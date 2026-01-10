Ce este dispozitivul negru pe care Nick NND îl poartă pe nas mereu. Concurentul de la Power Couple s-a „vindecat” în emisiune

Încă de la începutul competiției Power Couple sezonul 3, Nick NND a stârnit curiozitatea telespectatorilor cu accesoriul negru pe care îl poartă pe nas. De ce îl poartă artistul și la ce folosește, de fapt.

Nick NND și soția lui au acceptat provocarea Power Couple și se pare că experiența din Malta le-a schimbat complet viața și le-a adus doar beneficii. Artistul și Cătălina își sunt alături unul celuilalt de 33 de ani și au trecut împreună atât prin momente de bucurie, dar și prin clipe grele.

În timpul primei probe din al treilea sezon Power Couple, soția artistului a dezvăluit că acesta suferă de atacuri de panică, iar el a povestit cum a început totul. Nick NND a trecut printr-o perioadă cu atacuri de panică groaznice, în care credea că viața îi e pusă în pericol. El ajunsese că cheme salvarea de mai multe ori pe zi, dar se pare că experiența din Malta l-a ajutat să depășească aceste provocari.

„Atacul de panică a apărut în 2008-2009, eram la apartament, avea Andreea 2, 3 anișori. A zis: Mor! Nu mai am aer! Cheamă salvarea! Vine salvarea îi ia pulsul îi spune că nu are nimic. Pleacă salvarea, nu trec 10 minute, iar. La noi, în perioada aia, venea salvarea de 5 ori pe zi. Mi-era rușine să mai sun că toți care veneau spuneau că nu are nimic. Până la un moment dat, cineva după o salvare a zis că el suferă de atacuri de panică”, a povestit Cătălina de la Power Couple, sezonul 3.

Nick NND a mai spus că pe lângă atacurile de panică, acesta începuse să sufere și de tot mai multe firici și chiar ajunsese să refuze concerte în anumite locuri. „La semafor, coboram din mașină, dacă aveam un TIR în față, pentru că nu vedeam”, a mai adăugat el. În acest context, el a apelat și la un mic truc care să îl ajute să respire mai bine.

Ce este dispozitivul negru pe care Nick NND, concurentul de la Power Coupe, îl poartă pe nas mereu

Încă de la prima apariție la Power Couple sezonul 3, Nick NND a atras atenția cu accesoriul negru pe care îl poartă pe nas. Telespectatorii au fost curioși despre ce este vorba, iar artistul a explicat că are legătură cu sănătatea lui.

Disozitivul negru pe care Nick NND în poartă pe nas ajută la o mai bună respirație. Acesta este, de fapt, un dilatator nazal magnetic, ce îmbunătățește fluxul de aer și oferă o respirație mai ușoară și chiar reduce sforăitul.

„E un dispozitiv care ajută pentru o respirație mai bună, dilată nările și oxigenează mai bine creierul! Cu alte cuvinte ajută și la sforăit. Pe mine m-a ajutat!”, a dezvăluit acesta, într-un interviu exclusiv acordat pentru click.ro.

Mai mult, soția lui a dezvăluit că acesta era dependent de spray nazal și de dispozitivul pentru respirație, dar datorită probei cu bicicleta inversată, acest a reușit să scape.

„Acel dispozitiv purtat de Nick nu este scump, costă un milion. Era dependent de sprayul nazal, acum nu îl mai folosește. El e cu atacurile de panică și-și dădea tot timpul cu sprayul nazal. De când folosește dispozitivul a scăpat de spray. Îl poartă nonstop însă după faza cu bicicleta - unde a stat cu capul în jos, s-a întâmplat ceva, nu știm exact ce, și nu mai poartă nici dispozitivul!”, a declarat Cătălina.