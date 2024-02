Ce diferență de vârstă există între Anamaria și Tudor Ionescu de la Power Couple România. Care e mai mare

Anamaria și Tudor Ionescu sunt unul dintre cuplurile care participă la Power Couple România. Cei doi sunt foarte îndrăgiți și formează o pereche de aproape două decenii. Iată ce diferență de vârstă este între ei.

Anamaria și Tudor Ionescu sunt împreună de aproape două decenii. Cei doi s-au cunoscut când Anamaria avea 19 ani. Iată cum a început povestea lor de iubire și ce diferență de vârstă e între ei.

Ce diferență de vârstă există între Anamaria și Tudor Ionescu de la Power Couple. Care e mai mare

Anamaria și Tudor Ionescu de la Power Couple formează un cuplu de aproape două decenii. Cei doi s-au căsătorit în 2015, după 11 ani de relație.

Povestea lor de iubire a început în perioada când Anamaria a dansat în truPa lui.

„Ne-am cunoscut la TVR, în 2005. N-a fost love at first sight, dar nici nu știu dacă „love at first sight” este tocmai secretul unei relații închegate și de lungă durată. Noi ne-am luat timp și ne-am dat timp. Poate ăsta-i și motivul pentru care astăzi suntem aici”, a povestit Tudor Ionescu pentru Revista Viva în urmă cu ceva timp.

Relația lor nu a fost roz, ba chiar au trecut peste un episod de infidelitate, în urmă căruia au fost depărțiți jumătate de an. Anamaria Tudor a povestit că acela a fost cel mai dificil moment din viața lor de cuplu, dar a găsit puterea să-i ofere soțului a doua șansă.

„În anul 2010, ne-am despărțit pentru aproximativ șase luni pentru că Tudor m-a înșelat. Sincer, dacă nu treceam prin așa ceva nu cred că mai eram împreună acum. Se stingea ușor, ușor”, a spus Anamaria Ionescu acum ceva vreme în cadrul emisiunii „Agenția VIP”.

Tudor a adăugat: „Veneam de la un concert și m-am oprit la o altă adresă”. După cele șase luni s-au împăcat, însă relația lor părea să nu funcționeze. Au decis să se despartă și timp de o lună nu au comunicat deloc. A fost momentul în care au realizat că sunt suflete pereche.

În 2017, la doi ani de la nuntă, Anamaria și Tudor au devenit părinți. Pe lume a venit micuța Ilinca, care le umple sufletul de bucurie.

Anamaria Ionescu are 38 de ani, pe când Tudor Ionescu are 44. Astfel, artistul e mai în vârstă cu 6 ani decât soția sa.

Tudor Ionescu și Anamaria participă la Power Couple România

Solistul Fly Project Tudor Ionescu și soția lui, Anamaria sunt veteranii competiției, cu 19 ani de relație.

”Power Couple a fost experiența vieții noastre. Ne-a scos în totalitate din zona de confort, din rutina noastră. Am reușit să facem lucruri pe care nu ne-am imaginat că le-am putea face vreodată. Și ce credeți? După 19 ani de când suntem împreună, Power Couple a fost cel mai tare refresh pentru relația noastră. Și mai mult decât atât, ni s-a reconfirmat că niciodată să nu spui niciodată, iar atunci când efectiv simți că nu mai poți, mai poți puțin”, a dezvăluit Anamaria Ionescu.

