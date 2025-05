Radu Siffredi despre „Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere”: „Mă bucur că există filmarea cu mine, să o pot arăta nepoților”

Pe 2 iunie, de la ora 20.30, la Antena 1, Nea Mărin dă startul unui nou sezon „Poftiți pe la noi”, de data asta cu o nouă provocare: „Poftiți la întrecere”. Printre vedetele care se află pentru prima oară în acest show, se numără și cuplul format din Oana Matache și Radu Siffredi.

Prima participare a venit la pachet și cu primul șoc, atunci când Radu Siffredi a trebuit să taie două găini.

Radu Siffredi a trecut printr-o situație neașteptată la „Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere”. Ce a declarat

“Eu n-am mai făcut asta niciodată. Adică, am fost la porc, am fost la abator de animale, dar asta cu puiul n-am făcut-o niciodată. Și mi s-a părut așa… nu știu… am simțit că trebuie să beau niște păhărele, ca să zic așa. Și am cerut doamnei de la abator niște păhărele, pe care clar le-am băut pe toate. Așa mi-am făcut curaj să „distrug” cei doi pui. Noroc că păhărelele m-au ajutat să nu îmi mai aduc aminte bine ce s-a întâmplat, deși sunt bucuros că există această filmare cu mine, ca să le-o arăt nepoțilot peste ani, să le zic Vedeți, tataie a tăiat găina, voi luați totul de pe raft”, a povestit Radu.

Deși au dat nas în nas cu provocările vieții de la sat, atât Radu, cât și Oana, au gustat din plin această experiență. “Nici eu, nici Oana, nu mai avem ceea ce se numește „la țară”, cum se zice. Acel loc unde mergeam în copilărie, unde mergeam la bunici, nu mai avem lucrul ăsta. Din punctul ăsta de vedere, Poftți pe la noi a fost o experiență foarte frumoasă, ne-a readus înapoi în copilărie, ne-am simțit ca doi copii, ne-am distrat foarte mult. Nea Mărin a fost ca un bunic, și nu o spun ironic, ca un bunic adevărat. Ne trezea frumos de la 6 dimineața, cu țipete. Nu ne lăsa să ne odihnim deloc! Cum răsare soarele pe cer, gata, la muncă! Iar seara, mănâncă repede și se bagă la somn. Asta e, a doua zi avem iarăși de lucru. Sunt chiar fericit că am făcut parte din proiectul ăsta, pe care și eu și Oana îl urmărim de ani de zile și ne-am bucurat de acest sezon, un sezon în care oamenii chiar au fost puși pe distracție”.

„Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere” revine la Antena 1 și pe AntenaPLAY începând din 2 iunie, în fiecare luni, marți și miercuri de la ora 20.30.

De data aceasta, vedetele nu mai sunt oaspeți sau ajutoare în organizarea unor evenimente locale, ci devin protagoniști ai unor jocuri și competiții savuroase, în care spiritul de echipă, priceperea și concentrarea sunt puse la încercare. Două echipe de vedete se vor înfrunta în fiecare episod în câte un joc-surpriză. Miza este…încântătoare: echipa câștigătoare se bucură de o zi întreagă de relaxare, în timp ce echipa învinsă intră în „slujba comunității”.