Cum arată părinții ADDEI de la Power Couple 2026. Artista se mândrește cu ei

Artista a postat câteva imagini emoționante cu părinții ei de ziua ei de naștere.

ADDA, celebra artistă, se află în prezent în Malta alături de soțul ei Cătălin Rizea, la filmările pentru Power Couple 2026.

Cum arată părinții ADDEI de la Power Couple 2026

Deși visa de mai mult timp să participe la această competiție alături de soțul ei, artista a recunoscut că îi va fi foarte dor de fiul lor, Alex, dar și de părinții ei.

ADDA a postat în luna martie, de ziua ei, câteva imagini cu părinții ei, amintiri pline de emoție care îi vor rămâne în suflet. ADDA a făcut acele fotografii cu ocazia zilei ei de naștere, unde s-a bucurat alături de rude dragi și prieteni de ziua importantă din viața ei, când a împlinit 33 ani.

Apoi spre finalul lunii martie, ADDA a sărbătorit ziua de naștere a tatălui ei și atunci a postat mai multe imagini din arhiva familie, poze cu ea din copilărie, de pe vremea când părinții ei erau tineri. Asemănarea dintre ea și mama ei este izbitoare.

La descrierea postării, ADDA a mărturisit că a moștenit simțul umorului de la tatăl ei și e mândră de familia frumoasă în care a crescut.

ADDA și Cătălin sunt pregătiți să demonstreze că sunt, într-adevăr, un cuplu puternic, unit, care își oferă multă iubire și se sprijină reciproc. Cei doi participă la Power Couple sezonul 3.

O artistă cunoscută și iubită de toată lumea, cu piese care au ocupat primele locuri în topuri și un manager artistic, recunoscut pentru talentul său în bucătărie – ADDA și Cătălin Rizea. Cei doi formează un cuplu extrem de îndrăgit, iar acum sunt deciși să meargă până la capăt în această aventură. ”Cred că am acceptat invitația, după un pahar de Aperol sau 3! Și după insistențele lui Cătălin, care îmi spunea întruna : “Sigur o să poți! Că ești puternică!” E un show care îmi place la maximum. M-am uitat la aproape toate episoadele din sezonul 2 și îmi imaginam cum ar fi să fiu și eu cu husband acolo.

Cu toate că mă atrăgea tare, în același timp am zis mereu că e un show destul de greu și solicitant, cu adrenalină care provoacă dependență și dacă privești. O să revin cu altă declarație după ce o să trăiesc experiența PE BUNE! Eu sincer îmi propun să mă distrez cu Cătălin și să ne facem amintiri unice pe care să le povestim nepoților, cu dramatism în glas! Iar ei să zică: “Wow, bunicu’ a născut la proba au,mami și bunica nu s-a curentat când a reparat o priză, la 1793652 de metri de la sol” (râde). E o șansă unică în viață să trăiești așa ceva și sper să facem față cu brio și să ne bucurăm de tot ce înseamnă Power Couple!”, mărturisește artista.

Soțul ei a ținut să precizeze: ”Power Couple este una dintre cele mai tari emisiuni și normal că mi-am dorit mult să fac parte din acest proiect! Sper să ne bucurăm de cât mai multe etape din experiența asta și sunt sigur că o să ne distrăm la maximum. Abia aștept să văd probele și să ne urmăriți așa cum suntem noi, sinceri, nebuni și cu multă dragoste!”

