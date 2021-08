Povești de familie, episodul 37 și episodul 38. Ce pericole ascunde fenomenul de bullying și cum și-a înscenat o mamă răpirea

În episodul 37 din „Povești de familie” de la Antena 1 am aflat cât de periculos este fenomenul de bullying și cât de mult îi poate afecta pe tineri.

Tot în data de 26 august 2021, în episodul 38 din „Povești de familie”, am putut descoperi cum o mamă ajunge să își însceneze propria răpire pentru a începe o viață în străinătate alături de un alt bărbat. După zece ani, aceasta revine în viața celor doi copii ai săi în cel mai surprinzător mod posibil.

Povești de familie, episodul 37. O tânără a încercat să se sinucidă din cauza fenomenului de bullying

Ela este o tânără care și-a făcut curajul să se înscrie la un concurs de popularitate online, fără să bănuiască în vreun moment faptul că acest lucru ar putea să se întoarcă împotriva ei.

În zilele noastre, internetul este foarte strâns legat de viață noastră, dar și de cea a copiilor. Pe lângă beneficiile sale, evoluția tehnologică a creat și a mărit o grămadă de probleme.

Inițial s-a bucurat de toată atenția primită, dar apoi lucrurile s-au schimbat. Alte tinere de la școală au început să reacționeze și să lase tot felul de comentarii negative la adresa fetei, dând astfel naștere unui fenomen de bullying.

Observând că fata lor devine tot mai obsedată de modul în care arată și de cum este percepută de alții în mediul online, cei doi au încercat să îi explice anumite lucruri. Provenind dintr-o altă generație, aceștia nu au înțeles anxietățile și problemele fetei. Când colegele au început s-o hărțuiască și s-o umilească în văzul tuturor, Ela a început să simtă că nu mai are scăpare. Copila s-a aruncat de pe un pod

Părinții și-au făcut reproșuri și au încercat să înțeleagă unde au greșit, dar au realizat faptul că ar fi trebuie să fie mai deschiși și mai informați cu privire la problemele cu care se confruntă noile generații.

Povești de familie, episodul 38. O femeie și-a înscenat răpirea ca să scape de grijile de acasă

Cosmina și-a luat cei doi copii, pe Cristi și pe Andreea, și i-a lăsat în grija mamei sale, fiindcă trebuia să plece cu treabă. După un timp, Alex, soțul acesteia, a venit acasă pentru a petrece timp cu cei mici.

Polițiștii însă au venit la ușa familiei ca să anunțe că femeia a fost răpită. După multe ore de așteptare, soțul a fost sunat de răpitori, care i-au cerut 200.000 de euro. Tânărul a mers cu punga de bani la un punct de întâlnire, apoi a vorbit cu răpitorii la telefon.

Peste două luni, Cosmina încă nu s-a întors acasă și mama tinerei a început să se teamă că nu își va mai vedea fiica vreodată. Zece ani au trecut de atunci și femeia nu a apărut, însă mama acesteia nu și-a pierdut speranța.

Cristi a crescut și pare să fi devenit un tânăr cu probleme destul de serioase cu drogurile, iar Andreea s-a îndrăgostit de un bărbat cu mult mai în vârstă decât ea. Tânăra plănuiește să petreacă timp cât mai mult în compania lui Codin. Profesoara tinerei s-a alertat și i-a cerut bărbatului s-o lase în pace dacă nu dorește să fie acuzat de corupere de minore.

Andreea a început să sufere, iar profesoara a încercat să îi explice că e mai bine pentru ea, având în vedere că are doar 16 ani, să renunțe la o astfel de relație. Înțelegând cât de mult a marcat-o absența mamei, cadrul didactic s-a oferit să îi fie alături mereu cu sfaturi și ajutor.

Apoi, femeia s-a prins că fratele copilei are o problemă cu drogurile și, când acestuia i s-a făcut rău, l-a dus la spital.

Dornică să îl ajute, profesoara a încercat să îl aducă pe drumul cel bun și, drept răsplată pentru modul în care s-a implicat în situația copiilor, femeia a fost invitată acasă de către bunica celor doi, dar aceasta a refuzat vehement. Surpriza a fost mare când băiatul a primit un cadou secret de la aceasta: un obiect inscripționat cu numele de alint pe care îl folosea mama sa..Un selfie în care apare Andreea și prietena sa (dar și profesoara lor de engleză) scoate la iveală un adevărat neașteptat.

Venind la școală, tatăl copiilor a descoperit faptul că profesoara care avea grijă de cei doi copii era, de fapt, Cosmina, soția sa dispărută în urmă cu mulți ani.

„E numai vina mea, nu m-a răpit nimeni acum zece ani. E numai vina mea, mă simțeam total neîmplinită. M-am îndrăgostit de un alt bărbat. Îți jur, mintea mea era total răvășită. Bărbatul mi-a promis că vom avea o viață în străinătate cu el. Voiam să fiu departe de toate grijile, am ajuns în Anglia, nu mă simțeam bine deloc și abia apoi am înțeles unde am greșit. Am venit înapoi pentru copii. Știu că nu mai pot să repar ce am făcut în trecut. Încerc să repar, copiii noștri au nevoie de ajutor, au nevoie de mama lor”, a încercat femeia să îi spună soțului său.

Bărbatul a refuzat însă să audă de acest lucru și i-a zis să stea departe de el și de copii. Profesoara s-a predate la poliție și astfel, mama sa a aflat că ea trăiește. Copiii au iertat-o și femeia a putut să se întoarcă în sânul familiei.

