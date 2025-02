Ce scenarii și-au făcut concurenții Power Couple înainte de proba văduvelor: „Întrebarea este cine joacă și cine investește?”

Cuplurile Power au început săptămâna cinci de concurs. Înainte ca Dani Oțil să îi anunțe cine joacă și cine investește, concurenții și-au făcut mai multe scenarii legate de prima probă a stage-ului.

Încă de la primele ore ale dimineții, concurenții s-au întâlnit și au așteptat cu sufletul la gură să descopere ce probă îi așteaptă, în ediția 13 din data de 10 februarie 2025. Destul de târziu, cuplurile Power s-au întâlnit cu Dani Oțil, în camera de investiții și au putut afla ce sume au adunat în cele patru săptămâni de emisiune. Mai mult decât atât, partenerii au făcut investițiile și apoi au aflat că proba se va desfășura pe timpul nopții.

Dar, până la întâlnirea cu prezentatorul emisiunii, echipele și-au făcut mai multe scenarii legate de proba ce avea să urmeze.

Ce scenarii și-au făcut concurenții Power Couple înainte de prima probă din săptămâna cinci

„A fost prima dată când am fost propuși la eliminare. Nu am mai trecut prin asta, dar am sperat că vom fi până la sfârșit întotdeauna și nu mă miră că suntem aici și nu vreau să plecăm”, a spus Elena Tudor, la testimoniale.

Vlad Huidu, pe de altă parte, a început să întrebe dezorientat: „Cine joacă și cine investește?”, ceea ce a dat naștere la tot felul de teorii și ipoteze între concurenți.

„Având în vedere că două săptămâni au început fetele, cred că tot pentru ele... Noi o să investim...”, a conchis Theo Zeciu, la testimoniale.

Dar pentru că timpul trecea și concurenții Power nu erau încă chemați în camera de investiții, atmosfera a început să se tensioneze.

„S-ar putea să fie proba de cuplu azi! Gândiți-vă cât e ora și n-am fost la investiții!”, a zis Elena Tudor, iar DOC și Radu Dumitrache i-au dat dreptate.

„Poate vor să schimbe între ele, pentru că am tot apelat la teoria aia: sunt ultimii la bani, îl forțez pe penultimul să intre cu mine la eliminare”, a spus logodnicul Dianei Bulimar.

Ulterior, băieții au fost anunțați că sunt așteptați la ora cinci în camera de investiții, ceea ce a trezit tot felul de suspiciuni și întrebări legate de ora și locul în care se va desfășura proba.

„Nu-mi sună bine!”, a zis Theo.

„Eu m-am tot gândit ce ar putea diferenția o probă de zi cu una de noapte?”, a întrebat Cesima Nechifor, iar Radu Dumitrache a ajuns la următoarea concluzie: „Ar putea fi o locație care e disponibilă doar noaptea”.

„Ce îi merge mintea! Îmi place de tine!”, a zis Robert Tudor, iar logodnicul Dianei a completat la testimoniale: „Am încercat să fac tot posibilul să nu intru în panică, pentru că este început de stage. Dacă pierzi controlul în prima zi, e foarte greu să te redresezi la un punct optim de funcționare”.

