Cine este și cum arată soția lui Tudor de la Fly Project. Partenera i-a fost aproape în momente grele

Toată lumea îl cunoaște pe solistul trupei Fly Project, însă puțini știu cine este soția lui. Tudor și Anamaria Ionescu formează un cuplu de 19 ani. Iată cine este frumoasa lui soție și cu ce se ocupă.

Tudor, singurul solist al trupei Fly Project este recunoscut la nivel mondial pentru rezultatele sale de excepție pe care le are în carieră.

Piesele lui sunt populare în țări mari, precum: Grecia, Spania, Republica Moldova, Turcia, Olanda, Serbia, iar printre cele mai de succes se enumeră: „Toca-toca”, „Mandala” , „Musica”, „Back In My Life”, „Raisa”, „Goodbye”.

Cu toate că Tudor este recunoscut și apreciat de către foarte mulți români, puțini o cunosc și pe soția artistului. Iată cum arată și cine este Anamaria Ionescu.

Cine este și cum arată soția lui Tudor de la Fly Project

Anamaria Ionescu are vârsta de 38 de ani și formează un cuplu de 19 ani cu Tudor, solistul trupei Fly Project.

În prezent, cei doi sunt căsătoriți de aproape 10 ani și au o fiică, dar puțin știu însă când și cum s-au cunoscut cei doi.

Anamaria a fost dansatoare în trupa artistului, iar de acolo s-a înfiripat o frumoasă poveste de iubire care durează de aproape două decenii.

„Ne-am cunoscut în 2005. N-a fost love at first sight, dar nici nu știu dacă „love at first sight este tocmai secretul unei relații închegate și de lungă durată. Noi ne-am luat timp și ne-am dat timp. Poate ăsta-i și motivul pentru care astăzi suntem aici”, a mărturisit Tudor Ionescu pentru o publicație.

De-a lungul timpului, Anamaria a activat în mai multe domenii, aceasta fiind în trecut chiar și prezentatoare de știri la Antena 1. După ce a născut, însă, a decis să ia o pauza de la lumea televiziunii și să aibă grijă de fetița lor, Ilinca.

Cu toate acestea, Anamaria nu a putut sta departe de acest domeniu, așa că a revenit pe platourile de filmare într-o emisiune de tip matinal de la un alt canal de televiziune.

Un alt domeniu în care se regăsește Anamaria este design-ul. Frumoasa blondină are un talent deosebit în privința design-ului de spații interioare.

Fiind una dintre marile ei pasiuni, a decis în anul 2019 să pună bazele unei afaceri în acest sens și, astfel, a reușit să își lanseze propriul brand de design, concept și de organizare de evenimente alături de prietena ei bună, Mihaela Preda.

„Ne plac oamenii fericiți și prin tot ceea ce facem ne dorim să îi vedem așa. Preocuparea noastră principală este ca oamenii să se bucure de emoția zilei speciale prin care trec (căsătorie, botez, zi aniversară), noi ocupându-ne de toate detaliile”, a povestit Anamaria conform unei publicații.

Tudor Ionescu și soția lui, Anamaria au fost despărțiți

Deși au o relație de aproape două decenii, cei doi au trecut și printr-o perioadă foarte grea din punct de vedere emoțional. În 2010, Tudor a avut un moment de rătăcire și a înșelat-o pe Anamaria, iar atunci au ales să se despartă.

Cu toate acestea, după aproximativ jumătate de an de la trista întâmplare, Anamaria l-a iertat și a decis să îi mai acorde o șansă.

„A fost un an greu pentru mine, pentru că încercam să-mi dau seama ce s-a întâmplat. Mi-am dat seama că și eu am făcut foarte multe greșeli și am fost suficient de maturi încât să ne dăm seama că dragostea învinge. Am încheiat capitolul fără discuții, reproșuri.

În acele 5, 6 luni cât am fost despărțiți, orice loc îmi aducea aminte de el. El a făcut pasul spre împăcare, dar timid. Până la urmă l-am ajutat și eu. A fost o împăcare în 2 reprize” a mai povestit Anamaria pentru aceeași publicație.

Ce au mărturisit Tudor și Anamaria Ionescu despre participarea la „Power Couple România”

Tudor a lansat pe pagina de Instagram o imagine cu Ana prin care a dezvăluit participarea la show.

„În sfârșit, putem să împărtășim cu voi faptul că am acceptat o nouă provocare.

Power Couple a fost experiența vieții noastre. Ne-a scos în totalitate din zona de confort, din rutina noastră. Am reușit să facem lucruri pe care nu ne-am imaginat că le-am putea face vreodată. Abia așteptăm să înceapă emisiunea” a scris solistul trupei.

Și Anamaria a postat un videoclip promo pentru un episod pe pagina sa de Instagram și le-a povestit fanilor faptul că „o să se râdă și o să se plângă mult la emisia asta”.

