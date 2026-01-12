Antena Căutare
Săptămâna începe la Power Couple, la Antena 1, cu o probă de neratat: ”Răzbunarea este dulce. Astăzi, fetele vor fi praștie”

A doua săptămână a show-ului care face ca serile de luni, marți și miercuri să fie mai bune, mai pline de energie.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 12 Ianuarie 2026, 09:28 | Actualizat Luni, 12 Ianuarie 2026, 09:36
Power Couple

De la ora 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, Power Couple revine cu unele dintre cele mai așteptate probe din acest sezon. În fiecare dintre cele trei zile, perechile de vedete vor trece prin provocări care îi vor face să uite de confort și de zilele clasice de acasă.

Începe săptămâna 2 de Power Couple sezonul 3

”Am trecut printr-un ciclu. Am trecut de la agonie la extaz. Poate începem mai pregătiți ciclul 2”, va mărturisi Maria Pitică, în această seară. Ea și Oase au reușit să parcurgă primele probe cu brio, demonstrând că pentru ei bucuria jocului este, uneori, mai mare decât orice altă miză.

Pe de altă parte, Claudia Cîrjan, este conștientă că prima etapă a fost doar o încălzire pentru ceea ce va urma și va atrage atenția: ”de aici, lucrurile o să devină din ce în ce mai grele”.

Un nou început va fi marcat și de Dani Oțil care va oferi, ca de fiecare dată, cei 3000 de euro fiecărui cuplu, readucând pe toată lumea la egalitate în clasament. Însă, veștile importante abia vor începe: ”avem o superputere. Superputerea de săptămâna asta e câștigată de fata care reușește să confirme cea mai mare investiție a zilei”. Vom vedea, cine va reuși să o obțină, dar și ce avantaj major va obține.

Care este de fapt provocarea zilei pentru fete? Va anunța tot Dani Oțil, în timpul discuției cu băieții, din sala de investiții: ”domnilor, fetele nu și-au dorit ca voi să fiți puși în praștie. La cererea lor am rezolvat, răzbunarea este dulce. Astăzi, fetele vor fi praștie”. Să înceapă distracția, se lasă cu aruncări în aer, țipete și o testare clară a atenției feminine. Urmează să descoperim cine va reuși să... reziste până la final!

Power Couple

Ce este dispozitivul negru pe care Nick NND îl poartă pe nas mereu. Concurentul de la Power Couple s-a „vindecat” în emi...
AS.ro Ce afaceri şi ce avere are Călin Donca. Câţi bani cheltuie zilnic concurentul Survivor România 2026 Ce afaceri şi ce avere are Călin Donca. Câţi bani cheltuie zilnic concurentul Survivor România 2026
Observatornews.ro Oraşul din România unde taxa pe gunoi poate ajunge peste 1.000 de lei. Sunt majorări de 75% Oraşul din România unde taxa pe gunoi poate ajunge peste 1.000 de lei. Sunt majorări de 75%
Antena 3 Insula din Caraibe, cu peste 1.000 km de coastă, unde localnicii nu mai au acces la plajă Insula din Caraibe, cu peste 1.000 km de coastă, unde localnicii nu mai au acces la plajă

Power Couple România
SURVIVOR
