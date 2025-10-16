Antena Căutare
Home Power Couple Stiri Cum arată părinții ADDEI de la Power Couple 2026. Artista se mândrește cu ei

Cum arată părinții ADDEI de la Power Couple 2026. Artista se mândrește cu ei

Artista a postat câteva imagini emoționante cu părinții ei de ziua ei de naștere.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 16 Octombrie 2025, 15:40 | Actualizat Joi, 16 Octombrie 2025, 16:05
Galerie
ADDA se mândrește cu părinții ei și are o relație apropiată cu aceștia. | Instagram & Antena 1

ADDA, celebra artistă, se află în prezent în Malta alături de soțul ei Cătălin Rizea, la filmările pentru Power Couple 2026.

Cum arată părinții ADDEI de la Power Couple 2026

Deși visa de mai mult timp să participe la această competiție alături de soțul ei, artista a recunoscut că îi va fi foarte dor de fiul lor, Alex, dar și de părinții ei.

Citește și: Cine sunt concurenții Power Couple 2026. Care sunt cele 9 cupluri din sezonul 3 Power Couple

Articolul continuă după reclamă

ADDA a postat în luna martie, de ziua ei, câteva imagini cu părinții ei, amintiri pline de emoție care îi vor rămâne în suflet. ADDA a făcut acele fotografii cu ocazia zilei ei de naștere, unde s-a bucurat alături de rude dragi și prieteni de ziua importantă din viața ei, când a împlinit 33 ani.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Apoi spre finalul lunii martie, ADDA a sărbătorit ziua de naștere a tatălui ei și atunci a postat mai multe imagini din arhiva familie, poze cu ea din copilărie, de pe vremea când părinții ei erau tineri. Asemănarea dintre ea și mama ei este izbitoare.

La descrierea postării, ADDA a mărturisit că a moștenit simțul umorului de la tatăl ei și e mândră de familia frumoasă în care a crescut.

ADDA și Cătălin sunt pregătiți să demonstreze că sunt, într-adevăr, un cuplu puternic, unit, care își oferă multă iubire și se sprijină reciproc. Cei doi participă la Power Couple sezonul 3.

Citește și: Cum au arătat în ziua nunții ADDA și Cătălin Rizea de la Power Couple 2026. Imagini în postura de mireasă și mire

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

O artistă cunoscută și iubită de toată lumea, cu piese care au ocupat primele locuri în topuri și un manager artistic, recunoscut pentru talentul său în bucătărie – ADDA și Cătălin Rizea. Cei doi formează un cuplu extrem de îndrăgit, iar acum sunt deciși să meargă până la capăt în această aventură. ”Cred că am acceptat invitația, după un pahar de Aperol sau 3! Și după insistențele lui Cătălin, care îmi spunea întruna : “Sigur o să poți! Că ești puternică!” E un show care îmi place la maximum. M-am uitat la aproape toate episoadele din sezonul 2 și îmi imaginam cum ar fi să fiu și eu cu husband acolo.

Cu toate că mă atrăgea tare, în același timp am zis mereu că e un show destul de greu și solicitant, cu adrenalină care provoacă dependență și dacă privești. O să revin cu altă declarație după ce o să trăiesc experiența PE BUNE! Eu sincer îmi propun să mă distrez cu Cătălin și să ne facem amintiri unice pe care să le povestim nepoților, cu dramatism în glas! Iar ei să zică: “Wow, bunicu’ a născut la proba au,mami și bunica nu s-a curentat când a reparat o priză, la 1793652 de metri de la sol” (râde). E o șansă unică în viață să trăiești așa ceva și sper să facem față cu brio și să ne bucurăm de tot ce înseamnă Power Couple!”, mărturisește artista.

Soțul ei a ținut să precizeze: ”Power Couple este una dintre cele mai tari emisiuni și normal că mi-am dorit mult să fac parte din acest proiect! Sper să ne bucurăm de cât mai multe etape din experiența asta și sunt sigur că o să ne distrăm la maximum. Abia aștept să văd probele și să ne urmăriți așa cum suntem noi, sinceri, nebuni și cu multă dragoste!”

colaj adda si catalin rizea
+7
Mai multe fotografii

Citește și: Cum arată casa în care locuiesc ADDA și Cătălin Rizea de la Power Couple 2026

Cum arată casa în care locuiesc Oase și Maria de la Power Couple 2026...
Înapoi la Homepage
AS.ro Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public” Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România &#8211; Austria: &#8220;O fac public&#8221;
Observatornews.ro "A plecat să slujească în Ceruri". Preot român, tată a 4 copii, mort într-un accident de groază în Italia "A plecat să slujească în Ceruri". Preot român, tată a 4 copii, mort într-un accident de groază în Italia
Șeful ANAF: „Bombardierii să se gândească de trei ori înainte să se urce în mașina pentru care nu au venituri să o justifice” Șeful ANAF: „Bombardierii să se gândească de trei ori înainte să se urce în mașina pentru care nu au venituri să o justifice”

