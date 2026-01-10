Antena Căutare
Home Power Couple Stiri Ce este dispozitivul negru pe care Nick NND îl poartă pe nas mereu. Concurentul de la Power Couple s-a „vindecat” în emisiune

Ce este dispozitivul negru pe care Nick NND îl poartă pe nas mereu. Concurentul de la Power Couple s-a „vindecat” în emisiune

Încă de la începutul competiției Power Couple sezonul 3, Nick NND a stârnit curiozitatea telespectatorilor cu accesoriul negru pe care îl poartă pe nas. De ce îl poartă artistul și la ce folosește, de fapt.

Autor: Alexandra Tudose
Publicat: Sambata, 10 Ianuarie 2026, 15:57 | Actualizat Sambata, 10 Ianuarie 2026, 17:02
Galerie
Nick NND a stârnit curiozitatea telespectatorilor cu dispozitivul negru pe care îl poartă pe nas, la Power Couple | Antena 1

Nick NND și soția lui au acceptat provocarea Power Couple și se pare că experiența din Malta le-a schimbat complet viața și le-a adus doar beneficii. Artistul și Cătălina își sunt alături unul celuilalt de 33 de ani și au trecut împreună atât prin momente de bucurie, dar și prin clipe grele.

În timpul primei probe din al treilea sezon Power Couple, soția artistului a dezvăluit că acesta suferă de atacuri de panică, iar el a povestit cum a început totul. Nick NND a trecut printr-o perioadă cu atacuri de panică groaznice, în care credea că viața îi e pusă în pericol. El ajunsese că cheme salvarea de mai multe ori pe zi, dar se pare că experiența din Malta l-a ajutat să depășească aceste provocari.

„Atacul de panică a apărut în 2008-2009, eram la apartament, avea Andreea 2, 3 anișori. A zis: Mor! Nu mai am aer! Cheamă salvarea! Vine salvarea îi ia pulsul îi spune că nu are nimic. Pleacă salvarea, nu trec 10 minute, iar. La noi, în perioada aia, venea salvarea de 5 ori pe zi. Mi-era rușine să mai sun că toți care veneau spuneau că nu are nimic. Până la un moment dat, cineva după o salvare a zis că el suferă de atacuri de panică”, a povestit Cătălina de la Power Couple, sezonul 3.

Citește și: ADDA, atac de panică la prima probă de cuplu de la Power Couple 2026. Artista și-a amintit de accidentul care a traumatizat-o

Articolul continuă după reclamă

Nick NND a mai spus că pe lângă atacurile de panică, acesta începuse să sufere și de tot mai multe firici și chiar ajunsese să refuze concerte în anumite locuri. „La semafor, coboram din mașină, dacă aveam un TIR în față, pentru că nu vedeam”, a mai adăugat el. În acest context, el a apelat și la un mic truc care să îl ajute să respire mai bine.

Ce este dispozitivul negru pe care Nick NND, concurentul de la Power Coupe, îl poartă pe nas mereu

Încă de la prima apariție la Power Couple sezonul 3, Nick NND a atras atenția cu accesoriul negru pe care îl poartă pe nas. Telespectatorii au fost curioși despre ce este vorba, iar artistul a explicat că are legătură cu sănătatea lui.

Disozitivul negru pe care Nick NND în poartă pe nas ajută la o mai bună respirație. Acesta este, de fapt, un dilatator nazal magnetic, ce îmbunătățește fluxul de aer și oferă o respirație mai ușoară și chiar reduce sforăitul.

„E un dispozitiv care ajută pentru o respirație mai bună, dilată nările și oxigenează mai bine creierul! Cu alte cuvinte ajută și la sforăit. Pe mine m-a ajutat!”, a dezvăluit acesta, într-un interviu exclusiv acordat pentru click.ro.

Citește și: Care este numele real al lui Oase. Ce scrie în buletinul concurentului de la Power Couple

Mai mult, soția lui a dezvăluit că acesta era dependent de spray nazal și de dispozitivul pentru respirație, dar datorită probei cu bicicleta inversată, acest a reușit să scape.

colaj foto nick nnd si sotia lui la power couple
+8
Mai multe fotografii

„Acel dispozitiv purtat de Nick nu este scump, costă un milion. Era dependent de sprayul nazal, acum nu îl mai folosește. El e cu atacurile de panică și-și dădea tot timpul cu sprayul nazal. De când folosește dispozitivul a scăpat de spray. Îl poartă nonstop însă după faza cu bicicleta - unde a stat cu capul în jos, s-a întâmplat ceva, nu știm exact ce, și nu mai poartă nici dispozitivul!”, a declarat Cătălina.

