Prima reacție a Sandrei Izbașa după gestul făcut de soțul ei, Răzvan Bănică, în finala Power Couple. Ce a publicat în online

Sandra Izbașa a oferit prima reacție în mediul online, după ce a fost la un pas să câștige marele premiu de la Power Couple România sezonul 3. Soțul acesteia, Răzvan Bănică, a apelat la un gest copleșitor în marea finală a emisiunii.

Telespectatorii au avut parte de un moment emoționant în finala Power Couple România sezonul 3. Răzvan Bănică a oferit tuturor o lecție de iubire, curaj și grijă. Acesta a renunțat la mare premiu al competiției pentru a-și vedea soția în siguranță.

Un lucru este cert, ultima probă nu a fost deloc ușoară pentru finaliști. Aceștia au fost nevoiți să stea suspendați și să țină împreună o geantă cu greutăți. Mai mult, cele trei cupluri finaliste au trecut prin diferite fenomene „meteorologice”: căldură, ploaie, frig, ninsoare și vânt.

Sandra Izbașa a fost pusă în dificultate încă din primele minute ale misiunii. Aceasta ți-a stăpânit cu greu reacțiile, însă l-a asigurat pe partenerul său că este bine și vrea să continue. Răzvan Bănică nu a suportat să o vadă tremurând, motiv pentru care a apelat la un gest uluitor.

Concurentul a decis să lase geanta cu greutăți să cadă. Așadar, actorul și soția lui au fost primii finaliști eliminați din finala Power Couple România sezonul 3.

De asemenea, Răzvan Bănică a impresionat cu fapta lui emoționantă și cuvintele de dragoste pe care i le adresa Sandrei Izbașa. Acesta a dezvăluit, în nenumărate rânduri, că banii nu au fost niciodată o prioritate pentru ei, ci iubirea a contat mereu.

Ce mesaj a transmis Sandra Izbașa după gestul soțului ei, Răzvan Bănică, din finala Power Couple România sezon 3

La scurt timp de la difuzarea marii finale de la Power Couple România sezon 3, Sandra Izbașa a decis să transmită un mesaj emoționant pe rețelele sociale în numele ei, cât și în numele soțului.

„Noi am fost, suntem și vom rămâne Sandra și Răzvan! Exact așa cum ne-ați cunoscut! Vă mulțumim că ați fost martorii unuia dintre cele mai intense capitole ale poveștii noastre de iubire!

O vom scrie mai departe cu grijă, încredere, respect, curaj, umor și convingerea că dincolo de orice obstacol care ne va ieși în cale vom rămâne mereu noi doi și dragostea noastră! Fiindcă dragostea nu cade niciodată! Ea este tot ceea ce contează! Să fiți liberi, să iubiți și să fiți iubiți! 🤗

Cu prețuire,

Sandra și Răzvan.

Te Ador, viața și sufletul meu.”, a scris gimnasta pe contul oficial de Instagram, în dreptul unor poze cu ea și Răzvan Bănică din finala Power Couple România sezon 3.

Postarea Sandrei Izbașa a strâns mai bine de 12 mii de like-uri și o mulțime de reacții din partea prietenilor virtuali. Fanii au ținut să-i felicite pentru frumoasa poveste de iubire, dar și pentru parcursul din emisiune.

„Ne bucurăm că v-am cunoscut! Tare drăguți sunteți!”, „Felicitări, Sandra!! Ambiția ta a fost remarcabilă!”, „Pe Sandra o știam și o respectam pentru ce a făcut pentru România, pe Razvan acum l-am descoperit și îl ador pentru felul cum o respectă și o iubește pe frumoasa lui soție!” sau „Felicitări lui Răzvan. Și ție, dar mai ales lui, pentru că un bărbat adevărat asta face, protejează femeia iubită.”, au fost doar câteva dintre mesajele oamenilor din mediul online.