Gabriela Prisăcariu a topit gradele din termometre! Apariția ei în costum de baie în zăpadă, criticată de fani

Gabriela Prisăcariu Oțil a postat recent pe rețelele de socializare o serie de poze în ipostaze incendiare, agitând spiritele și primind numeroase critici.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 12 Ianuarie 2026, 09:02 | Actualizat Luni, 12 Ianuarie 2026, 09:40
Gabriela Oțil e conștientă de atuurile ei fizice și nu ezită să își pună corpul în valoare ori de câte ori are ocazia, îmbrăcând mereu ținute sexy. | Antena 1

Cu un trup de invidiat și o atitudine încrezătoare, soția lui Dani Oțil a pozat într-un costum de baie negru în zăpadă, pe terasă, stârnind invidia și criticile celor care o urmăresc. Frumosul model și-a etalat silueta perfect lucrată la sală, cu picioare tonifiate, abdomen plat și bust amplu, iar comentariile urmăritorilor ei nu au întârziat să apară.

Gabriela Oțil, imaginile sexy cu care a topit gradele din termometre

Gabriela a ales o ținută neobișnuită pentru o ieșire pe terasă la zăpadă, purtând un costum de baie negru dintr-o singură piesă, mănuși asortate, căști negre și o pereche de ghete tot negre, potrivite pentru sezonul rece.

Frumoasa soție a lui Dani Oțil a atras imediat atenția internauților care nu s-au sfiit să adauge comentarii la postarea ei, iar unii chiar să o critice în mesaje pentru că a ales să se îmbrace așa deși este mamă.

„Soțul mi-a făcut pozele! Ca să nu avem discuții… ”, a scris Gabriela Prisăcariu la descrierea postării sale, pentru a se asigura că nu se întreabă lumea oare ce zice Dani când vede că se expune atât de dezbrăcată pe rețelele de socializare.

Pentru a preîntâmpina o parte din critici sau chiar pentru a răspunde la unele mesaje, Gabriela a scris câteva lucruri pe Insta Story pentru hateri.

„Să înceapă mesajele că sunt mamă și «huo», că nu trebuie să fac poze din astea”, a scris Gabriela, după ce a distribuit noua ei postare.

Se par că unii s-au grăbit să îi scrie și că poza este editată și că ea, de fapt, nu arată așa. Prin urmare, Gabriela a postat pe Insta Story și fotografia needitată, pentru a demonstra că nu a făcut decât să schimbe filtrul de culoare, fără să își ajusteze formele sau înfățișarea.

„Așa arată varianta direct din aparat...fără filtru de culoare...că doar atât am folosit, ca să rezolv cu toate mesajele”, a mai scris soția lui Dani Oțil într-un alt Insta Story.

Gabriela Oțil e conștientă de atuurile ei fizice și nu ezită să își pună corpul în valoare ori de câte ori are ocazia, îmbrăcând mereu ținute sexy.

Dani Oțil se mândrește cu frumoasa lui soție și chiar o încurajează să fie ea însăși și să se îmbrace mereu așa cum simte, fără să își ascundă frumusețea doar pentru că este căsătorită și e mama unui băiețel.

Cei doi formează un cuplu solid de mai bine de 4 ani și trăiesc împreună o frumoasă poveste de dragoste.