Care este numele real al lui Oase. Ce scrie în buletinul concurentului de la Power Couple...
Înapoi la Homepage
AS.ro Afacerea care l-a făcut bogat pe Cristian Boureanu de la Survivor România. E plin de bani! Afacerea care l-a făcut bogat pe Cristian Boureanu de la Survivor România. E plin de bani!
Observatornews.ro Fetiță de 2 ani, în moarte cerebrală după o operație la spitalul din Constanţa. Părinții acuză erori grave Fetiță de 2 ani, în moarte cerebrală după o operație la spitalul din Constanţa. Părinții acuză erori grave
Antena 3 Insula din Caraibe, cu peste 1.000 km de coastă, unde localnicii nu mai au acces la plajă Insula din Caraibe, cu peste 1.000 km de coastă, unde localnicii nu mai au acces la plajă

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Care este numele real al lui Oase. Ce scrie în buletinul concurentului de la Power Couple
Care este numele real al lui Oase. Ce scrie în buletinul concurentului de la Power Couple
Viața devine mai ușoară pentru aceste 3 zodii din 8 ianuarie 2026. Vezi dacă te numeri printre ele
Viața devine mai ușoară pentru aceste 3 zodii din 8 ianuarie 2026. Vezi dacă te numeri printre ele Catine.ro
ADDA, atac de panică la prima probă de cuplu de la Power Couple 2026. Artista și-a amintit de accidentul care a traumatizat-o
ADDA, atac de panică la prima probă de cuplu de la Power Couple 2026. Artista și-a amintit de accidentul care a...
Tuba Büyüküstün a publicat mai multe fotografii cu ninsoarea din Paris. Vedeta a apărut fără machiaj pe chip, iar fanii au reacționat așa
Tuba Büyüküstün a publicat mai multe fotografii cu ninsoarea din Paris. Vedeta a apărut fără machiaj pe chip,... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Un primar care a adunat 13,5 tone de aur din mită a fost condamnat la moarte, în China. Ce avere avea
Un primar care a adunat 13,5 tone de aur din mită a fost condamnat la moarte, în China. Ce avere avea Libertatea.ro
Din ce afaceri face bani Nadia Comăneci în SUA. Averea fabuloasă pe care a strâns-o “Zeiţa de la Montreal”
Din ce afaceri face bani Nadia Comăneci în SUA. Averea fabuloasă pe care a strâns-o “Zeiţa de la... AntenaSport
Adrian Mutu a împlinit 47 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis public soția lui, Sandra: „Iubirea asta mare pe care mi-o arăți…” Foto
Adrian Mutu a împlinit 47 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis public soția lui, Sandra: „Iubirea asta mare... Elle
Noi acuzații la adresa Spitalului din Buzău! Un tată spune disperat că fiul lui de 15 ani a fost lăsat să moară
Noi acuzații la adresa Spitalului din Buzău! Un tată spune disperat că fiul lui de 15 ani a fost lăsat să moară Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Ciorbă de pui cu cartofi și smântână. Rețetă tradițională românească
Ciorbă de pui cu cartofi și smântână. Rețetă tradițională românească HelloTaste.ro
Insula din Caraibe, cu peste 1.000 km de coastă, unde localnicii nu mai au acces la plajă
Insula din Caraibe, cu peste 1.000 km de coastă, unde localnicii nu mai au acces la plajă Antena3.ro
Riscul la care te expui dacă ai prea multe aplicații pe telefon. Mulți utilizatori nu știu riscul real 
Riscul la care te expui dacă ai prea multe aplicații pe telefon. Mulți utilizatori nu știu riscul real  useit
Mădălina Ghenea a dezvăluit cum stă cu dragostea: „E posibil să…“ – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea a dezvăluit cum stă cu dragostea: „E posibil să…“ – GALERIE FOTO BZI
Inteligența artificială se face doctor: „consultă” 40 de milioane de oameni pe zi
Inteligența artificială se face doctor: „consultă” 40 de milioane de oameni pe zi Jurnalul
Jennifer Garner, confesiune rară despre divorțul de Ben Affleck: Destrămarea unei familii a fost cel mai greu lucru...
Jennifer Garner, confesiune rară despre divorțul de Ben Affleck: Destrămarea unei familii a fost cel mai greu... Kudika
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT Redactia.ro
Constructorul care reabilita Biblioteca Judeţeană din Galaţi a
Constructorul care reabilita Biblioteca Judeţeană din Galaţi a "dispărut". Şi-a lăsat şi sculele pe şantier Observator
De ce n-ar trebui să stai pe telefon când ești la toaletă. Medicii spun să renunți la acest obicei
De ce n-ar trebui să stai pe telefon când ești la toaletă. Medicii spun să renunți la acest obicei MediCOOL
Carnitas, cel mai savuros preparat din carne din bucătăria mexicană
Carnitas, cel mai savuros preparat din carne din bucătăria mexicană HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Criză de sănătate mintală la adolescenți – cum pot ajuta părinții
Criză de sănătate mintală la adolescenți – cum pot ajuta părinții DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google a confirmat că 30% din telefoanele Android sunt în pericol. Ce se poate întâmpla cu ele
Google a confirmat că 30% din telefoanele Android sunt în pericol. Ce se poate întâmpla cu ele UseIT
Salată de cartofi germană, cu dressing cremos și pătrunjel
Salată de cartofi germană, cu dressing cremos și pătrunjel Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x