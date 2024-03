Daiana Anghel, adevărul despre certurile cu soțul ei, Sorin Gonțea, la Power Couple România. Cum se înțeleg de fapt

Daiana Anghel și Sorin Gonțea formează unul dintre cuplurile de la Power Couple România. Ei au intrat în atenția telespectatorilor prin schimbul de replici, însă fosta prezentatoare TV a lămurit lucrurile recent și a dezvăluit cum este relația lor în spatele camerelor de filmat.

Daiana Anghel și Sorin Gonțea au acceptat provocarea Power Couple România pentru a se testa unul pe altul, dar și pentru a-și supune relația celor mai neașteptate probe. Cei doi au intrat în atenția publicului încă de la prima ediție, asta pentru că au dat dovadă că sunt unul dintre cele mai vulcanice cupluri din competiție.

Într-un interviu exclusiv pentru ego.ro, Daiana și Sorin au subliniat că ceea ce vedem pe micul ecran este de departe o ceartă între ei și au subliniat că replicile lor acide sunt rezultatul adrenalinei show-ului TV.

Daiana Anghel și Sorin Gonțea, adevărul despre certurile de la Power Couple România

Daiana Anghel a explicat că, în ciuda aparențelor de pe micile ecrane, ea și Sorin Gonțea se înțeleg foarte bine, iar certurile lipsesc din familia și relația lor. În schimb, ce s-a văzut la TV sunt doar reacții pe moment din cauza tensiunii, stresului, suspansului și a competivității.

„Ce să fac, dacă am ajuns într-un show care scoate <<demonii>> din noi. Dar să știi că nu sunt ofticoasă, sunt foarte competitivă și în momentul în care încep ceva, o probă, orice, un joc, nu pot să renunț ușor. Adică trag cu toate puterile, trag să duc la capăt. Și atunci trag și de So (n.r. – Sorin, soțul ei), că dacă suntem în doi, așa se întâmplă. Când ești singur și depinde numai de tine, tragi într-un fel. Când ești în echipă și nu depinde doar de tine, dinamica se schimbă. Iar So este genul acela de om de care trebuie să tragi. Am zis și în testimoniale. Sportul de performanță nu se face cu rugatul frumos.”, a spus Daiana Anghel pentru ego.ro.

La rândul său, Sorin Gonțea a confirmat că soția lui este foarte competitivă, acesta fiind răspunsul la replicile pe care le-a tot avut până acum în cadrul show-ului TV.

„Bineînțeles că știam. Îți dai seama. Dar chiar nu este ofticoasă. Pare, dar nu este. Este doar competitivă, pentru că, dacă și pierd o probă, spre exemplu, nu se oftică, are chestia aia de moment în care ies <<demonii”>> din ea, după care se liniștește. În 20 de secunde s-a calmat. Dar este foarte greu să înțelegi de pe canapea ce înseamnă competitivitatea. În momenul în care sună goarna aia și pornește cronometrul se schimbă tot efectiv.”, a completat Sorin Gonțea pentru sursa citată.

„Sunt două dinamici, dacă pot să le spun așa. Sunt probe unde descărcarea de adrenalină este foarte mare, pentu că intervine și frica. Dacă ne referim, de exemplu, la proba cu podul sau alte probe care au fost extrem de grele pentru mine, am fost supusă unui context și unor trăiri cu care eu nu m-am mai confruntat până acum niciodată. În mod normal aș fi renunțat, aș fi zic că nu fac. Într-un context normal, care să nu presupună această competiție, acest show sau încerc să trag de mine să fac, îți spun sincer că nu aș fi făcut niciodată probele respective. Descărcarea de adrenalină, încercarea de a-ți inhiba frica, groaza, de a-ți monta mintea să treci peste, este foarte ciudat și greu de explicat cum te face în momentul ăla. Cred că, dacă m-aș fi ofticat sau aș fi fost genul ăla care se enervează, aș fi renunțat. La mine este premisa: când nu mai pot, mai pot un pic, mai trag de mine să îmi depășesc limitele. Pentru că, de fapt, limitele cred că ni se le punem efectiv din minte, nu fizic.”, a mai declarat Daiana Anghel pentru ego.ro.

Sorin Gonțea: „Mai mult de cinci minute la ea nu ține supărarea”

Daiana Anghel a precizat că atunci când este nervoasă, se manifestă total diferit față de reacțiile pe care le-a avut în fața camerelor de filmat.

„Aici trebuie să ne cunoști foarte bine, ca să îți dai seama că noi nu ne certam la Power Couple România. Nu eram nervoasă real. Că dacă sunt nervoasă real, mie nu îmi mai arde nici de caterinci, nici de <<te omor>>, <<te crăp>>. Astea sunt așa făcute din glumă. Dacă sunt realmente supărată, este cu totul și cu totul altceva. Astfel mă manifest, nu așa. Nu eram în filmul ăla, adică nu eram atât de supărată încât să fie niște nervi sau o criză reală de nervi. Asta cu <<te omor, te crăp>> este vorba mea. Nu cred că este sănătos pentru nimeni să țină, pentru că nu rezolvi mare lucru ținând în tine. Ori că te consumi pe interior, ori că lași afară ce este de lăsat și apoi este totul ok. Nu e cazul la probe să ținem în noi, am zis ce am avut de zis și am mers mai departe.”, a spus Daiana Anghel pentru ego.ro.

În continuare, soțul ei a susținut-o și a aprobat că pe parcursul competiției, schimbul de replici dintre ei a avut la bază frustrările că lucrurile nu ieșeau așa cum și-au dorit sau cum se așteptau. Mai mult, Sorin Gonțea a adăugat că la ei supărarea ține foarte puțin.

„Nici acasă nu se întâmplă chestia asta (n.r: să se culce supărați sau certați). Nici acolo nu s-a întâmplat. Mai mult de cinci minute la ea nu ține supărarea. Nici la mine. Adică nu există așa ceva. Cred că în zece ani ne-am certat de două sau de trei ori. Pe bune. Bineînțeles că din cauza mea (râde). Certuri de cinci-zece minute în care s-a urlat de ni s-au umflat venele în cap, după care s-a liniștit tot. Scurt. Sunt descărcări, e normal în orice cuplu. Oricine îmi spune că într-un cuplu așa ceva nu există n-are cum. La un moment dat va <<exploda>>. Din când în când, probabil că mai este nevoie să te mai și descarci.”, a spus Sorin Gonțea.