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Cum arată casa în care locuiesc Oase și Maria de la Power Couple 2026
Cum arată casa în care locuiesc Oase și Maria de la Power Couple 2026
3 zodii manifestă persoana ideală în sezonul rece. Vezi dacă te numeri printre ele
3 zodii manifestă persoana ideală în sezonul rece. Vezi dacă te numeri printre ele Catine.ro
În ce filme și piese de teatru a jucat Răzvan Bănică, soțul Sandrei Izbașa de la Power Couple 2026
În ce filme și piese de teatru a jucat Răzvan Bănică, soțul Sandrei Izbașa de la Power Couple 2026
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața personală
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Scandal într-un complex de lux din Capitală. „Au mașini de sute de mii de euro, dar nu plătesc întreținerea apartamentului”
Scandal într-un complex de lux din Capitală. „Au mașini de sute de mii de euro, dar nu plătesc întreținerea... Libertatea.ro
Piața muncii, nimicită. Rămânem fără locuri de muncă esențiale: „Nu știu dacă putem opri acest dezastru. Niciun robot AI nu va rezolva asta”
Piața muncii, nimicită. Rămânem fără locuri de muncă esențiale: „Nu știu dacă putem opri acest... Ziare.com
1.000 de maşini au pătruns în baza FCSB. Intervenţia imediată a Poliţiei. Dezvăluirile făcute de Gheorghe Mustaţă
1.000 de maşini au pătruns în baza FCSB. Intervenţia imediată a Poliţiei. Dezvăluirile făcute de Gheorghe... AntenaSport
Cum a ales Carmen Grebenișan prenumele Kadri pentru băiețelul ei „Încă de când am rămas însărcinată…”
Cum a ales Carmen Grebenișan prenumele Kadri pentru băiețelul ei „Încă de când am rămas însărcinată…” Elle
Cabiria Morgenstern, primele declarații despre viața de mamă! Cum se descurcă fiica Maiei Morgentern în acest rol: 
Cabiria Morgenstern, primele declarații despre viața de mamă! Cum se descurcă fiica Maiei Morgentern în acest... Spynews.ro
Ce a pățit Mara Bănică în pelerinaj la Sfânta Parascheva? I-a schimbat complet viața!
Ce a pățit Mara Bănică în pelerinaj la Sfânta Parascheva? I-a schimbat complet viața! BZI
Alina Pușcău, secretul siluetei de invidiat, la 43 de ani! Face asta de patru ori! – GALERIE FOTO
Alina Pușcău, secretul siluetei de invidiat, la 43 de ani! Face asta de patru ori! – GALERIE FOTO BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Supă cremă de castane cu crutoane. O poveste de toamnă într-un bol
Supă cremă de castane cu crutoane. O poveste de toamnă într-un bol HelloTaste.ro
Șeful ANAF: „Bombardierii să se gândească de trei ori înainte să se urce în mașina pentru care nu au venituri să o justifice”
Șeful ANAF: „Bombardierii să se gândească de trei ori înainte să se urce în mașina pentru care nu au... Antena3.ro
Elon Musk construiește un complex periculos. Unde se află și ce scop ar avea clădirea
Elon Musk construiește un complex periculos. Unde se află și ce scop ar avea clădirea useit
Horoscopul zilei de 17 octombrie 2025. Berbecii sunt anxioși. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 17 octombrie 2025. Berbecii sunt anxioși. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Progresiștii și suveraniștii atacă Justiția umăr la umăr: AUR cere desființarea CCR, iar USR a declarat război ÎCCJ
Progresiștii și suveraniștii atacă Justiția umăr la umăr: AUR cere desființarea CCR, iar USR a declarat... Jurnalul
Horoscop dragoste: Top 3 zodii care își pot găsi sufletul pereche în săptămâna 20-26 octombrie
Horoscop dragoste: Top 3 zodii care își pot găsi sufletul pereche în săptămâna 20-26 octombrie Kudika
Cât de neobișnuit e cutremurul de 4 grade din Satu Mare. Seismologii explică cât de rar e un astfel de fenomen în zonă și ce urmări poate avea
Cât de neobișnuit e cutremurul de 4 grade din Satu Mare. Seismologii explică cât de rar e un astfel de fenomen... Playtech
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este personajul care a tulburat liniștea pelerinilor
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este... Redactia.ro
A fost dezvăluită cauza morții lui Diane Keaton. Starea ei s-a deteriorat brusc în ultimele luni 
A fost dezvăluită cauza morții lui Diane Keaton. Starea ei s-a deteriorat brusc în ultimele luni  Observator
Cele mai nutritive legume de toamnă. Cum îți pot susține sănătatea pe parcursul anotimpului rece
Cele mai nutritive legume de toamnă. Cum îți pot susține sănătatea pe parcursul anotimpului rece MediCOOL
Tartă cu pere și brânză Camembert, în aluat foietaj
Tartă cu pere și brânză Camembert, în aluat foietaj HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Singura zodie din horoscop care nu se înțelege cu nimeni. De ce este considerată cea mai dificilă din zodiac
Singura zodie din horoscop care nu se înțelege cu nimeni. De ce este considerată cea mai dificilă din zodiac Gandul
Meteorologii Accuweather anunță o lună noiembrie istorică în România. Temperaturi ciudate în București
Meteorologii Accuweather anunță o lună noiembrie istorică în România. Temperaturi ciudate în București CanCan
Alimentele și băuturile de evitat când alăptezi
Alimentele și băuturile de evitat când alăptezi DeParinti
Cum arată Selena Gomez cu părul tuns bob și breton? Artista a glumit pe Instagram: „Mă întreb dacă Willy Wonka face angajări”
Cum arată Selena Gomez cu părul tuns bob și breton? Artista a glumit pe Instagram: „Mă întreb dacă Willy... ZUTV
Avertisment urgent pentru milioane de utilizatori Windows 10. Ce se va întâmpla de mâine cu sistemul de operare
Avertisment urgent pentru milioane de utilizatori Windows 10. Ce se va întâmpla de mâine cu sistemul de operare UseIT
Ravioli cu unt și salvie. Rețeta perfectă pentru un prânz sofisticat
Ravioli cu unt și salvie. Rețeta perfectă pentru un prânz sofisticat Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x