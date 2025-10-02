Cum au arătat în ziua nunții ADDA și Cătălin Rizea de la Power Couple 2026. Imagini în postura de mireasă și mire

Antena Căutare
Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 02 Octombrie 2025, 15:39 | Actualizat Joi, 02 Octombrie 2025, 18:44
Descoperă cum arătat cei doi concurenți de la Power Couple România sezonul 3 în ziua nunții | Antena 1

Și în sezonul 3 al emisiunii Power Couple România, nouă cupluri au acceptat provocarea de a-și testa limitele, într-un show...fără limite! Printre ei se numără și ADDA și soțul ei, Cătălin Rizea. Cei au mai demonstrat în trecut că fac o echipă puternică, dar acum sunt gata să ne suprindă din nou.

Cei doi sunt căsătoriți de 9 ani și sunt unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbizul românesc. Descoperă în rândurile de mai jos cum au arătat în ziua nunții ADDA și Cătălin Rizea de la Power Couple 2026 și vezi imagini cu ei în postura de mireasă și mire.

ADDA și Cătălin Rizea s-au căsătorit în data de 26 mai 2016 și au sărbătorit 9 ani de căsnicie. Cei doi au împreună un băiat și nu de puține ori aceștia au cucerit inimile fanilor cu imaginile și dezvăluirile făcute despre viața lor.

Gestul emoționant făcut de Adda pentru femeile bolnave de cancer. Ce a publicat în mediul online: „A fost alegerea mea"

Pentru mulți, ADDA și Cătălin Rizea, alături de copilul lor, formeză o frumoasă familie ce nu se ferește să se expună, cu bune și cu rele, în mediul online. Cei care o urmăresc pe artistă pe contul său oficial de Instagram au putut observa de-a lungul timpului diferite imagini de la nunta celor doi. Iată mai jos o filmare cu cei doi din ziua cea mare, ce a adunat mai bine de 50.000 de vizionări.

Nu puțini au fost cei care au admirat ținutele celor doi miri, care au fost mai mult decât fericiți și emoționați să își unească destinul. Și azi, cei doi formează o familie extrem de fericită.

ADDA și Cătălin Rizea și-au demonstrat forțele la Asia Express, rămâne de văzut cât de bine se vor descurca în sezonul 3 al emisiunii Power Couple România.

Cum a devenit celebru NiCK NND de la Power Couple 2026. Imagini de la începutul carierei lui

„Cred că am acceptat invitația, după un pahar de Aperol sau 3! Și după insistențele lui Cătălin, care îmi spunea întruna: “Sigur o să poți! Că ești puternică!”😂 E un show care îmi place la maximum. M-am uitat la aproape toate episoadele din sezonul 2 și îmi imaginam cum ar fi să fiu și eu cu husband acolo. Cu toate că mă atrăgea tare, în același timp am zis mereu că e un show destul de greu și solicitant, cu adrenalină care provoacă dependență și dacă privești. O să revin cu altă declarație după ce o să trăiesc experiența PE BUNE! Eu sincer îmi propun să mă distrez cu Cătălin și să ne facem amintiri unice pe care să le povestim nepoților, cu dramatism în glas! Iar ei să zică: “Wow, bunicu’ a născut la proba au,mami și bunica nu s-a curentat când a reparat o priză, la 1793652 de metri de la sol” (râde). E o șansă unică în viață să trăiești așa ceva și sper să facem față cu brio și să ne bucurăm de tot ce înseamnă Power Couple!”, mărturisește artista.

Soțul ei a ținut să precizeze: „Power Couple este una dintre cele mai tari emisiuni și normal că mi-am dorit mult să fac parte din acest proiect! Sper să ne bucurăm de cât mai multe etape din experiența asta și sunt sigur că o să ne distrăm la maximum. Abia aștept să văd probele și să ne urmăriți așa cum suntem noi, sinceri, nebuni și cu multă dragoste!”.

colaj foto cu adda si catalin rizea si sigla power couple romania sezonul 3

