăit la țară, am făcut mâncare, am cules prin grădină, am spălat, am frământat, am făcut o grămadă de lucruri. M-a iubit foarte mult și eu am iubit-o pe ea foarte tare.”, a mai spus el.

Gazdele i-au ascultat cu drag poveste și i-au făcut o dedicație specială.

Ce surprize aduce noul sezon de „Poftiţi pe la noi: Poftiţi prin ţară!”, cu nea Marin

Dăruiește și primește, cu Antena 1. Timp de şapte sezoane a strunit vedetele și le-a pus la treabă pentru a da o mână de ajutor celor aflați la nevoie, iar începând din 6 decembrie 2021, Nea Mărin a revenit la Antena 1 cu un nou sezon al emisiunii „Poftiţi pe la noi: Poftiţi prin ţară!”, ce este difuzat în fiecare luni, marţi şi miercuri, de la ora 20:30.

În acest sezon, rolul lui Nea Marin va fi unul cu totul special: „De data aceasta, o să mă vedeţi în rol de primar prin mai multe localităţi din România. Sigur, vorbim de un primar cu drepturi limitate, dar unul care nu se va da în lături de la nimic pentru a organiza cel mai frumos târg pentru comunitate!”, a declarat acesta, completând: „De data aceasta am şi doi consilieri, pe Liviu şi pe Andrei, care, aşa cum probabil aţi intuit deja, mai mult mă vor încurca decât mă vor ajuta!”.

În cea de-a cincea săptămână a noului sezon, difuzată luni, marţi şi miercuri, de la 20:30, la Antena 1, cele șase vedete pe care Nea Marin le pofteşte alături de el tocmai în Botiza (județul Maramureș) sunt Liviu Vârciu, Andrei Ștefănescu, Ruby, Shift, Lino Golden și Jador. Cum se vor descurca aceştia şi dacă vor face faţă provocărilor, telespectatorii vor putea afla urmărind o nouă ediție a celui mai nou sezon, Poftiţi pe la noi: Poftiţi prin ţară!.